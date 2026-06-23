MEXC Global CEO'su Vugar Usi: "Hisse senetleri yeni altcoinler" | Kripto, tokenizasyon ve Türkiye planları

MEXC Global CEO'su Vugar Usi ile kripto, tokenizasyon, 40 milyon kullanıcı, 600 milyon dolarlık koruma fonu ve Türkiye planlarını konuştuk. Sıfır komisyonun arkasındaki gerçek strateji bu videoda.

Cem Sünbül, MEXC Global CEO'su Vugar Usi ile kripto dünyasının geleceğini, sıfır komisyon modelini ve tokenizasyonun yatırım araçlarını nasıl dönüştürdüğünü Donanım Haber için konuştu. Dünyada günlük 40 milyon kullanıcıya ulaşan bu dev platformun CEO'sundan ilk ağızdan stratejiler, Türkiye planları ve kripto piyasasının gerçek yüzü. Bu röportajda Vugar Usi'nin kişisel kripto yolculuğundan başlayarak MEXC'in neden sıfır komisyon politikasını seçtiğine, devasa sponsorluklar yerine kullanıcıya para iadesi yapmayı neden tercih ettiğine dair çarpıcı yanıtlar bulacaksınız.

Geleneksel bankacılığa karşı kripto transferlerin avantajları, cross-border işlemler ve stablecoin kullanımı da bu sohbetin önemli durağı oldu. Spot ve vadeli işlemler (futures) arasındaki fark, hedge stratejileri, kaldıraçlı alım-satım ve zarara karşı portföy dengesi konularına da derinlemesine indik.

Vugar Usi'ye göre birinci kural "kaybetmeme" — hisse senedi, kripto ve emtia arasında denge kurarak oyunda kalmak en büyük strateji. Tokenize hisse senetleri, RWA (gerçek dünya varlıkları), SpaceX ve OpenAI pre-IPO fırsatları gibi yeni nesil yatırım enstrümanlarını da ele aldık. Gayrimenkulden Birkin çantasına, şampanyadan spor memorabilyasına kadar her şeyin tokenize edilebileceğini öğrendik.

Türkiye özelinde ise borsanın tokenizasyonu büyük bir yatırım dalgası yaratabilir. Kripto sektöründe güven meselesi için MEXC'in uyguladığı Proof of Reserve sistemi, Hacken Group denetimleri ve 600 milyon dolarlık müşteri koruma fonu detaylarıyla incelendi. MiCA, ADGM gibi düzenleyici çerçeveler ile Türkiye'nin SPK lisanslama sürecine de değindik.

Son olarak tahmin piyasaları (prediction markets), Polymarket ve Kalshi gibi platformların yükselişi, MEXC'in Türkiye'deki yatırım planları ve yapay zeka destekli AI Research aracı gündemdeydi. Türk kripto kullanıcılarına özel sürpriz bir duyuru da bu videonun içinde!

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