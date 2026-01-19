Metaverse tarih oluyor: Zuckerberg’in büyük hayali fiilen çöktü

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Mark Zuckerberg’in yaklaşık dört yıl önce Facebook adını Meta olarak değiştirmesi, şirketin geleceğini sanal gerçeklik ve metaverse üzerine kurduğunun sembolüydü. Meta adının kullanılması teknoloji dünyasında yeni bir çağın habercisi sayılmıştı. CEO Mark Zuckerberg’in bu büyük vizyonu insanların çalıştığı, eğlendiği ve sosyalleştiği kalıcı, kapsamlı bir sanal dünya yaratmaktı. Bu vizyonun merkezinde ise kullanıcıların sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) aracılığıyla etkileşime girdiği “metaverse” kavramı vardı. Ancak aradan geçen dört yılın ardından, bu iddialı hayalin hem teknik hem de ekonomik olarak çöktüğü artık açık biçimde görülüyor.

Bugün Meta, metaverse odaklı projelerini küçültüyor, VR ekiplerini dağıtıyor, stüdyolarını kapatıyor ve odağını hızla yapay zekâ ile giyilebilir teknolojilere kaydırıyor. Bir zamanlar şirketin varlık sebebi olarak sunulan metaverse fiilen geri plana itilmiş durumda.

Milyarlarca dolar yutan bir deney

Metaverse vizyonunun kalbinde yer alan Reality Labs, Meta için yıllardır süregelen bir mali yük haline geldi. Şirketin verilerine ve basına yansıyan bilgilere göre Reality Labs, 2020’den bu yana 70 milyar doları aşan kümülatif zarar yazdı. Bazı raporlar bu rakamın 77 milyar doları geçtiğini ortaya koyuyor.

Sadece son çeyrek verileri bile tabloyu netleştiriyor. Reality Labs, 470 milyon dolarlık gelire karşılık 4,4 milyar dolar zarar açıkladı. VR başlıkları, yazılım platformları ve içerik stüdyoları Meta’nın ana gelir kaynakları olan reklam ve sosyal medya iş modeline kıyasla sürdürülebilir bir yapı kuramadı.

Tam Boyutta Gör Neredeyse 4 yıldır zarar ettiği görülen bu tablo, bazı radikal kararları da beraberinde getirdi. Bu bağlamda Meta, Reality Labs bünyesinde 1.000 ila 1.500 çalışanı kapsayan büyük çaplı işten çıkarmalara başladı. Bu sayı, bölümün toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 10’una denk geliyor. İşten çıkarmalar yalnızca bireysel pozisyonlarla sınırlı değil. Meta, VR içerik üretiminin bel kemiğini oluşturan birden fazla stüdyoyu tamamen kapattı.

Faaliyetlerine son verilen stüdyolar arasında Armature Studio, Twisted Pixel ve Sanzaru yer alıyor. Ayrıca Oculus Studios Central Technology adlı teknik birim de kapatıldı. Meta’nın 2023’te Horizon Worlds için birinci parti içerik üretmek üzere kurduğu Ouro Interactive stüdyosunda da ciddi personel azaltımına gidildi.

Kurumsal metaverse bitti

Meta’nın metaverse vizyonu yalnızca eğlence ve oyunla sınırlı değildi. Zuckerberg, iş dünyasını da sanal gerçekliğe taşımayı hedefliyordu. Bu doğrultuda 2021’de, şirketin adı değiştikten sadece 2 ay önce tanıtılan Horizon Workrooms, uzaktan çalışan ekipler için sanal toplantı odaları sunuyordu. Şimdi ise bu ortamın fişi çekiliyor.

Tam Boyutta Gör Şirket, Horizon Workrooms’un 16 Şubat 2026 itibarıyla tamamen kapatılacağını ve platforma ait tüm verilerin silineceğini açıkladı. Bununla birlikte Meta, şirketlere yönelik Meta Quest donanımlarının ve yazılım hizmetlerinin satışını da 20 Şubat 2026’da durduracağını duyurdu.

Atılan neşterler bununla da sınırlı dğeil. Meta’nın 2023’te 400 milyon dolara satın aldığı VR fitness uygulaması Supernatural, metaverse ekosisteminin vitrindeki projelerinden biriydi. Ancak şirket, bu uygulama için de yeni geliştirmeleri durdurdu. Supernatural, artık çok küçük bir ekip tarafından işletiliyor ve yeni içerik üretimi yapılmıyor. Benzer şekilde, Batman: Arkham Shadow gibi iddialı VR projelerinin arkasındaki ekiplerin de ciddi şekilde küçültüldüğü biliniyor. Bu durum, Meta’nın yalnızca donanımdan değil, VR içerik üretiminden de sistemli biçimde çekildiğini gösteriyor.

Horizon Worlds halen yaşıyor

Meta’nın sanal sosyal platformu Horizon Worlds ise kapatılmadı. Ancak platform, başlangıçta vaat edilen ölçeğin çok uzağında. Zuckerberg’in 2021’de büyük umutlarla tanıttığı Horizon Worlds, aylık aktif kullanıcı sayısı açısından hiçbir zaman birkaç yüz binin üzerine çıkamadı.

Şirket artık Horizon Worlds’ü, Roblox ve Minecraft benzeri, daha basit, çocuk ve genç odaklı bir platforma dönüştürmeye çalışıyor. Bu kapsamda Meta, oyun geliştiricileri VR yerine mobil odaklı içerikler üretmeye teşvik ediyor. Horizon Worlds’ün akıllı telefon uygulaması haline getirilmesi bu dönüşümün en net adımlarından biri. Büyük vizyonlardaki bu tip radikal dönüşümlerin genelde nasıl sonuçlandığı ortada.

Yeni ilgi odakları: Yapay zeka ve giyilebilir teknoloji

Tam Boyutta Gör Reality Labs biriminin içinde sadece metaverse yok. Burada şirketin gerçekten de başarılı olarak yapay zeka destekli akıllı gözlükleri de var. EssilorLuxottica iş birliğiyle geliştirilen Ray-Ban Meta gözlükleri, şirketin şu anki en başarılı donanım ürünü olarak öne çıkıyor. 799 dolarlık Meta Ray-Ban Display modeli de yüksek talep görüyor. Yüksek talep altında bu yıl sonuna kadar 30 milyonluk bir üretime ulaşılacağı söyleniyor. Ray-Ban markası haricinde şirketin Oakley ve Prada ile de ortaklığı bulunuyor.

Mark Zuckerberg, Meta'nın AI patronuyla anlaşamıyor 2 gün önce eklendi

Her ne kadar metaverse artık ana odak olmasa da boşalan yer hemen dolduruldu. Zuckerberg’in vizyonunda artık yapay zeka var. Meta, 2025 için 70 milyar dolarlık sermaye harcaması yapacağını duyurmuştu. Bu, 2026’da daha da artacak. Şirket, Scale AI kurucusu Alexandr Wang’i kadrosuna katmak için 14,3 milyar dolar ödemiş ve Wang’i Meta’nın AI stratejisinin başına getirmişti. Üst yönetimdeki değişimler de bu yönelimi teyit ediyor. Metaverse çalışmalarını yöneten Vishal Shah, artık AI ürünlerinden sorumlu başkan yardımcısı konumunda. Ancak Meta için burada da bazı sorunlar var.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: