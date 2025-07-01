Meta’nın yapay zeka birimi "Superintelligence Labs" altında toplanıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Meta, tüm yapay zeka ekiplerini yeni kurulan "Meta Superintelligence Labs" adlı birimin çatısı altında topluyor. Bloomberg tarafından elde edilen ve şirket içi gönderilen bir nota dayanan habere göre, bu yeni yapılanma, Meta’nın yapay genel zeka (AGI) yarışında daha etkili bir şekilde ilerlemesini hedefliyor.

Meta, süper zeka ekibini kurdu

Yeni yapının başına, daha önce Scale AI adlı veri etiketleme girişiminin CEO’luğunu yapan Alexandr Wang getirildi. Wang, Meta’nın baş yapay zeka sorumlusu (chief AI officer) olarak görev yapacak. Kendisine, eski GitHub CEO’su Nat Friedman eşlik edecek. Friedman, Meta’nın yapay zeka ürünleri ve uygulamalı araştırmalarından sorumlu olacak.

Erdoğan: "Veri merkezlerine 10 milyar dolar yatırım yapılacak" 7 sa. önce eklendi

Mark Zuckerberg son aylarda AGI alanındaki rekabeti artırmak için ciddi yatırımlar yapıyor. Bu doğrultuda, yalnızca bu ay içinde Scale AI’a 14,3 milyar dolarlık yatırım gerçekleştiren Meta, Wang’ı da bünyesine katmıştı. Yalnızca yatırımla sınırlı kalmayan Meta, aynı zamanda sektörün önde gelen isimlerini de bünyesine katıyor. Aralarında Google DeepMind baş araştırmacısı Pei Sun ve Anthropic mühendisi Joel Pobar’ın da bulunduğu 11 yeni yapay zeka araştırmacısını transfer etti. Bunların arasında OpenAI’dan isimler de bulunuyor.

Meta’nın ayrıca Mira Murati'nin Thinking Machines Lab, Perplexity ve Ilya Sutskever'in Safe Superintelligence gibi şirketleri satın almak için görüşmelerde bulunduğu biliniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: