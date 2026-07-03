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    Meta’nın yeni AI çiplerini Samsung üretebilir: 6,5 milyar dolarlık anlaşma gündemde

    Meta'nın yeni nesil MTIA yapay zeka çiplerinin üretimi için Samsung Foundry ile bir anlaşma üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Anlaşmanın 6,5 milyar dolar civarında olması bekleniyor.

    Meta, yeni nesil AI çipleri için rotayı Samsung'a çevirdi Tam Boyutta Gör
    Meta'nın yapay zeka altyapısını güçlendirmek için geliştirdiği şirket içi hızlandırıcı çiplerde önemli bir tedarikçi değişikliğine hazırlandığı belirtiliyor. Güney Kore basınında yer alan haberlere göre şirket, 10 trilyon wonun (yaklaşık 6,5 milyar dolar) üzerindeki yeni nesil MTIA çiplerinin tasarım ve üretimi için Samsung Foundry ile görüşmeler yürütüyor.

    Hedef, her altı ayda bir yeni AI çipi geliştirmek

    Şirket, 2030 yılına kadar toplam 5 GW veri merkezi kapasitesine ulaşmayı hedeflerken bu ölçekte bir altyapının yalnızca Nvidia gibi harici çip tedarikçileriyle sürdürülemeyeceğini değerlendiriyor. Bu nedenle şirket, kendi geliştirdiği MTIA serisini çok daha hızlı yenilemeyi planlıyor. Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde ise Meta, ilk iki nesilde üretim ortağı olan TSMC'nin yerine üçüncü nesilden itibaren Samsung'un 2 nm üretim teknolojisine geçiş yapacak. 

    Aktarılanlara göre şirket, her altı ayda bir yeni nesil AI çipi piyasaya sürecek bir geliştirme döngüsü oluşturuyor. Bu kapsamda üçüncü nesil MTIA'nın ardından gelecek yıl hem dördüncü hem de beşinci nesil çiplerin hazır olması hedefleniyor. Üçüncü nesil MTIA'nın, Samsung Foundry'nin 2 nm üretim sürecinde yüz binlerce adetlik hacimle seri üretime girmesi planlanıyor.

    Öte yandan Meta'nın kendi çip tasarım ekibi bulunmasına rağmen, altı aylık agresif geliştirme takviminin yalnızca şirket içi kaynaklarla sürdürülemeyeceği değerlendiriliyor. Bu nedenle Meta'nın Samsung’un çip tasarımından sorumlu System LSI birimiyle erken mimari tasarım aşamasından itibaren ortak çalıştığı ifade ediliyor.

    Samsung tarafından bakıldığında ise yoğun trafikli bir döneme girilmiş gibi görünüyor. Samsung Foundry, Teksas'taki fabrikasında 2027'nin ikinci yarısında Tesla için seri üretime başlamayı hedefliyor. Ayrıca Anthropic'in de yine Samsung’un 2nm sürecini değerlendiremeye aldığı ifade ediliyor.

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