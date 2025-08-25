MG, 1,4 milyar dolar yatırımla iki yılda 13 yeni elektrikli araç tanıtacak

2005 yılında SAIC tarafından satın alınan MG, şirketin küresel pazarlardaki en güçlü markası haline geldi. 2025’in ilk yarısında Avrupa’da 153.100 adet satan MG, Çin’de ise aynı dönemde 57.254 adetlik satışla daha zayıf bir performans sergiledi. Bu düşük talebin en önemli sebeplerinden biri markanın yeni enerjili araçlarının sınırlı olmasıydı. MG, bu açığı kapatmak için büyük bir ürün atağına giriyor.
MG markasının Genel Müdürü Chen Cui, yaptığı açıklamada Çin’de benzinli MG modellerine hâlâ güçlü bir talep olduğunu, özellikle genç alıcılar ve modifiye meraklılarını hedefleyen MG5 sedanın popülerliğini koruduğunu söyledi. Ancak MG’nin artık sadece içten yanmalı araçlara odaklanmayacağını vurgulayan Cui, markanın yeni enerji araçları pazarında da aktif rol oynayacağını belirtti.
Cui, “Elektrikli araçlara girişimiz düşük fiyat odaklı olmayacak. SAIC’in güçlü teknolojileri ve tedarik zincirini kullanacağız” dedi ve SAIC’in Audi ve Huawei gibi markalarla ortak elektrikli araç projelerine derin şekilde dahil olduğunu hatırlattı.
İlk ürün yeni MG4 olacak
Bu stratejinin ilk ürünü ise tamamen elektrikli MG4 hatchback olacak. Araç, 5 Ağustos'ta Çin'de ön satışa çıktı ve resmi lansmanı 29 Ağustos'ta yapılacak. Yıl bitmeden yarı katı hâl bataryalı versiyonu da piyasaya sürülecek. 4.395 mm uzunluğa, 1.842 mm genişliğe ve 1.551 mm yüksekliğe sahip olan MG4, arka aksta 120 kW (161 hp) güç üreten tek elektrik motoruyla geliyor.