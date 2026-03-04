Giriş
    Micron, 256 GB SOCAMM2 belleğini tanıttı: Tüketiciler için değil

    Micron, yapay zeka ve veri merkezleri için geliştirdiği 256 GB kapasiteli LPDRAM SOCAMM2 modülünü tanıttı. Yeni modül, hem daha az güç tüketimi hem de daha fazla performans sağlıyor.

    Micron, 256 GB SOCAMM2 belleğini tanıttı: Tüketiciler için değil Tam Boyutta Gör
    Micron, tüketici pazarından çekilmesinin ardından odağını tamamen yapay zeka ve veri merkezi çözümlerine çevirmiş durumda. Şirket, bu strateji doğrultusunda düşük güç tüketimli sunucu belleği alanındaki artan talebe yönelik 256 GB kapasiteli LPDRAM SOCAMM2 modülünü tanıttı.

    Tek modülde 256 GB

    Yeni modül, sektörün ilk monolitik 32 Gb LPDDR5X yonga tasarımına dayanıyor. Düşük güç tüketimli DRAM teknolojisinin sunucu kullanımına uyarlanmış bir versiyonu olan LPDRAM, SOCAMM2 form faktörüyle birlikte geleneksel RDIMM ve LRDIMM modüllere kıyasla daha yüksek yoğunluğu daha kompakt bir yapıda sunuyor.

    Micron’un verdiği bilgilere göre 256 GB SOCAMM2, önceki en yüksek kapasiteli 192 GB’lık sürüme kıyasla yüzde 33 daha fazla kapasite sunuyor. Sekiz kanallı bir CPU yapılandırmasında toplam 2 TB LPDRAM kapasitesine ulaşılabiliyor. Bu da özellikle geniş bağlam pencerelerine sahip büyük dil modelleri ve karmaşık çıkarım (inference) senaryoları için kritik bir avantaj anlamına geliyor.

    Micron, 256 GB SOCAMM2 belleğini tanıttı: Tüketiciler için değil Tam Boyutta Gör
    Micron’un açıklamasına göre SOCAMM2 modülü, eşdeğer RDIMM çözümlerine kıyasla üçte bir oranında daha az güç tüketiyor ve yalnızca üçte biri kadar fiziksel alan kaplıyor. Bu durum raf yoğunluğunu artırırken toplam sahip olma maliyetini de aşağı çekiyor.

    Micron’un şirket içi test sonuçlarına göre, 256 GB LPDRAM modülleriyle donatılmış genel amaçlı sunucular, Apache Spark üzerinde çalışan SVM iş yüklerinde 4 kata kadar performans artışı sağlayabiliyor.

    Birleşik bellek mimarilerinde ise 256 GB SOCAMM2, uzun bağlamlı ve gerçek zamanlı büyük dil modeli çıkarımında, KV önbellek boşaltma senaryolarında “ilk token’a ulaşma süresini” 2,3 katın üzerinde iyileştiriyor. Bağımsız CPU uygulamalarında ise modül, ana akım bellek çözümlerine kıyasla watt başına 3 kattan fazla performans artışı sunuyor.

    Şirket aynı zamanda 256 GB SOCAMM2 modülünün müşteri örneklemelerini sevk etmeye başladığını açıkladı. Micron’un veri merkezi odaklı LPDRAM portföyü böylelikle 8 GB ile 64 GB arası bileşenlerden, 48 GB ile 256 GB arası SOCAMM2 modüllere kadar uzanmış oldu.

