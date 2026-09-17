Micron dünyanın ilk 512GB DDR5 belleğini üretti, ama bilgisayarlar için değil

En iyi bellekler yapay zekâya
Micron tarafından yapılan duyuruya göre dünyanın ilk 512GB DDR5 RDIMM belleği üretime hazır ve veri merkezleri ile bulut müşterilerinin taleplerine açılacak. 9200 MT/s hızlarına ulaşabilen bellek AMD ve Intel tarafından da onaylanmış durumda.
Yonga üzerinde tekil DRAM paketleri silikon geçişler ile birbirine bağlanırken 24 soketli sunucularda 12TB DDR5 DRAM elde edilebiliyor. Verimlilik odaklı olan bellek 4 adet 128GB DDR5 RAM dizilimine göre işletme gücünü yüzde 60 azaltıyor ve 256GB DDR5 bellek dizilimlerine göre de 1.4 kat daha iyi performans sergiliyor. Micron yeni belleklerini en erken 2027 yılı ikinci yarısında müşterilerine ulaştıracak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: