Micron CEO'su uyardı: "Yapay zekâ daha yolun başında ve kriz büyüyor"

Tam Boyutta Gör Günümüzün en büyük bellek üreticilerinden Micron, 2026 mali yılının ikinci çeyreğinde rekor finansal sonuçlar açıkladı. Ancak şirketin CEO'su Sanjay Mehrotra, mevcut büyümenin zirve olmadığını, aksine yapay zekâ tarafında "ilk inning" yani henüz başlangıç aşamasında olunduğunu söyledi. Bu da, sektörün önümüzdeki dönemde çok daha büyük bir talep dalgasıyla karşılaşacağına işaret ediyor.

Micron CEO'su uyarıyor

Özellikle üretken ve agentic AI sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, yalnızca işlem gücü değil, bildiğiniz gibi bellek kapasitesi ve bant genişliği de kritik hale gelmiş durumda. Günümüzde AI GPU'ları yüksek bant genişlikli bellek (HBM) kullanırken, CPU tarafında DRAM ihtiyacı hızla artıyor. Ancak burada temel sorun talep değil, arz. Mehrotra'ya göre bellek üretimi kısa vadede kolayca artırılamıyor ve bu da sektörde ciddi bir darboğaz yaratıyor.

Şirketin paylaştığı verilere göre, 2026 yılı itibarıyla DRAM ve NAND talebinin toplam pazarın (TAM) %50’sinden fazlasını yapay zekâ odaklı kullanım oluşturacak. Bu oran, AI’ın bellek pazarındaki ağırlığını açık şekilde ortaya koyuyor. Özellikle çıkarım (inference) süreçlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte token üretim hızının artması, daha hızlı ve yüksek kapasiteli bellek ihtiyacını tetikliyor.

Yeni nesil donanımlar da bu ihtiyacı destekler nitelikte. HBM4 standardı, hem bant genişliği hem kapasite tarafında önemli sıçramalar sunmaya hazırlanıyor. Bu teknoloji, başta Nvidia olmak üzere büyük üreticilerin yeni nesil platformlarında kullanılacak. Micron da bu kapsamda HBM4 ve HBM4E çözümleri üzerinde çalışırken, mevcut HBM3 üretiminde verimliliği artırmayı hedefliyor.

Öte yandan LPDDR tarafı da AI çağının önemli bileşenlerinden biri haline gelmiş durumda. Düşük güç tüketimi sayesinde büyük ölçekli sistemlerde tercih edilen bu bellek türü, özellikle veri merkezlerinde yaygınlaşıyor. Micron’un geliştirdiği yeni nesil LPDDR5X tabanlı çözümler, kapasiteyi terabayt seviyelerine kadar taşıyabiliyor.

Tüketici tarafında ise tablo biraz daha farklı. Artan maliyetler ve sınırlı arz nedeniyle PC ve akıllı telefon sevkiyatlarında düşüş bekleniyor. Buna rağmen, yerel yapay zekâ iş yükleri nedeniyle bilgisayarlarda 32 GB RAM kapasitesinin yeni standart haline gelmeye başladığını söyleyelim.

