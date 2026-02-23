Giriş
    MG, Avrupa ve Birleşik Krallık'ta 1 milyon barajını aşan ilk Çinli marka oldu

    MG, Avrupa ve Birleşik Krallık’ta toplam satışlarda 1 milyon barajını aşarak tarih yazdı. 2025’te 300 bin araç satan marka, 2026 yılında da büyümesini sürdürecek gibi görünüyor.

    MG, Avrupa'da 1 milyon barajını geçen ilk Çinli marka oldu Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli SAIC’in çatısı altındaki MG, Avrupa ve Birleşik Krallık’ta toplam satışlarda 1 milyon barajını aşan ilk Çinli otomobil markası oldu. İngiliz kökenli MG, 2005’te Nanjing Automotive Corporation tarafından satın alınmış, ardından 2007’de SAIC'in bünyesine katılmıştı.

    2025 yılında MG, Avrupa ve Birleşik Krallık’ta 300 binden fazla araç satarak bir önceki yıla göre yaklaşık %30 büyüme kaydetti. Bu sayının 85 binden fazlası Birleşik Krallık’ta satılırken, MG böylece Avrupa’da 11 yıl üst üste en çok satan Çinli otomobil markası unvanını korudu ve toplam pazar sıralamasında 16. sıraya yükselerek Çinli tek marka olarak ilk 20’ye girdi.

    Özellikle 2025’te MG, Hybrid+ serisinden 137 bin araç satarken, bu sayı bir önceki yıla göre %300 artış gösterdi. Elektrikli araç satışları ise 46 bin adede ulaştı. Avrupa’da yılın ilk yarısında MG, 153 bin araçla Çinli markalar arasında en çok satan marka oldu ve ilk kez Tesla’yı geride bıraktı. MG’nin %18,6’lık yıllık büyüme oranı, Avrupa otomobil pazarındaki %0,9’luk düşüşün aksine dikkat çekti.

    MG’nin Avrupa’daki yükselişi hızlı bir ivmeyle gerçekleşti. 2021’de 50 binden fazla araç satışı gerçekleştiren marka, 2022’de 100 bini, 2023’te ise 200 bin adedi geride bıraktı. Bugüne kadar İtalya, İspanya ve Fransa’da toplam satışlar 100 bin adedi geçti. En büyük pazar olan Birleşik Krallık’ta ise toplam satış 370 bini, elektrikli araç satışları ise 100 bin adedi geçti.

    2026’nın Ocak ayında MG, Avrupa genelinde yaklaşık 26 bin araç teslim ederek bir önceki yılın aynı dönemine göre %15’lik büyüme kaydetti. Böylece şirket, bu yıl da Avrupa pazarındaki büyümesini sürdüreceğine dair güçlü bir sinyal verdi.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    ozbey08 18 saat önce

    https://youtu.be/xj3IH_ogzig?si=prSo7gbdFyrSoEM_

    Profil resmi
    scorpion20 1 gün önce

    Dehşetengiz

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 gün önce

    Çok kişiyi işsiz bırakacak ama gerçekten büzel duruyor :)

    Profil resmi
    maligezgin 5 gün önce

    vay be gayet iyi

