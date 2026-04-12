    Metal Gear Solid filmi nihayet gerçeğe dönüşüyor: İlk detaylar belli oldu

    Yıllardır hazırlık aşamasında olan Metal Gear Solid filmi nihayet somut adımlar atılmaya başlandı. Sony, yavaş yavaş şekillenmeye başlayan filmi yönetecek isimleri açıkladı.

    Son dönemde çıkan oyun uyarlamalarının yakaladığı başarı, yeni oyun uyarlamalarının önünü açarken, yıllardır hazırlık aşamasında takılıp kalan bazı projeleri de yeniden canlandırdı. Görünen o ki bu furyadan uzun yıllardır gündemde olan Metal Gear Solid filmi de etkienecek. Sonunda film için somut adımlar atmaya başlayan Sony, Metal Gear Solid filmini yönetmesi için Zach Lipovsky ve Adam B. Stein ikilisi ile anlaştı.

    Metal Gear Solid Filmi, Final Destination: Bloodlines'ın Yönetmenlerine Emanet

    Zach Lipovsky ve Adam B. Stein, geçtiğimiz yıl çıkan Final Destination: Bloodlines'ın yönetmenleri olarak tanınıyor. Son Durak serisini canlandıran bu film, serinin en beğenilen yapımlarından biri olmuştu. Belli ki bu başarı Sony'yi de etkilemiş.

    Sinema dünyasıyla epey içli dışlı olan Hideo Kojima, yapımcı olarak bu film projesinin de bir parçası olacak. Ancak yaratım sürecinde ne kadar etkin bir rol oynayacağı henüz netleşmiş değil.

    Sony'nin yıllardır hazırlık aşamasında olan bu film için yeni yönetmenlerle anlaşmış olması, bu filmin epey gecikmeli de gerçeğe dönüşeceğinin habercisi. Ancak şimdilik bir yayın tarihi ya da çekim takvimi paylaşımış değil.

    emrahmt 2 gün önce

    [resim]

    G
    genconline 6 gün önce

    .

    D
    Dr.Perga 1 hafta önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    maligezgin 1 hafta önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

