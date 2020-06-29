Micorost’un Temmuz ayındaki etkinliğinde yeni Fable ve Perfect Dark oyunları duyurulabilir

Tam Boyutta Gör Microsoft, Temmuz ayında düzenleyeceği etkinlikte şirketin yeni nesil konsolu Xbox Series X’e ait birinci parti oyunlara yer vereceğini daha önce duyurmuştu. Dün itibariyle Twitter platformunda açıldığı öğrenilen iki hesap, şirketin Temmuz ayı etkinliğine hazırlık söylentilerini doğurdu.

Sosyal medya platformunda açılan hesaplar, ilk olarak birinci nesil Xbox için 2004 yılında yayınlanan Fable ile Perfect Dark oyunlarına ait. Mart ayında açılan @fable hesabı Microsoft’a ait bir e-posta üzerine kayıtlıyken @PerfectDarkGame hesabı ise Haziran ayında açılmış. İkinci hesapla ilginç olan durum ise bunu bir Microsoft çalışanının takip ediyor olması. Microsoft kanadından henüz hiçbir resmi açıklama gelmediği için tüm bunların birer tesadüften ibaret olduğunu düşünmek en doğru hareket olsa da Xbox’a çıkmış popüler yapımların yeni konsol için devam oyunu olarak gelmesi güzel bir fikir gibi duruyor.

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Aslına bakılırsa Microsoft en azından Fable için kapıları tamamıyla kapatmış değil. Orijinal üçlemeyi yapan Lionhead Studios kapanmış bile olsa yeni bir Fable oyununun Playground Games tarafından geliştirildiği bir süredir konuşuluyor.

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Söylenti haberlerinin zayıf halkası ise yeni bir Perfect Dark oyunu. Xbox mecrasına Xbox360’a çıkan Perfect Dark Zero ile katılan yapım, aslında ilk olarak 2000 yılında N64 için yayınlanmıştı. Xbox 360 için piyasaya sürülen Perfect Dark Zero ise ilk oyunun öncesine odaklanıyordu.

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Tüm bu söylentilerin gerçek olup olmadığını öğrenmemize ise az bir zaman kaldı. Temmuz ayında yapılacak Xbox etkinliğinde, Xbox Series X için daha çok Microsoft Game Studios çatısı altında

https://www.pcgamer.com/fable-and-perfect-dark-accounts-have-been-registered-on-twitter-and-they-might-be-official/

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