MG'nin ilk Avrupa fabrikası için seçtiği ülke belli oldu

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

MG'nin çatı şirketi SAIC Motor, Avrupa Birliği sınırları içerisindeki ilk üretim tesisini kurmak için İspanya'yı seçti. Şirketin, ülkenin kuzeybatısındaki Galiçya bölgesinde yeni bir otomobil fabrikası ve lojistik merkezi kurmayı planladığı açıklandı.

Üretim 2028'de başlayacak

Galiçya Bölge Başkanı Alfonso Rueda, projeye stratejik öncelik verildiğini duyurdu. İlk aşamada yaklaşık 200 milyon euro yatırım yapılması öngörülüyor. Ancak projenin hayata geçebilmesi için İspanya merkezi hükümetinin yabancı yatırım onayı vermesi gerekiyor.

SAIC'in sahibi olduğu MG, son yıllarda Avrupa'da özellikle elektrikli ve hibrit modelleriyle dikkat çekici bir büyüme yakaladı. Yeni fabrikanın Ferrol Limanı bölgesinde kurulması planlanırken, tesisin yaklaşık 1.000 doğrudan istihdam yaratacağı belirtiliyor. Ayrıca üretimde çok sayıda yerel tedarikçiden parça temin edilmesi hedefleniyor.

Yıllık 120 bin araçlık üretim kapasitesi

Gerekli izinlerin alınması halinde fabrikanın inşaatına 2027 yılında başlanacak. Üretimin ise 2028 yılında devreye girmesi planlanıyor. İkinci faz yatırımların tamamlanmasının ardından tesisin yıllık üretim kapasitesi 120 bin araca ulaşacak.

Çinli üreticilerin İspanya'ya ilgisi yalnızca SAIC ile sınırlı değil. Chery de İspanyol otomobil markası EBRO ile ortaklık kurarak eski Nissan fabrikasında üretime başlamaya hazırlanıyor. Taraflar, 2029 yılına kadar yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

Avrupa Birliği'nin Çin menşeli elektrikli araçlara yönelik ek gümrük vergileri uygulamaya başlamasının ardından Çinli üreticiler, Avrupa'da yerel üretim yatırımlarına hız vermiş durumda. SAIC'in İspanya hamlesi de bu stratejinin en önemli adımlarından biri olarak görülüyor.

