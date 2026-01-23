MG ZS Hybrid+ şubat ayında Türkiye'de satışa sunulacak

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

MG, ZS Hybrid+ modelini şubat ayında Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. ZS Hybrid+, MG’nin gelişmiş Hybrid+ teknolojisi ile donatılmış motoru sayesinde performans, verimlilik ve sürüş keyfinini bünyesinde birleştiriyor.

MG ZS Hybrid+ özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör ZS Hybrid+, cesur ve geniş ön ızgarasından, LED farları ve arka stop lambalarına kadar, her açıdan dikkat çekici bir tasarıma sahip. MG'nin klasik tasarım çizgisi göz önünde bulundurularak üretilen MG ZS Hybrid+’ın çarpıcı ön yüzü iki katmana ayrılıyor. Üst katmanda LED far grubu yer alırken, alt katmanda belirgin ve kendinden emin bir ızgara bulunuyor; bu da ZS Hybrid+’a etkileyici bir görünüm kazandırıyor.

ZS Hybrid+ modelinin iç mekânı, yolculara konforlu yolculuklar yaşatmak için tasarlandı. Yumuşak ve kaliteli malzemelerin kullanımı ve akıcı hatlar, içeride yüksek bir kalite hissi yaratıyor. Geniş hacim ve teknolojiyi birleştiren iç mekân düzeni, yaşam alanını konforlu hale getirirken, aynı zamanda sürücü ve yolcuların her ana fonksiyona kolayca ulaşabilmesini sağlıyor.

Kapsamlı Luxury donanım seviyesi

Tam Boyutta Gör ZS Hybrid+, Luxury donanım seviyesi ile kullanıcılara kapsamlı bir deneyim sunacak. Luxury donanım seviyesi; elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, LED farlar, 12,3 inç gösterge paneli ve konsolun ortasına konumlanmış 12,3 inç dokunmatik ekran, 360 derece kamera sistemi, anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi özelliklerle donatılıyor. Ayrıca model, 18 inç alüminyum alaşım jantlar, vegan deri koltuklar, ısıtmalı ön koltuklar, 6 yöne elektrikli olarak ayarlanabilen sürücü koltuğu, ısıtmalı direksiyon gibi özelliklere de sahip.

MG ZS, Hybrid+ sistemiyle geleneksel hibrit teknolojisini bir üst seviyeye taşıyor. Bu yeni sistem; daha büyük bir batarya, daha güçlü bir elektrik motoru ve daha yüksek hızlarda elektrikli sürüşe imkân tanımasıyla rakiplerinden ayrılıyor. Böylece MG ZS Hybrid+ daha uzun süre elektrikli sürüşe imkân tanıyor, daha düşük yakıt tüketimi sağlıyor ve etkileyici ivmelenme değerleri sunuyor.

Tam Boyutta Gör Güçlü ve verimli Hybrid+ güç aktarma sistemi, toplamda 197 PS güç üretiyor. Hybrid+, performansla birlikte rafine bir sürüş deneyimi sağlıyor. 1,83 kWsa'lik bataryanın da bulunduğu bu gelişmiş sistem sayesinde ZS Hybrid+ 5,1 lt/100 km’lik (WLTP Birleşik) iddialı yakıt tüketim değeri ile sürüş maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağlıyor.

Güvenlik tarafında ise MG Pilot çatısı altında yer alan Adaptif Hız Sabitleyici, Ön Çarpışma Uyarısı, Yaya ve Bisiklet Algılama Özellikli Otomatik Acil Fren Sistemi, Şerit Takip Desteği ve Şerit İhlal İkazı başta olmak üzere kapsamlı sürüş destek sistemleri standart olarak sunuluyor.

