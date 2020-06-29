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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Micorost’un Temmuz ayındaki etkinliğinde yeni Fable ve Perfect Dark oyunları duyurulabilir

    Microsoft'un Temmuz ayında düzenleyeceği etkinlikle ilgili yeni söylenti haberleri gelemeye devam ediyor. Bu kez, konsolun emektar oyunları Fable ve Perfect Dark Zero nasibini aldı.
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    Oyun Konsolları
    Gökhan G.
    Editör
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    Micorost’un Temmuz ayındaki etkinliğinde yeni Fable ve Perfect Dark oyunları duyurulabilir
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    Microsoft, Temmuz ayında düzenleyeceği etkinlikte şirketin yeni nesil konsolu Xbox Series X’e ait birinci parti oyunlara yer vereceğini daha önce duyurmuştu. Dün itibariyle Twitter platformunda açıldığı öğrenilen iki hesap, şirketin Temmuz ayı etkinliğine hazırlık söylentilerini doğurdu.

    Sosyal medya platformunda açılan hesaplar, ilk olarak birinci nesil Xbox için 2004 yılında yayınlanan Fable ile Perfect Dark oyunlarına ait. Mart ayında açılan @fable hesabı Microsoft’a ait bir e-posta üzerine kayıtlıyken @PerfectDarkGame hesabı ise Haziran ayında açılmış. İkinci hesapla ilginç olan durum ise bunu bir Microsoft çalışanının takip ediyor olması. Microsoft kanadından henüz hiçbir resmi açıklama gelmediği için tüm bunların birer tesadüften ibaret olduğunu düşünmek en doğru hareket olsa da Xbox’a çıkmış popüler yapımların yeni konsol için devam oyunu olarak gelmesi güzel bir fikir gibi duruyor.

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    Micorost’un Temmuz ayındaki etkinliğinde yeni Fable ve Perfect Dark oyunları duyurulabilir
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    Aslına bakılırsa Microsoft en azından Fable için kapıları tamamıyla kapatmış değil. Orijinal üçlemeyi yapan Lionhead Studios kapanmış bile olsa yeni bir Fable oyununun Playground Games tarafından geliştirildiği bir süredir konuşuluyor.

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    Söylenti haberlerinin zayıf halkası ise yeni bir Perfect Dark oyunu. Xbox mecrasına Xbox360’a çıkan Perfect Dark Zero ile katılan yapım, aslında ilk olarak 2000 yılında N64 için yayınlanmıştı. Xbox 360 için piyasaya sürülen Perfect Dark Zero ise ilk oyunun öncesine odaklanıyordu.

    Micorost’un Temmuz ayındaki etkinliğinde yeni Fable ve Perfect Dark oyunları duyurulabilir
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    Tüm bu söylentilerin gerçek olup olmadığını öğrenmemize ise az bir zaman kaldı. Temmuz ayında yapılacak Xbox etkinliğinde, Xbox Series X için daha çok Microsoft Game Studios çatısı altında



    https://www.pcgamer.com/fable-and-perfect-dark-accounts-have-been-registered-on-twitter-and-they-might-be-official/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    edd121 (Oğuzhan Kamış) 21 dk.
    doğrusunu unuttum bu nasıl başlık :D :D
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    WereChaos 59 dk. yeni yorumcu
    Ps 5 daha iyi exclusive oyunları var diyenler gelmeden
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