Yeni robot arkadaş MicroDuck rekor satış yaptı

MicroDuck nedir?
İki ayaklı Wall-E tanımı yapabileceğimiz MicroDuck evde bir oyun arkadaşı olarak tasarlandı. Girişimin daha önce de robot projeleri vardı ancak MicroDuck sektörün ilk pekiştirme öğrenme odaklı projesi olarak tanıtılıyor.
Minik robot çevresiyle etkileşime girerek deneme-yanılma yoluyla hareket etmeyi ve görev yapmayı öğrenebiliyor. Bu da onu en ideal oyun arkadaşı yapıyor. Hatta evcil hayvanlarını ile de etkileşime girebilecek şekilde tasarlandı. Hareketli çenesi ile nesneleri kavrayarak farklı noktalara bırakabiliyor.
Açık kaynak olan robotta 15 farklı aktüatör, LiDAR, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, kamera, hoparlör gibi tam bir otonom bilgisayar donanımı yer alıyor. Kutudan çıktığı anda pek çok hareket tanımlanmış durumda. Hem pekiştirme öğrenme ile yeni yetenekler kazanıyor hem de açık kaynak yazılım ortamı ile siz de yeni yetenekler kazandırabiliyorsunuz.
MicroDuck robotu 399$ fiyat etiketi ile öne sipariş açılmış durumda ve ilk 24 saat içerisinde 2.6 milyar ön dolarlık satış yapmayı başardı. İşler yolunda giderse robot eğlence arkadaşının Aralık ayında piyasada olacağı belirtildi.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim