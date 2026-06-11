MG'den Renault 5 ve VW ID. Polo'ya rakip elektrikli model geliyor

SAIC çatısı altında faaliyet gösteren MG, 2026 Goodwood Festival of Speed etkinliğine üretime yakın iki yeni konsept otomobille geliyor. Tanıtılacak ilk konsept, tamamen elektrikli bir kompakt hatchback olarak öne çıkıyor.
MG'den elektrikli B hatchback
Model, Avrupa’nın B segmentinde konumlandırılıyor ve MG2 Hybrid’in tamamen elektrikli karşılığı olarak geliştiriliyor. Bu sayede Renault 5 E-Tech, Nissan Micra, Volkswagen ID. Polo, Cupra Raval ve Peugeot E-208 gibi güçlü rakiplerle doğrudan rekabete girecek.
Etkinlikte ayrıca MGS9 PHEV, MG4 EV, ZS Hybrid, HS PHEV, Cyberster ve IM5 sedan gibi mevcut modeller de sergilenecek. MGS9 PHEV, MGS6 EV ve Cyberster modelleri ayrıca Goodwood tırmanış yarışında yer alacak.
MG, geçtiğimiz hafta Avrupa'daki fabrikasını İspanya'da kuracağını açıkladı. Yıllık üretim kapasitesi 120 bin araç olarak duyurulan fabrikanın 2028 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: