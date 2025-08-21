Giriş
    Meta yeni kurduğu “süper zeka” ekibini yeniden yapılandırıyor

    Meta, sadece iki ay önce kurduğu Superintelligence Labs birimini dört alt gruba ayırarak yapısını yeniden düzenliyor. Son bilgilere göre Meta, yapay zekada işe alımları da durdurdu.

    Meta yeni kurduğu “süper zeka” ekibini yeniden yapılandırıyor Tam Boyutta Gör
    Sadece birkaç hafta önce öncü ve ileri yapay zeka için “Superintelligence Labs” araştırma ekibini kurduğunu açıklayan Meta, iddiaya göre bu bölümü yeniden yapılandırıyor. Şirketin, son yıllarda yapay zeka alanına yaptığı milyarlarca dolarlık yatırım ve işe alımlar kendileri bu alanda güçlü bir konuma getirmişti.

    Haziran ayında, San Francisco merkezli veri etiketleme firması Scale AI’de %48 hisse almak için 14,8 milyar dolar yatırım yapmıştı. Bu anlaşmanın ardından Scale AI CEO’su Alexandr Wang, Meta’ya geçerek şirketin süper zeka ekibini yönetmeye başladı. Süper zeka, insan bilişsel yeteneklerini aşacak ileri düzey bir yapay zeka formu olarak tanımlanıyor.

    Süper zeka ekibi bölünüyor, işe alımlar durdu

    Ancak Meta, Superintelligence Labs birimini kurmasının üzerinden sadece iki ay geçtikten sonra bu bölümü dört alt gruba ayırma kararı aldı. The New York Times’ın haberine göre bu yeni gruplar yapay zeka araştırmaları, yapay zeka ürünler, süper zeka yaratma hedefleri ve altyapı ve donanım projelerine odaklanacak.

    Meta yeni kurduğu “süper zeka” ekibini yeniden yapılandırıyor Tam Boyutta Gör
    İlginç bir şekilde NYT, Meta’nın genel yapay zeka birimini küçültmeyi planladığını, bunun bazı pozisyonların kaldırılması veya çalışanların şirketin diğer bölümlerine aktarılması anlamına gelebileceğini yazıyor. Son yıllarda binlerce kişiye ulaşan ekip büyüklüğü nedeniyle bu adımın gündeme geldiği belirtiliyor. Ancak tartışmaların hâlâ devam ettiği ve nihai kararların alınmadığı kaydediliyor.

    Öte yandan, Wall Street Journal’ın haberine göre Meta, yapay zeka bölümünde işe alımları geçici olarak durdurdu. Şirket sözcüsü, Reuters’a yaptığı açıklamada bunun sadece temel organizasyon planlaması, yeni süper zeka girişimlerinin yapısını oluşturma ve yıllık bütçeleme çalışmalarına yönelik olduğunu belirtti. Meta, sadece birkaç hafta önce OpenAI’ın yetenekli AI çalışanlarını çekmek için 100 milyon dolara kadar teklifler yapmıştı.

    Meta’nın bu hamlelerini elbette bir “olumsuzluk” veya yapay zekada frene basma gibi okumak hata olur. Devasa ekipler her zaman başarıyı garanti etmez. Özellikle yapay zeka gibi sürekli gelişimin olduğu çok genç bir alanda dinamik ve hızlı bir yapıda olmak gerekiyor. Meta da yeniden yapılandırma ve küçültme hamlesiyle süper zeka hedefini hızlandırmayı ve operasyonları sadeleştirerek yapay zeka ürünlerinde rekabet avantajı elde etmeyi amaçlıyor.

    Meta’nın bu yılki harcamasının 72 milyar dolara ulaşması ve bunun büyük kısmının yapay zekaya ayrılması bekleniyor. 2022’den bu yana Metaverse dünyası şirkete yaklaşık 45 milyar dolar kaybettirmiş olsa da VR ve AR’ın yaygınlaşamamasıyla birlikte yapay zeka ve süper zeka arayışı teknoloji endüstrisinin ana gündemi haline gelmiş durumda.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/109140-meta-restructures-ai-division-splits-superintelligence-team-two.html https://www.reuters.com/business/meta-freezes-ai-hiring-wsj-reports-2025-08-21/
