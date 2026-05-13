    Euro NCAP'ten MG3'ün kritik güvenlik sorunu için hatırlatma: "Onarımınızı yaptırın"

    Euro NCAP, MG3 modellerinde çarpışma testinde ortaya çıkan koltuk kilidi sorununa karşı geri çağırma sürecini hatırlattı ve araç sahiplerine ücretsiz onarım çağrısı yaptı.

    Euro NCAP, otomotiv dünyasında pek sık görülmeyen bir adım atarak resmi internet sitesi üzerinden MG3 sahiplerini uyaran bir gönderi yayınladı. Uyarının nedeni ise çarpışma testlerinde ortaya çıkan ciddi güvenlik sorunu olarak açıklandı.

    Sürücü koltuğunun ray sisteminde arıza

    Sorun, MG3 modelinde yapılan ön çarpışma testinde tespit edildi. Test sırasında sürücü koltuğunun ray sisteminde yaşanan arıza nedeniyle koltuğun ileri kaydığı belirlendi. Bu durum, olası bir kazada yaralanma riskini artıran ciddi bir güvenlik açığı olarak kayıtlara geçti. Euro NCAP, böyle bir sorunun daha önce hiçbir testte yaşanmadığını dile getirdi.

    MG, yapılan teknik incelemenin ardından sorunun kaynağını tespit etti ve koltuk rayı kilitleme mekanizmasını güçlendirerek çözüm geliştirdi. Yeni tasarım Euro NCAP tarafından da doğrulandı ve Ağustos 2025'ten itibaren üretilen tüm MG3 modellerinde kullanılmaya başlandı.

    Ücretsiz onarım imkanı sunuluyor

    Ancak daha önce satılan araçlar için süreç, geri çağırma üzerinden yürütülüyor. Avrupa başta olmak üzere Birleşik Krallık, Avustralya ve Güney Afrika’daki MG3 ve MG3 Hybrid+ sahiplerine ücretsiz onarım sunuluyor.

    Euro NCAP, tüm araç sahiplerinin bilgilendirildiğini açıklasa da bazı kullanıcıların çağrıyı kaçırmış olabileceği ihtimaline karşı kamuya açık uyarı yapma yoluna gitti. Kurum yetkilileri, araç sahiplerinin yetkili servislere başvurarak araçlarının kapsam dahilinde olup olmadığını kontrol ettirmesi gerektiğini vurguluyor.

    Olay, modern otomotiv güvenlik testlerinde nadir görülen bir hata olması nedeniyle sektörde dikkat çekerken, geri çağırma sürecinin yaygınlığı da konunun ciddiyetini ortaya koyuyor.

