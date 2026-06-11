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SAIC çatısı altında faaliyet gösteren MG, 2026 Goodwood Festival of Speed etkinliğine üretime yakın iki yeni konsept otomobille geliyor. Tanıtılacak ilk konsept, tamamen elektrikli bir kompakt hatchback olarak öne çıkıyor.

MG'den elektrikli B hatchback

Tam Boyutta Gör 2027 yılında yollara çıkması planlanan modelin ismi henüz açıklanmadı ancak tasarım detayları şimdiden dikkat çekmiş durumda. Yuvarlatılmış ve ızgarasız ön yüz, daha sevimli karaktere sahip far tasarımıyla birleşiyor. MG logosu C sütununa konumlandırılırken, arka bölümde sportif LED stoplar ve büyük bir tavan spoyleri yer alıyor.

Model, Avrupa’nın B segmentinde konumlandırılıyor ve MG2 Hybrid’in tamamen elektrikli karşılığı olarak geliştiriliyor. Bu sayede Renault 5 E-Tech, Nissan Micra, Volkswagen ID. Polo, Cupra Raval ve Peugeot E-208 gibi güçlü rakiplerle doğrudan rekabete girecek.

Tam Boyutta Gör MG’nin ikinci konsepti ise “elektrikli tasarım vizyonu” olarak tanımlanıyor. Detayları henüz paylaşılmasa da bu aracın sadece bir tasarım çalışması olmayacağı, markanın gelecek ürün gamına yön verecek daha iddialı bir modelin öncüsü olacağı belirtiliyor.

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Etkinlikte ayrıca MGS9 PHEV, MG4 EV, ZS Hybrid, HS PHEV, Cyberster ve IM5 sedan gibi mevcut modeller de sergilenecek. MGS9 PHEV, MGS6 EV ve Cyberster modelleri ayrıca Goodwood tırmanış yarışında yer alacak.

MG, geçtiğimiz hafta Avrupa'daki fabrikasını İspanya'da kuracağını açıkladı. Yıllık üretim kapasitesi 120 bin araç olarak duyurulan fabrikanın 2028 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

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MG'den Renault 5 ve VW ID. Polo'ya rakip elektrikli model geliyor

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