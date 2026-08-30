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    Yeni robot arkadaş MicroDuck rekor satış yaptı

    İki ayaklı açık kaynak eğlence robotu MicroDuck, etkileşime bağlı öğrenme sistemi sayesinde zaman geçtikçe kullanıcısının çok iyi tanıyacak şekilde tasarlandı.  

    MicroDuck Tam Boyutta Gör
    Nvidia tarafından 13 milyar dolar karşılığında satın alınacağı gündeme gelen Hugging Face platformu, son dönemde önemli atılımlar yapmaya devam ediyor. Geçen yıl bünyesine kattığı Pollen Robotics girişimi MicroDuck robotu ile satış rekorları kırıyor.

    MicroDuck nedir?

    İki ayaklı Wall-E tanımı yapabileceğimiz MicroDuck evde bir oyun arkadaşı olarak tasarlandı. Girişimin daha önce de robot projeleri vardı ancak MicroDuck sektörün ilk pekiştirme öğrenme odaklı projesi olarak tanıtılıyor.

    Minik robot çevresiyle etkileşime girerek deneme-yanılma yoluyla hareket etmeyi ve görev yapmayı öğrenebiliyor. Bu da onu en ideal oyun arkadaşı yapıyor. Hatta evcil hayvanlarını ile de etkileşime girebilecek şekilde tasarlandı. Hareketli çenesi ile nesneleri kavrayarak farklı noktalara bırakabiliyor.

    Açık kaynak olan robotta 15 farklı aktüatör, LiDAR, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, kamera, hoparlör gibi tam bir otonom bilgisayar donanımı yer alıyor. Kutudan çıktığı anda pek çok hareket tanımlanmış durumda. Hem pekiştirme öğrenme ile yeni yetenekler kazanıyor hem de açık kaynak yazılım ortamı ile siz de yeni yetenekler kazandırabiliyorsunuz.

    MicroDuck robotu 399$ fiyat etiketi ile öne sipariş açılmış durumda ve ilk 24 saat içerisinde 2.6 milyar ön dolarlık satış yapmayı başardı. İşler yolunda giderse robot eğlence arkadaşının Aralık ayında piyasada olacağı belirtildi.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 2 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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