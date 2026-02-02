Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Michael Jackson'ı konu alan Michael filminden yeni fragman yayınlandı

    Michael Jackson'ın hayatı film oldu. Ünlü pop yıldızının bir çocuk şarkıcıdan bir dünya starına dönüşmesini konu alan Michael filminden yeni bir fragman yayınlandı; Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak.

    Michael Jackson'ı konu alan filmden ilk fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda oldukça popüler hâle gelen müzik biyografilerine bu yıl bir yenisi daha eklenecek. Bir döneme damga vuran, son yıllarda ise daha çok istismar suçlamalarıyla gündeme gelen pop yıldızı Michael Jackson'ın hayatına odaklanan Michael, 24 Nisan'da siinemaseverlerle buluşacak. Çıkış tarihi iyiden iyiye yaklaşan Michael için tanıtım çalışmalarına hız veren Lionsgate, bugün filmden yeni bir fragman paylaştı..

    Michael Jackson'ı, Yeğeni Jafar Jackson Canlandırıyor

    Michael Jackson'a odaklanan bu biyofilmin yönetmen koltuğunda, Training Day ve The Equalizer gibi filmlerle tanınan Antoine Fuqua oturuyor. Filmde Michael Jackson'ı Jaafar Jackson canlandırıyor ki kendisi zaten ünlü şarkıcının yeğeni oluyor. Oyuncu kadrosunda ona Colman Domingo, Nia Long, Miles Teller, Laura Harrier, Kat Graham, Larenz Tate ve Derek Luke gibi isimler eşlik ediyor.

    Film, Michael Jackson'ın hayatını Jackson 5 grubuyula şöhrete kavuştuğu çocukluk yıllarından başlayarak anlatacak ve hikâyeyi öldüğü güne kadar taşıyacak. Jackson'a yöneltilen çocuk istismarı suçlamalarının filmde ne denli yer alacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Ancak bu Michael Jackson'ın ailesinin izni ve desteğiyle çekilen bir film olduğu için, şarkıcıyı çok kötü gösterecek bir tasvir beklenmiyor.

    Michael'ın normalde geçtiğimiz yıl çıkması bekleniyordu. Ancak Lionsgate, sürpriz bir kararla filmi Nisan 2026'ya erteledi. O dönemde Michael'ın iki parçaya bölünüp iki film hâlinde yayınlanabileceği de konuşuldu ama daha sonra bu plandan vazgeçildi. Film, 24 Nisan'da tam hâliyle beyaz perdede olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yağ soğutucu arızası maliyeti atatürk üniversitesi diş hekimliği fakültesi yorumları arabada sıcak klima nasıl acilir yaralanmalı trafik kazası tazminat alanlar yorumları en çok içilen nargile çeşitleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 40 Pro 5G
    Tecno Camon 40 Pro 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum