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    Metro 2039 köklerine dönüyor: İlk fragman paylaşıldı

    Metro 2039, serinin köklerine dönerek oyuncuları yeniden Moskova metrosuna götürecek. 4A Games, yeni oyunda umut duygusunu tamamen geride bırakarak daha karanlık bir dünya tasarlıyor.

    Metro 2039 köklerine dönüyor: İlk fragman paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    4A Games, Gamescom 2026'da düzenlediği özel sunumla Metro 2039 hakkında yeni bir video ve ayrıntılar paylaştı. Stüdyo, yeni oyunun serinin önceki yapımlarından daha kişisel bir hikâyeye sahip olacağını belirtirken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali projenin hikâyesini büyük ölçüde değiştirdi. ​​​​​​İşte yeni fragman.

    Metro 2039 serinin köklerine dönüyor

    Deep Silver ve 4A Games, Metro 2039 için yeni oynanış fragmanını yayınladı. Gamescom 2026 kapsamında gösterilen video, oyunun ana karakteri Stranger’ın Novoreich tarafından kontrol edilen Moskova metrosuna dönüşünü gösteriyor. Fragmanda Sevastopolskaya istasyonu, dar metro tünelleri ve radyasyonla kaplı Moskova haritasını görüyoruz. 

    Stranger ise, karşılaşmalarda gizlilik veya doğrudan çatışma yöntemlerinden birini tercih edebilecek. Metro 2039, Metro Exodus'un geniş bölgeleri yerine Metro 2033 ve Last Light'taki daha dar ve hikâye odaklı tasarıma geri dönüyor. Ancak yüzeyde keşfedilebilecek daha geniş alanlar da bulunacak. Hikâyede ise eski bir Spartan olan Stranger, Novoreich'in lideri haline gelen Hunter'ın yönetimindeki Moskova'ya geri dönüyor.

    Hunter, ilk Metro oyunundaki karakterinden farklı olarak otoriter bir lider olarak karşımıza çıkacak. Oyun, 4A Games'in geliştirdiği 4A Engine ile hazırlanıyor. Geliştiriciler ayrıntılı mekanlar, hacimsel ışıklandırma ve atmosfer efektleriyle gerilim hissini güçlendirmeyi amaçlıyor. Metro 2039, Şubat 2027'de PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkacak.

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    J
    Jikoxmarley 5 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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