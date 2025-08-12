Meta, yeni VR başlıkları Tiramisu ve Boba 3'ü tanıttı: İşte özellikleri

Meta, yepyeni Tiramisu ve Boba 3 VR başlıklarını tanıttı
Meta, Tiramisu prototipini "şimdiye kadar gördüğümüz en gerçekçi VR deneyimi" olarak tanımlıyor. Cihaz, Meta Quest 3'e kıyasla 3,6 kat daha yüksek çözünürlük ve piksel yoğunluğu sunan özel mikro-OLED panellere sahip. Ayrıca üç kat daha yüksek kontrast oranı ve 1.400 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor.
Etkinlikte tanıtılan bir diğer VR başlığı Boba 3 ise, görüş alanını insan gözünün sınırlarına yaklaştırmayı amaçlıyor. Yatayda 180 derece ve dikeyde 120 derece görüş açısına sahip olan Boba 3, bu sayede daha kapsayıcı bir deneyim sunuyor. Kıyaslamak adına, Quest 3'ün 110x96 derecelik görüş alanı sunduğunu söyleyelim.
Cihaz, göz başına 4K x 4K çözünürlükle çalışıyor ve henüz detayları paylaşılmayan özel GPU ile DLSS gibi yapay zekâ destekli işleme tekniklerinden faydalanıyor. Ancak bu teknoloji şimdilik yüksek donanım gereksinimi nedeniyle premium segmentte konumlanacak. Meta, Boba 3'ü "mümkün olan en kısa sürede" piyasaya sürmeyi planlasa da, Apple Vision Pro gibi üst düzey cihazlarla benzer fiyat seviyesinde olması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: