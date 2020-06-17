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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mi Band 5 Pro ve Mi Band 5 Lite yolda

    Geçtiğimiz günlerde Mi Band 5'i tanıtan Xiaomi yeni akıllı bilekliğinin birkaç versiyonunu daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Pro ve Lite modellerinin yolda olduğuna dair bazı bilgiler ortaya çıktı.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Mi Band 5 Pro ve Mi Band 5 Lite yolda
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    Mi Wear uygulamasının kodlarında kısa süre önce tanıtılan Mi Band 5 hakkında bazı önemli ipuçları keşfedildi. Görünüşe bakılırsa akıllı bilekliğin Mi Band 5 Pro ve Mi Band 5 Lite olmak üzere iki versiyonu daha olacak.

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    Geçtiğimiz hafta tanıtılan Xiaomi Mi Band 5, 18 Haziran itibarıyla Çin'de satışa sunulacak. Akıllı bilekliğin global versiyonu ise Temmuz ayında Mi Smart Band 5 adı altında piyasaya sürülecek.

    Mi Band 5 Pro ve Mi Band 5 Lite yolda
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    GeekDoing web sitesi, Mi Wear uygulamasının kodlarında  Kongming, Kongming L, Kongming Pro ve Kongming Lite ibarelerinin bulunduğuna dair bir haber yayınladı.

    Akıllı bileklik çeşitleniyor

    Daha önceden NFC özellikli Mi Band 5'in Çin versiyonunun Kongming kod adına sahip olduğunu biliyorduk. Cihazın NFC'siz versyionu ise Kongming L kod adını taşıyor. Şu an ilgi odağımızda potansiyel Mi Band 5 Pro ve Mi Band 5 Lite modelleri var.

    Mi Band 5 Pro ve Mi Band 5 Lite yolda
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    Xiaomi'nin yeni akıllı bilekliği Mi Band 5 zaten çok sayıda özellik sunuyor. Pro versiyonunun fark yaratacak ne gibi ek işlevlere sahip olacağını kestirmek zor. Önümüzdeki günlerde Pro ve Lite modelleriyle ilgili daha somut bilgilere sahip olmayı umuyoruz.



    Kaynakça https://geekdoing.com/threads/mi-band-5-known-features.1955/page-4#post-35152 https://www.notebookcheck.net/Xiaomi-Mi-Band-5-wearable-activity-tracker-could-eventually-come-in-Pro-and-Lite-variants.476555.0.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    slajer 19 dk.
    Xiaomi saçmalamaya başladı. Yeni nesil bir ürünün 3-4 versiyonunu çıkarmadan rahat edemiyor. Millet tartı konusunda bile forumlara konu açıyor hangisi hangisi bilemedim diye.
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