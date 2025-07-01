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    Anlık Bildirim

    Meta’nın yapay zeka birimi "Superintelligence Labs" altında toplanıyor

    Meta CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin yapay zeka stratejisinde radikal bir değişikliğe gidiyor. Aktarılanlara göre şirket, yapay zeka işlerini "Superintelligence Labs" çatısı altında topluyor.

    Meta, yapay zekayı 'Superintelligence Labs' altında topluyor Tam Boyutta Gör
    Meta, tüm yapay zeka ekiplerini yeni kurulan "Meta Superintelligence Labs" adlı birimin çatısı altında topluyor. Bloomberg tarafından elde edilen ve şirket içi gönderilen bir nota dayanan habere göre, bu yeni yapılanma, Meta’nın yapay genel zeka (AGI) yarışında daha etkili bir şekilde ilerlemesini hedefliyor.

    Meta, süper zeka ekibini kurdu

    Yeni yapının başına, daha önce Scale AI adlı veri etiketleme girişiminin CEO’luğunu yapan Alexandr Wang getirildi. Wang, Meta’nın baş yapay zeka sorumlusu (chief AI officer) olarak görev yapacak. Kendisine, eski GitHub CEO’su Nat Friedman eşlik edecek. Friedman, Meta’nın yapay zeka ürünleri ve uygulamalı araştırmalarından sorumlu olacak.

    Mark Zuckerberg son aylarda AGI alanındaki rekabeti artırmak için ciddi yatırımlar yapıyor. Bu doğrultuda, yalnızca bu ay içinde Scale AI’a 14,3 milyar dolarlık yatırım gerçekleştiren Meta, Wang’ı da bünyesine katmıştı. Yalnızca yatırımla sınırlı kalmayan Meta, aynı zamanda sektörün önde gelen isimlerini de bünyesine katıyor. Aralarında Google DeepMind baş araştırmacısı Pei Sun ve Anthropic mühendisi Joel Pobar’ın da bulunduğu 11 yeni yapay zeka araştırmacısını transfer etti. Bunların arasında OpenAI’dan isimler de bulunuyor.

    Meta’nın ayrıca Mira Murati'nin Thinking Machines Lab, Perplexity ve Ilya Sutskever'in Safe Superintelligence gibi şirketleri satın almak için görüşmelerde bulunduğu biliniyor.

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