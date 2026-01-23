MG ZS Hybrid+ şubat ayında Türkiye'de satışa sunulacak

MG, ZS Hybrid+ modelini şubat ayında Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. ZS Hybrid+, MG’nin gelişmiş Hybrid+ teknolojisi ile donatılmış motoru sayesinde performans, verimlilik ve sürüş keyfinini bünyesinde birleştiriyor.
MG ZS Hybrid+ özellikleriyle neler sunuyor❓
ZS Hybrid+ modelinin iç mekânı, yolculara konforlu yolculuklar yaşatmak için tasarlandı. Yumuşak ve kaliteli malzemelerin kullanımı ve akıcı hatlar, içeride yüksek bir kalite hissi yaratıyor. Geniş hacim ve teknolojiyi birleştiren iç mekân düzeni, yaşam alanını konforlu hale getirirken, aynı zamanda sürücü ve yolcuların her ana fonksiyona kolayca ulaşabilmesini sağlıyor.
Kapsamlı Luxury donanım seviyesi
MG ZS, Hybrid+ sistemiyle geleneksel hibrit teknolojisini bir üst seviyeye taşıyor. Bu yeni sistem; daha büyük bir batarya, daha güçlü bir elektrik motoru ve daha yüksek hızlarda elektrikli sürüşe imkân tanımasıyla rakiplerinden ayrılıyor. Böylece MG ZS Hybrid+ daha uzun süre elektrikli sürüşe imkân tanıyor, daha düşük yakıt tüketimi sağlıyor ve etkileyici ivmelenme değerleri sunuyor.
Güvenlik tarafında ise MG Pilot çatısı altında yer alan Adaptif Hız Sabitleyici, Ön Çarpışma Uyarısı, Yaya ve Bisiklet Algılama Özellikli Otomatik Acil Fren Sistemi, Şerit Takip Desteği ve Şerit İhlal İkazı başta olmak üzere kapsamlı sürüş destek sistemleri standart olarak sunuluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: