MG, elektrikli şehir otomobili MG2'yi bu yıl tanıtacak

Tam Boyutta Gör MG Motor’un yeni elektrikli şehir otomobili MG2’ye dair ilk detaylar netleşmeye başladı. SAIC bünyesindeki markanın giriş seviyesi modeli olması planlanan MG2’nin başlangıç fiyatının yaklaşık 23 bin euro seviyesinde olması bekleniyor. Modelin 2026’nın ikinci yarısında tanıtılması, satışlarının ise 2027’de başlaması öngörülüyor.

Teknik detaylar henüz sınırlı. Ancak MG2’nin MG4 Urban modelinde kullanılan E3 platformunu temel alabileceğini ve iç mekân tasarımını da bu modelden devralabileceğini belirtiliyor. MG4 Urban, Eylül 2025’ten bu yana Çin’de satılan ikinci nesil MG4’ü temsil ediyor.

Tam Boyutta Gör Önden çekişli bu versiyon, şasiye entegre edilmiş yeni nesil “cell-to-body” batarya teknolojisine sahip. Batarya kapasitesi ise 41,9 kWsa veya 52,8 kWsa olarak sunuluyor. MG4 Urban, kısa süre önce Avusturya’da 20 bin euro’nun altında siparişe açıldı. Almanya’da satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz net değil.

AutoExpress tarafından oluşturulan render görüntüler, MG3 ve MG7'den izler taşıyor. Üçgen biçimli agresif farlar, çıkıntılı burun kısmı ve dikey hava girişleri, MG2'yi fazlasıyla agresif gösteren detaylar arasında.. Arka tarafta ise LED stoplar, dikey reflektörler ve difüzör dikkat çekiyor.

