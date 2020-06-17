Mi Band 5 Pro ve Mi Band 5 Lite yolda

Tam Boyutta Gör

Mi Wear uygulamasının kodlarında kısa süre önce tanıtılan Mi Band 5 hakkında bazı önemli ipuçları keşfedildi. Görünüşe bakılırsa akıllı bilekliğin Mi Band 5 Pro ve Mi Band 5 Lite olmak üzere iki versiyonu daha olacak.

Ayrıca Bkz. "Microsoft çift ekranlı Surface Duo'yu Temmuz'da çıkarmaya hazırlanıyor"

İlginizi Çekebilir

Xiaomi Mi Band 5 tanıtıldı: Manyetik şarj, AMOLED ekran ve NFC

Geçtiğimiz hafta tanıtılan Xiaomi Mi Band 5, 18 Haziran itibarıyla Çin'de satışa sunulacak. Akıllı bilekliğin global versiyonu ise Temmuz ayında Mi Smart Band 5 adı altında piyasaya sürülecek.

Tam Boyutta Gör

GeekDoing web sitesi, Mi Wear uygulamasının kodlarında Kongming, Kongming L, Kongming Pro ve Kongming Lite ibarelerinin bulunduğuna dair bir haber yayınladı.

Akıllı bileklik çeşitleniyor

Daha önceden NFC özellikli Mi Band 5'in Çin versiyonunun Kongming kod adına sahip olduğunu biliyorduk. Cihazın NFC'siz versyionu ise Kongming L kod adını taşıyor. Şu an ilgi odağımızda potansiyel Mi Band 5 Pro ve Mi Band 5 Lite modelleri var.

Tam Boyutta Gör

Xiaomi'nin yeni akıllı bilekliği Mi Band 5 zaten çok sayıda özellik sunuyor. Pro versiyonunun fark yaratacak ne gibi ek işlevlere sahip olacağını kestirmek zor. Önümüzdeki günlerde Pro ve Lite modelleriyle ilgili daha somut bilgilere sahip olmayı umuyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.