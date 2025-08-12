Meta, yeni VR başlıkları Tiramisu ve Boba 3'ü tanıttı: İşte özellikleri

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Meta, SIGGRAPH 2025 etkinliğinde iki yeni VR prototipini tanıttı. Şirketin Reality Labs Research ekibi tarafından geliştirilen "Tiramisu" ve "Boba 3" modelleri, çözünürlükten görüş alanına kadar pek çok alanda yenilikler sunuyor. İlki görsel kaliteyi en üst seviyeye çıkarırken diğeri görüş alanını genişletiyor. İşte Tiramisu ve Boba 3 özellikleri...

Meta, yepyeni Tiramisu ve Boba 3 VR başlıklarını tanıttı

Meta, Tiramisu prototipini "şimdiye kadar gördüğümüz en gerçekçi VR deneyimi" olarak tanımlıyor. Cihaz, Meta Quest 3'e kıyasla 3,6 kat daha yüksek çözünürlük ve piksel yoğunluğu sunan özel mikro-OLED panellere sahip. Ayrıca üç kat daha yüksek kontrast oranı ve 1.400 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor.

Tam Boyutta Gör Başlık, bu yüksek parlaklık ve çözünürlüğü Unreal Engine 5 tabanlı sahnelerde çalıştırmak için NVIDIA DLSS teknolojisinden yararlanılıyor. Ancak cihazın hâlihazırda oldukça hacimli olması ve şimdilik görüş alanının yatayda yalnızca 30 derece ile sınırlı olduğunu söyleyelim. Bu da deneyimi sanal bir kutunun içinde gibi hissettiriyor. Yine de Meta ekibi, Tiramisu'nun VR'da bugüne kadar görülmemiş bir gerçekçilik sunduğunu vurguluyor.

Etkinlikte tanıtılan bir diğer VR başlığı Boba 3 ise, görüş alanını insan gözünün sınırlarına yaklaştırmayı amaçlıyor. Yatayda 180 derece ve dikeyde 120 derece görüş açısına sahip olan Boba 3, bu sayede daha kapsayıcı bir deneyim sunuyor. Kıyaslamak adına, Quest 3'ün 110x96 derecelik görüş alanı sunduğunu söyleyelim.

Cihaz, göz başına 4K x 4K çözünürlükle çalışıyor ve henüz detayları paylaşılmayan özel GPU ile DLSS gibi yapay zekâ destekli işleme tekniklerinden faydalanıyor. Ancak bu teknoloji şimdilik yüksek donanım gereksinimi nedeniyle premium segmentte konumlanacak. Meta, Boba 3'ü "mümkün olan en kısa sürede" piyasaya sürmeyi planlasa da, Apple Vision Pro gibi üst düzey cihazlarla benzer fiyat seviyesinde olması bekleniyor.

