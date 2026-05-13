Euro NCAP'ten MG3'ün kritik güvenlik sorunu için hatırlatma: "Onarımınızı yaptırın"

Euro NCAP, otomotiv dünyasında pek sık görülmeyen bir adım atarak resmi internet sitesi üzerinden MG3 sahiplerini uyaran bir gönderi yayınladı. Uyarının nedeni ise çarpışma testlerinde ortaya çıkan ciddi güvenlik sorunu olarak açıklandı.
Sürücü koltuğunun ray sisteminde arıza
MG, yapılan teknik incelemenin ardından sorunun kaynağını tespit etti ve koltuk rayı kilitleme mekanizmasını güçlendirerek çözüm geliştirdi. Yeni tasarım Euro NCAP tarafından da doğrulandı ve Ağustos 2025'ten itibaren üretilen tüm MG3 modellerinde kullanılmaya başlandı.
Ücretsiz onarım imkanı sunuluyor
Euro NCAP, tüm araç sahiplerinin bilgilendirildiğini açıklasa da bazı kullanıcıların çağrıyı kaçırmış olabileceği ihtimaline karşı kamuya açık uyarı yapma yoluna gitti. Kurum yetkilileri, araç sahiplerinin yetkili servislere başvurarak araçlarının kapsam dahilinde olup olmadığını kontrol ettirmesi gerektiğini vurguluyor.
Olay, modern otomotiv güvenlik testlerinde nadir görülen bir hata olması nedeniyle sektörde dikkat çekerken, geri çağırma sürecinin yaygınlığı da konunun ciddiyetini ortaya koyuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.