MG, elektrikli şehir otomobili MG2'yi bu yıl tanıtacak
MG’nin yeni giriş seviyesi elektriklisi MG2, yaklaşık 23 bin euro başlangıç fiyatıyla 2026’da tanıtılacak, 2027’de satışa çıkacak. Model, MG4’ün altında konumlanacak.
Teknik detaylar henüz sınırlı. Ancak MG2’nin MG4 Urban modelinde kullanılan E3 platformunu temel alabileceğini ve iç mekân tasarımını da bu modelden devralabileceğini belirtiliyor. MG4 Urban, Eylül 2025’ten bu yana Çin’de satılan ikinci nesil MG4’ü temsil ediyor.
AutoExpress tarafından oluşturulan render görüntüler, MG3 ve MG7'den izler taşıyor. Üçgen biçimli agresif farlar, çıkıntılı burun kısmı ve dikey hava girişleri, MG2'yi fazlasıyla agresif gösteren detaylar arasında.. Arka tarafta ise LED stoplar, dikey reflektörler ve difüzör dikkat çekiyor.