Michael Jackson'ı konu alan Michael filminden yeni fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Son yıllarda oldukça popüler hâle gelen müzik biyografilerine bu yıl bir yenisi daha eklenecek. Bir döneme damga vuran, son yıllarda ise daha çok istismar suçlamalarıyla gündeme gelen pop yıldızı Michael Jackson'ın hayatına odaklanan Michael, 24 Nisan'da siinemaseverlerle buluşacak. Çıkış tarihi iyiden iyiye yaklaşan Michael için tanıtım çalışmalarına hız veren Lionsgate, bugün filmden yeni bir fragman paylaştı..

Michael Jackson'ı, Yeğeni Jafar Jackson Canlandırıyor

Michael Jackson'a odaklanan bu biyofilmin yönetmen koltuğunda, Training Day ve The Equalizer gibi filmlerle tanınan Antoine Fuqua oturuyor. Filmde Michael Jackson'ı Jaafar Jackson canlandırıyor ki kendisi zaten ünlü şarkıcının yeğeni oluyor. Oyuncu kadrosunda ona Colman Domingo, Nia Long, Miles Teller, Laura Harrier, Kat Graham, Larenz Tate ve Derek Luke gibi isimler eşlik ediyor.

Film, Michael Jackson'ın hayatını Jackson 5 grubuyula şöhrete kavuştuğu çocukluk yıllarından başlayarak anlatacak ve hikâyeyi öldüğü güne kadar taşıyacak. Jackson'a yöneltilen çocuk istismarı suçlamalarının filmde ne denli yer alacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Ancak bu Michael Jackson'ın ailesinin izni ve desteğiyle çekilen bir film olduğu için, şarkıcıyı çok kötü gösterecek bir tasvir beklenmiyor.

Michael'ın normalde geçtiğimiz yıl çıkması bekleniyordu. Ancak Lionsgate, sürpriz bir kararla filmi Nisan 2026'ya erteledi. O dönemde Michael'ın iki parçaya bölünüp iki film hâlinde yayınlanabileceği de konuşuldu ama daha sonra bu plandan vazgeçildi. Film, 24 Nisan'da tam hâliyle beyaz perdede olacak.

