Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Metaverse tarih oluyor: Zuckerberg’in büyük hayali fiilen çöktü

    Geleceğin sanal dünyası olarak konumlandırılan Meta'nın metaverse evreni fiilen çöktü. Onlarca milyar dolar zararın ardından şirket, kurumsal sanal dünyasını kapattı, binlerce kişi işten çıkarıldı.

    Metaverse tarih oluyor: Zuckerberg’in büyük hayali fiilen çöktü Tam Boyutta Gör
    Mark Zuckerberg’in yaklaşık dört yıl önce Facebook adını Meta olarak değiştirmesi, şirketin geleceğini sanal gerçeklik ve metaverse üzerine kurduğunun sembolüydü. Meta adının kullanılması teknoloji dünyasında yeni bir çağın habercisi sayılmıştı. CEO Mark Zuckerberg’in bu büyük vizyonu insanların çalıştığı, eğlendiği ve sosyalleştiği kalıcı, kapsamlı bir sanal dünya yaratmaktı. Bu vizyonun merkezinde ise kullanıcıların sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) aracılığıyla etkileşime girdiği “metaverse” kavramı vardı. Ancak aradan geçen dört yılın ardından, bu iddialı hayalin hem teknik hem de ekonomik olarak çöktüğü artık açık biçimde görülüyor.

    Bugün Meta, metaverse odaklı projelerini küçültüyor, VR ekiplerini dağıtıyor, stüdyolarını kapatıyor ve odağını hızla yapay zekâ ile giyilebilir teknolojilere kaydırıyor. Bir zamanlar şirketin varlık sebebi olarak sunulan metaverse fiilen geri plana itilmiş durumda.

    Milyarlarca dolar yutan bir deney

    Metaverse vizyonunun kalbinde yer alan Reality Labs, Meta için yıllardır süregelen bir mali yük haline geldi. Şirketin verilerine ve basına yansıyan bilgilere göre Reality Labs, 2020’den bu yana 70 milyar doları aşan kümülatif zarar yazdı. Bazı raporlar bu rakamın 77 milyar doları geçtiğini ortaya koyuyor.

    Sadece son çeyrek verileri bile tabloyu netleştiriyor. Reality Labs, 470 milyon dolarlık gelire karşılık 4,4 milyar dolar zarar açıkladı. VR başlıkları, yazılım platformları ve içerik stüdyoları Meta’nın ana gelir kaynakları olan reklam ve sosyal medya iş modeline kıyasla sürdürülebilir bir yapı kuramadı.

    Metaverse tarih oluyor: Zuckerberg’in büyük hayali fiilen çöktü Tam Boyutta Gör
    Neredeyse 4 yıldır zarar ettiği görülen bu tablo, bazı radikal kararları da beraberinde getirdi. Bu bağlamda Meta, Reality Labs bünyesinde 1.000 ila 1.500 çalışanı kapsayan büyük çaplı işten çıkarmalara başladı. Bu sayı, bölümün toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 10’una denk geliyor. İşten çıkarmalar yalnızca bireysel pozisyonlarla sınırlı değil. Meta, VR içerik üretiminin bel kemiğini oluşturan birden fazla stüdyoyu tamamen kapattı.

    Faaliyetlerine son verilen stüdyolar arasında Armature Studio, Twisted Pixel ve Sanzaru yer alıyor. Ayrıca Oculus Studios Central Technology adlı teknik birim de kapatıldı. Meta’nın 2023’te Horizon Worlds için birinci parti içerik üretmek üzere kurduğu Ouro Interactive stüdyosunda da ciddi personel azaltımına gidildi.

    Kurumsal metaverse bitti

    Meta’nın metaverse vizyonu yalnızca eğlence ve oyunla sınırlı değildi. Zuckerberg, iş dünyasını da sanal gerçekliğe taşımayı hedefliyordu. Bu doğrultuda 2021’de, şirketin adı değiştikten sadece 2 ay önce tanıtılan Horizon Workrooms, uzaktan çalışan ekipler için sanal toplantı odaları sunuyordu. Şimdi ise bu ortamın fişi çekiliyor.

    Metaverse tarih oluyor: Zuckerberg’in büyük hayali fiilen çöktü Tam Boyutta Gör
    Şirket, Horizon Workrooms’un 16 Şubat 2026 itibarıyla tamamen kapatılacağını ve platforma ait tüm verilerin silineceğini açıkladı. Bununla birlikte Meta, şirketlere yönelik Meta Quest donanımlarının ve yazılım hizmetlerinin satışını da 20 Şubat 2026’da durduracağını duyurdu.

    Atılan neşterler bununla da sınırlı dğeil. Meta’nın 2023’te 400 milyon dolara satın aldığı VR fitness uygulaması Supernatural, metaverse ekosisteminin vitrindeki projelerinden biriydi. Ancak şirket, bu uygulama için de yeni geliştirmeleri durdurdu. Supernatural, artık çok küçük bir ekip tarafından işletiliyor ve yeni içerik üretimi yapılmıyor. Benzer şekilde, Batman: Arkham Shadow gibi iddialı VR projelerinin arkasındaki ekiplerin de ciddi şekilde küçültüldüğü biliniyor. Bu durum, Meta’nın yalnızca donanımdan değil, VR içerik üretiminden de sistemli biçimde çekildiğini gösteriyor.

    Horizon Worlds halen yaşıyor

    Meta’nın sanal sosyal platformu Horizon Worlds ise kapatılmadı. Ancak platform, başlangıçta vaat edilen ölçeğin çok uzağında. Zuckerberg’in 2021’de büyük umutlarla tanıttığı Horizon Worlds, aylık aktif kullanıcı sayısı açısından hiçbir zaman birkaç yüz binin üzerine çıkamadı.

    Şirket artık Horizon Worlds’ü, Roblox ve Minecraft benzeri, daha basit, çocuk ve genç odaklı bir platforma dönüştürmeye çalışıyor. Bu kapsamda Meta, oyun geliştiricileri VR yerine mobil odaklı içerikler üretmeye teşvik ediyor. Horizon Worlds’ün akıllı telefon uygulaması haline getirilmesi bu dönüşümün en net adımlarından biri. Büyük vizyonlardaki bu tip radikal dönüşümlerin genelde nasıl sonuçlandığı ortada.

    Yeni ilgi odakları: Yapay zeka ve giyilebilir teknoloji

    Metaverse tarih oluyor: Zuckerberg’in büyük hayali fiilen çöktü Tam Boyutta Gör
    Reality Labs biriminin içinde sadece metaverse yok. Burada şirketin gerçekten de başarılı olarak yapay zeka destekli akıllı gözlükleri de var. EssilorLuxottica iş birliğiyle geliştirilen Ray-Ban Meta gözlükleri, şirketin şu anki en başarılı donanım ürünü olarak öne çıkıyor. 799 dolarlık Meta Ray-Ban Display modeli de yüksek talep görüyor. Yüksek talep altında bu yıl sonuna kadar 30 milyonluk bir üretime ulaşılacağı söyleniyor. Ray-Ban markası haricinde şirketin Oakley ve Prada ile de ortaklığı bulunuyor.

    Her ne kadar metaverse artık ana odak olmasa da boşalan yer hemen dolduruldu. Zuckerberg’in vizyonunda artık yapay zeka var. Meta, 2025 için 70 milyar dolarlık sermaye harcaması yapacağını duyurmuştu. Bu, 2026’da daha da artacak. Şirket, Scale AI kurucusu Alexandr Wang’i kadrosuna katmak için 14,3 milyar dolar ödemiş ve Wang’i Meta’nın AI stratejisinin başına getirmişti. Üst yönetimdeki değişimler de bu yönelimi teyit ediyor. Metaverse çalışmalarını yöneten Vishal Shah, artık AI ürünlerinden sorumlu başkan yardımcısı konumunda. Ancak Meta için burada da bazı sorunlar var.

    Kaynakça https://www.meta.com/help/quest/2464765133873078/ https://futurism.com/future-society/meta-reality-vr-layoffs https://www.theverge.com/tech/863209/meta-has-discontinued-its-metaverse-for-work-too https://www.theverge.com/news/861420/meta-reality-labs-layoffs-vr-studios-twisted-pixel-sanzaru-armature
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    pskillercheto +9 MNurullahT +6 KobraAbiniz +5 Mahoni1991 +4 furkan987654321 +4 oricin +4 IUnlimitedPowerI +4 Asya71 +3 Coobaydın +3 Q@Ntum_Box +3
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    37 Kişi Okuyor (17 Üye, 20 Misafir) 16 Masaüstü 21 Mobil
    KING41, Fan42, Vommel ve 12 üye daha okuyor
    GENEL İSTATİSTİKLER
    2004 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    meta, metaverse ve
    12 etiket daha Mark Zuckerberg horizon world Horizon Workrooms reality labs sanal gerçeklik artırılmış gerçeklik vr ar Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler Zamazingo Popüler Bilim
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,3b
    Instagram Sayfası51,3b
    YouTube Kanalı368b
    TikTok Sayfası3,3b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    amazon kdp türkiye ösym sonuç belgesi indirme sinüzit ameliyatı olan kişilerin yorumları temu farmland su hilesi kodu işkur dan işe girmek dezavantajları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max Pro S
    Reeder S19 Max Pro S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 3530
    Dell Inspiron 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum