Metal Gear Solid filmi nihayet gerçeğe dönüşüyor: İlk detaylar belli oldu

Metal Gear Solid Filmi, Final Destination: Bloodlines'ın Yönetmenlerine Emanet
Zach Lipovsky ve Adam B. Stein, geçtiğimiz yıl çıkan Final Destination: Bloodlines'ın yönetmenleri olarak tanınıyor. Son Durak serisini canlandıran bu film, serinin en beğenilen yapımlarından biri olmuştu. Belli ki bu başarı Sony'yi de etkilemiş.
Sinema dünyasıyla epey içli dışlı olan Hideo Kojima, yapımcı olarak bu film projesinin de bir parçası olacak. Ancak yaratım sürecinde ne kadar etkin bir rol oynayacağı henüz netleşmiş değil.
Sony'nin yıllardır hazırlık aşamasında olan bu film için yeni yönetmenlerle anlaşmış olması, bu filmin epey gecikmeli de gerçeğe dönüşeceğinin habercisi. Ancak şimdilik bir yayın tarihi ya da çekim takvimi paylaşımış değil.
[resim]
.
