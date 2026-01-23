Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MG ZS Hybrid+ şubat ayında Türkiye'de satışa sunulacak

    MG'nin gelişmiş Hybrid+ teknolojisiyle donatılan SUV modeli ZS Hybrid+, zengin konfor ve güvenlik donanımlarıyla donatılan Luxury donanım seviyesiyle satışa sunulacak.

    MG, ZS Hybrid+ modelini şubat ayında Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. ZS Hybrid+, MG’nin gelişmiş Hybrid+ teknolojisi ile donatılmış motoru sayesinde performans, verimlilik ve sürüş keyfinini bünyesinde birleştiriyor.

    MG ZS Hybrid+ özellikleriyle neler sunuyor❓

    mg zs hybrid plus Tam Boyutta Gör
    ZS Hybrid+, cesur ve geniş ön ızgarasından, LED farları ve arka stop lambalarına kadar, her açıdan dikkat çekici bir tasarıma sahip. MG'nin klasik tasarım çizgisi göz önünde bulundurularak üretilen MG ZS Hybrid+’ın çarpıcı ön yüzü iki katmana ayrılıyor. Üst katmanda LED far grubu yer alırken, alt katmanda belirgin ve kendinden emin bir ızgara bulunuyor; bu da ZS Hybrid+’a etkileyici bir görünüm kazandırıyor. 

    ZS Hybrid+ modelinin iç mekânı, yolculara konforlu yolculuklar yaşatmak için tasarlandı. Yumuşak ve kaliteli malzemelerin kullanımı ve akıcı hatlar, içeride yüksek bir kalite hissi yaratıyor. Geniş hacim ve teknolojiyi birleştiren iç mekân düzeni, yaşam alanını konforlu hale getirirken, aynı zamanda sürücü ve yolcuların her ana fonksiyona kolayca ulaşabilmesini sağlıyor.

    Kapsamlı Luxury donanım seviyesi

    mg zs hybrid plus Tam Boyutta Gör
    ZS Hybrid+, Luxury donanım seviyesi ile kullanıcılara kapsamlı bir deneyim sunacak. Luxury donanım seviyesi; elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, LED farlar, 12,3 inç gösterge paneli ve konsolun ortasına konumlanmış 12,3 inç dokunmatik ekran, 360 derece kamera sistemi, anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi özelliklerle donatılıyor. Ayrıca model, 18 inç alüminyum alaşım jantlar, vegan deri koltuklar, ısıtmalı ön koltuklar, 6 yöne elektrikli olarak ayarlanabilen sürücü koltuğu, ısıtmalı direksiyon gibi özelliklere de sahip.

    MG ZS, Hybrid+ sistemiyle geleneksel hibrit teknolojisini bir üst seviyeye taşıyor. Bu yeni sistem; daha büyük bir batarya, daha güçlü bir elektrik motoru ve daha yüksek hızlarda elektrikli sürüşe imkân tanımasıyla rakiplerinden ayrılıyor. Böylece MG ZS Hybrid+ daha uzun süre elektrikli sürüşe imkân tanıyor, daha düşük yakıt tüketimi sağlıyor ve etkileyici ivmelenme değerleri sunuyor.

    mg zs hybrid plus Tam Boyutta Gör
    Güçlü ve verimli Hybrid+ güç aktarma sistemi, toplamda 197 PS güç üretiyor. Hybrid+, performansla birlikte rafine bir sürüş deneyimi sağlıyor. 1,83 kWsa'lik bataryanın da bulunduğu bu gelişmiş sistem sayesinde ZS Hybrid+ 5,1 lt/100 km’lik (WLTP Birleşik) iddialı yakıt tüketim değeri ile sürüş maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağlıyor.

    Güvenlik tarafında ise MG Pilot çatısı altında yer alan Adaptif Hız Sabitleyici, Ön Çarpışma Uyarısı, Yaya ve Bisiklet Algılama Özellikli Otomatik Acil Fren Sistemi, Şerit Takip Desteği ve Şerit İhlal İkazı başta olmak üzere kapsamlı sürüş destek sistemleri standart olarak sunuluyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lens gözümde kayboldu bmw motor kodları desyrel kullananlar kadınlar kulübü kamil koç kupon kodu kredi kartı limit düşürme sisteme ne zaman düşer

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Ulefone Armor 24
    Ulefone Armor 24
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo ThinkBook 16
    Lenovo ThinkBook 16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum