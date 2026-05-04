Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Micron CEO'su uyardı: "Yapay zekâ daha yolun başında ve kriz büyüyor"

    Micron CEO'su, yapay zekâ talebinin henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirtti. DRAM ve NAND tarafında arz sıkışırken, artan AI yükleri bellek ihtiyacını hızla büyütüyor.

    Micron CEO'su 'Yapay zekâ daha yolun başında ve kriz büyüyecek' Tam Boyutta Gör
    Günümüzün en büyük bellek üreticilerinden Micron, 2026 mali yılının ikinci çeyreğinde rekor finansal sonuçlar açıkladı. Ancak şirketin CEO'su Sanjay Mehrotra, mevcut büyümenin zirve olmadığını, aksine yapay zekâ tarafında "ilk inning" yani henüz başlangıç aşamasında olunduğunu söyledi. Bu da, sektörün önümüzdeki dönemde çok daha büyük bir talep dalgasıyla karşılaşacağına işaret ediyor.

    Micron CEO'su uyarıyor

    Özellikle üretken ve agentic AI sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, yalnızca işlem gücü değil, bildiğiniz gibi bellek kapasitesi ve bant genişliği de kritik hale gelmiş durumda. Günümüzde AI GPU'ları yüksek bant genişlikli bellek (HBM) kullanırken, CPU tarafında DRAM ihtiyacı hızla artıyor. Ancak burada temel sorun talep değil, arz. Mehrotra'ya göre bellek üretimi kısa vadede kolayca artırılamıyor ve bu da sektörde ciddi bir darboğaz yaratıyor.

    Şirketin paylaştığı verilere göre, 2026 yılı itibarıyla DRAM ve NAND talebinin toplam pazarın (TAM) %50’sinden fazlasını yapay zekâ odaklı kullanım oluşturacak. Bu oran, AI’ın bellek pazarındaki ağırlığını açık şekilde ortaya koyuyor. Özellikle çıkarım (inference) süreçlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte token üretim hızının artması, daha hızlı ve yüksek kapasiteli bellek ihtiyacını tetikliyor.

    Yeni nesil donanımlar da bu ihtiyacı destekler nitelikte. HBM4 standardı, hem bant genişliği hem kapasite tarafında önemli sıçramalar sunmaya hazırlanıyor. Bu teknoloji, başta Nvidia olmak üzere büyük üreticilerin yeni nesil platformlarında kullanılacak. Micron da bu kapsamda HBM4 ve HBM4E çözümleri üzerinde çalışırken, mevcut HBM3 üretiminde verimliliği artırmayı hedefliyor.

    Öte yandan LPDDR tarafı da AI çağının önemli bileşenlerinden biri haline gelmiş durumda. Düşük güç tüketimi sayesinde büyük ölçekli sistemlerde tercih edilen bu bellek türü, özellikle veri merkezlerinde yaygınlaşıyor. Micron’un geliştirdiği yeni nesil LPDDR5X tabanlı çözümler, kapasiteyi terabayt seviyelerine kadar taşıyabiliyor.

    Tüketici tarafında ise tablo biraz daha farklı. Artan maliyetler ve sınırlı arz nedeniyle PC ve akıllı telefon sevkiyatlarında düşüş bekleniyor. Buna rağmen, yerel yapay zekâ iş yükleri nedeniyle bilgisayarlarda 32 GB RAM kapasitesinin yeni standart haline gelmeye başladığını söyleyelim. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli Volkswagen ID. Polo resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    skoda octavia paket sıralaması maçkolik reklam engelleme egzoz emisyon muayeneden kaç gün önce yapılır eca şofben fl arızası direksiyonu çevirince gelen küt sesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 12
    Redmi 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum