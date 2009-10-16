Michael Dell: Android tabanlı telefonlarımız 2010'da gelecek

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Dell'in kurucusu ve üst düzey yöneticisi Michael Dell, planları arasında Amerika'da akıllı telefon piyasaya sürmek olduğunu açıkladı. Firmanın Çin'de piyasaya sürdüğü mini 3i modeline benzer cihazları Amerika'da kullanıcıya sunacaklarını belirten Dell, modelleri arasında Android tabanlı cep telefonları olduğunu söyledi. Michael Dell ayrıca diğer açık kaynaklı işletim sistemlerine de sıcak baktıklarını belirtti.

Dell mini 3i, 3.5 inç büyüklüğünde 640*480 piksel çözünürlüğü destekleyen sığasal (kapasitif) ekrana sahip. Android işletim sisteminde çalışan mini 3i'de Wi-Fi, 3G gibi popüler bağlantı türleri bulunmuyor. Dell'in Amerikan pazarında çıkaracağı akıllı telefonların mini 3i'nin eksiklerini tamamlayacak bir cihaz olabileceği konuşuluyor.