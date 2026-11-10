MEXC borsasında deprem, Binance tüm iletişimi kesti

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Oynat Kripto borsası MEXC, ABD'nin kara para aklama incelemesi sonrası büyük bir kriz yaşıyor. FinCEN, borsanın 16 milyar dolarlık şüpheli işleme göz yumduğunu açıkladı. Bu gelişmenin ardından Binance, OKX ve KuCoin gibi dev borsalar MEXC ile varlık transferlerini askıya aldı. Böylece kullanıcıların fonlarını borsa dışına çıkarması son derece zorlaştı. Uzmanlar, dev bir ceza ödenmezse FTX benzeri bir çöküşün kaçınılmaz olabileceğini belirtiyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Son dönemde global kripto para piyasalarında yükselişini sürdüren MEXC borsasına ağır bir darbe vuruldu. ABD’nin kara para aklama açısından yüksek riskli olarak değerlendirmesi sonrasında endişeler de artıyor.

MEXC borsasına darbe

ABD mali suçlarla mücadele kurumu FinCEN, 2021-2026 yılları arasında MEXC borsasının yaklaşık 16 milyar dolarlık şüpheli işleme sahne olduğunu ve bununla ilgili herhangi bir tedbir alınmadığını açıkladı. Şüpheli işlemler arasında Rusya’nın yaptırımlardan kaçmak için kullandığı 1.5 milyar dolar, İran merkezli borsalar ile bağlantılı 1 milyar dolar da yer alıyor.

Binance borsasına tarihi saldırı 1 hf. önce eklendi

MEXC durumun farkında olduklarını ve kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu duyurmasına rağmen düşenin dostu olmaz sözü yaşanmaya başladı. Önce Kucoin ve OKX borsası MEXC borsasına gönderilecek veya alınacak tüm varlıkları incelemeye alacağını duyurdu.

Şimdi ise Binance borsası MEXC borsasına gönderilmek veya alınmak istenen varlıkları bekleteceğini ve duruma göre inceleme başlatacağını duyurdu. Yani MEXC borsasında varlığı olan kullanıcıların bu varlıklarını borsa dışına çıkarması çok zorlaştı.

Kaynaklar bundan sonra MEXC borsasının faaliyetlerini sürdürmesinin zorlaşacağını belirtiyor. Aynı Binance gibi milyarlarca dolarlık tazminat cezasını kabul ederek ABD hükümeti ile anlaşmazsa bir anda FTX benzeri bir çöküş görebiliriz.

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