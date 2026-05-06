    Meta, yeni AI ajanını kişiselleştirilebilir bir asistan olarak kullanıcılara sunacak

    Yapay zekâ alanında daha iddialı hâle gelmek için önemli adımlar atan Meta, belli başlı görevleri otonom olarak yerine getirebilen yeni AI ajanını kullanıcılarına bir tür sanal asistan olarak sunacak.

    Bugüne kadar ChatGPT ve Gemini gibi sohbet botları üzerinden ilerleyen yapay zekâ sektörü, bir sonraki sıçramayı AI ajanlarıyla, yani belli başlı görevleri otonom olarak yerine getiren AI asistanlarla yapmayı hedefliyor. Nitekim bu AI ajanlarının ilk örneklerini yavaş yavaş görmeye başladık. Kullanıcının niyetini anlayan, farklı uygulamalar arasında geçiş yapabilen ve görevleri minimum insan müdahalesiyle tamamlayabilen AI ajanlarının, bu teknolojileri çok daha vazgeçilmez hâle getireceği düşünülüyor. Bu yüzden şimdi OpenAI, Google, Microsoft gibi şirketler de bu alana yönelmiş durumda. AI ajanlarına büyük umut bağlayan bu şirketlerden biri de Meta.

    Financial Times’ın aktardığı bilgilere göre Meta, 3 milyarı aşkın kullanıcısı için adeta sanal bir asistan olarak görev yapacak kişiselleştirilmiş bir yapay zekâ asistanı geliştiriyor. Şirketin üzerinde çalıştığı bu sistem, yalnızca sohbet etmekle sınırlı kalmayacak; kullanıcıların günlük görevlerini yerine getirebilen, uygulamalar arasında işlem yapabilen ve zamanla kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek daha bağımsız hareket edebilen bir yapıda olacak.

    Meta'nın AI Asistanı, Muse Spark'tan Güç Alacak

    Şirketin geliştirdiği bu asistanın arkasında, Meta’nın yeni yapay zekâ modeli olan “Muse Spark” yer alıyor. Söz konusu modelin, klasik büyük dil modellerine kıyasla daha gelişmiş görev planlama ve çok adımlı işlem yürütme kabiliyetlerine sahip olduğu belirtiliyor. Halihazırda şirket içinde sınırlı bir çalışan grubuyla test edilen sistemin temel amacı, farklı araçları birbirine bağlayabilen ve bu araçlardan elde ettiği verilerle kendini geliştirebilen bir yapı kurmak.

    Şirketin ilk etaptaki hedefi, daha otonom çalışan bir sistem olarak öne çıkan OpenClaw benzeri bir çözüm ortaya koymak. Ancak Meta’nın ajansal yapay zekâ vizyonu bununla sınırlı değil. The Information tarafından paylaşılan ayrı bir habere göre şirket, “Hatch” kod adlı bir başka yapay zekâ ajanı üzerinde daha çalışıyor. Bu sistemin de benzer şekilde otonom görevler üstlenebilecek şekilde tasarlandığı ve şirket içi test sürecinin Haziran ayı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtiliyor.

    Meta, Mevcut Kullanıcı Kitlesini Avantajına Çevirmek İstiyor

    Instagram, Facebook, WhatsApp gibi platformları sayesinde hâlihazırda milyarlarca kullanıcıya sahip olan Meta, bu avantajını değerlendirmeyi planlıyor. Örneğin Instagram tarafında geliştirilmekte olan ajansal alışveriş aracının, kullanıcıların platform üzerinden ürün keşfi yapmasını ve satın alma süreçlerini daha otomatik hâle getirmesi bekleniyor. Şirketin bu özelliği yılın son çeyreğinden önce kullanıma sunmayı hedeflediği ifade ediliyor. Bu tarz spesifik entegrasyonlar, bu AI ajanının çok daha geniş bir kitle tarafından benimsenmesine zemin hazırlayabilir.

