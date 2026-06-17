MİA Teknoloji'den nükleer enerji yatırımı: Yerli SMR geliştirilecek

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Tam Boyutta Gör Enerji çeşitliliğini artırmak isteyen ülkelerin odağındaki teknolojilerden küçük modüler nükleer santral (SMR) teknolojisi, Türkiye’de geliştirilecek. MİA Teknoloji tarafından yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamaya göre küçük modüler nükleer reaktörler geliştirilecek.

100 MW kapasiteli yerli SMR’ler geliyor

Mia Teknoloji, uluslararası enerji şirketleriyle iş birliği yaparak 100 MW kapasiteli küçük modüler reaktörler geliştirmeyi planlıyor. Projede yerli üretim kabiliyetlerinin güçlendirilmesi öncelikli hedefler arasında yer alırken, yerlilik oranının yüzde 50'nin üzerine çıkarılması amaçlanıyor.

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Proje kapsamında farklı alanlarda uzman şirketlerin Mia Teknoloji’ye katkı sunacağı belirtildi. Lider Sistem Teknolojileri A.Ş. teknoloji geliştirme ve yerli kapasite oluşturma çalışmalarında görev alırken, Global X A.Ş. ile Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. de üretim ve yazılım süreçlerinde rol üstlenecek.

Tam Boyutta Gör Küçük nükleer reaktör geliştirme sürecinde ilk 4 yılda TRL 7 seviyesinde olgunluk derecesine ulaşılması, sonraki 4 yıllık süreçte ise üretim ve uygulama aşamasına geçilmesi planlanıyor.

Küçük nükleer reaktör (SMR) nedir?

SMR’ler (Small Nuclear Reactor); büyük nükleer santrallere kıyasla daha kompakt, modüler, esnek ve lojistik açıdan daha kolay kurulabilen reaktörler olarak tanımlanabilir. Genellikle 300 megavatın altında elektrik üretebilen söz konusu reaktörler, fabrikalarda modüler olarak üretilip sahaya taşınarak kurulabiliyor. Bu sayede inşaat süresi ve maliyetleri düşerken, enerji altyapısı zayıf bölgelerde veya endüstriyel tesislerde kullanım imkanı doğuyor.

Daha düşük ilk yatırım maliyetleri, esnek kurulum seçenekleri ve gelişmiş güvenlik sistemleri sayesinde birçok ülke tarafından geleceğin enerji teknolojileri arasında gösteriliyor.

Dünya genelinde temiz enerji yatırımlarının hız kazanmasıyla birlikte SMR teknolojileri de enerji sektörünün en dikkat çeken alanlarından biri haline gelmiş durumda. MİA Teknoloji'nin attığı bu adımın, Türkiye'nin gelecekteki nükleer enerji projelerinde yerli katkı payının artırılmasına destek olması bekleniyor.

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MİA Teknoloji'den nükleer enerji yatırımı: Yerli SMR geliştirilec

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