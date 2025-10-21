Meta yeniden mercek altında: Mark Zuckerberg mahkemede ifade verecek

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Sosyal medya platformlarının genç kullanıcıların ruh sağlığı üzerindeki etkileri, son yıllarda hem akademik dünyada hem de kamuoyunda giderek daha büyük tartışmalara yol açıyor. Özellikle Facebook, Instagram, TikTok ve Snapchat gibi uygulamaların, kullanıcı etkileşimini artırmak için bilinçli olarak bağımlılık yaratan algoritmalar tasarladığı iddiası uzun süredir gündemde. ABD’nin farklı eyaletlerinde yürüyen toplu davalar, sosyal medya şirketlerini ilk kez tütün ve opioid devlerinin geçmişte yaşadığı türde bir hukuki süreçle karşı karşıya bırakmış durumda. Bu geniş hukuki mücadelenin en kritik kırılma noktalarından biri ise Ocak 2025’te yaşanacak.

Mark Zuckerberg, Evan Spiegel ve Adam Mosseri Ocak’ta Mahkemede İfade Verecek

Los Angeles’taki Kaliforniya Yüksek Mahkemesi, bu hafta aldığı kararla Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Snap CEO’su Evan Spiegel ve Instagram Başkanı Adam Mosseri’nin Ocak ayında mahkemeye çıkıp ifade vermesine hükmetti. Şrketlerin, bu isimlerin mahkemeye çıkmasını engellemek için yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedildi. Yargıç Carolyn B. Kuhl, “platformların zarar verdiği ispatlanırsa, en üst düzey yöneticilerin bu zararların farkında olup olmadığının ve önleyici adım atıp atmadığının tespitinin, olası bir ihmal kararında doğrudan belirleyici olabileceğini” vurguladı.

Meta ve Snap cephesi, CEO'larının ifade vermesini engellemek için platform bağımlılığıyla ilgili teknik sorulara kendi ekiplerinin zaten cevap verebileceğini savunuyordu. Fakat mahkeme, yöneticilerin bizzat karar mekanizmasının merkezinde olduğunu ve algoritmaların tasarım tercihleri hakkında eşsiz bilgilere sahip olabilecekleri gerekçesiyle bu savunmayı geçersiz saydı. Karara göre, ifade sürecinde özellikle şu üç sorunun yanıt bulması bekleniyor:

"Platformların bağımlılık potansiyeli şirket yönetimleri tarafından ne kadar biliniyordu?", "Genç kullanıcılarda depresyon, kaygı, yeme bozukluğu ve kendine zarar verme davranışları gibi etkilerle ilgili raporlar üst yönetime ulaştı mı?" "Şirketler bu raporlara rağmen etkileşim artıran algoritmalardan vazgeçmeyi neden tercih etmedi?"

Önümüzdeki süreç, teknoloji sektörünü bugüne kadarki en kapsamlı hukuki hesaplaşmalardan birine sürükleyebilir. Federal düzeyde görülen çoklu davalarda, sosyal medya şirketlerinin “gençleri bilerek bağımlı hale getirdiği” iddiası mercek altına alınacak. Ocak ayında başlayacak duruşmalarda şirketler suçlu bulunursa, daha önce tütün ve opioid şirketlerine kesildiği milyar dolarlık tazminat cezaları verilebilir. Ayrıca belli başlı düzenlemeler zorunlu hâle de getirilebilir.

Ancak daha önceki örneklere baktığımızda, en üstteki yöneticilerin genelde büyük cezalar almadan kurtulduğunu görüyoruz. Bu yüzden bu yeni davadan da para cezası dışında bir yaptırım beklememek gerekiyor.

