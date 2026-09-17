Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Micron dünyanın ilk 512GB DDR5 belleğini üretti, ama bilgisayarlar için değil

    Yapay zekâ çılgınlığı artık üretim sektörünün enerjisini yavaş yavaş emerken bir dönem kullanıcı sistemlerine çıkan yenilikler artık sunucular için tanıtılıyor. 

    DDR5 Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ çılgınlığı küresel bellek üretimini adeta su gibi içiyor. Son kullanıcılar için bellek ürünlerinin üretimi azaltılırken yapay zekâ için yeni üretim bantları devreye alınıyor. Oyuncular ve bilgisayar kullanıcıları gelişmeleri uzaktan hüzünlü bir şekilde seyrediyor.

    En iyi bellekler yapay zekâya

    Micron tarafından yapılan duyuruya göre dünyanın ilk 512GB DDR5 RDIMM belleği üretime hazır ve veri merkezleri ile bulut müşterilerinin taleplerine açılacak. 9200 MT/s hızlarına ulaşabilen bellek AMD ve Intel tarafından da onaylanmış durumda.

    Yonga üzerinde tekil DRAM paketleri silikon geçişler ile birbirine bağlanırken 24 soketli sunucularda 12TB DDR5 DRAM elde edilebiliyor. Verimlilik odaklı olan bellek 4 adet 128GB DDR5 RAM dizilimine göre işletme gücünü yüzde 60 azaltıyor ve 256GB DDR5 bellek dizilimlerine göre de 1.4 kat daha iyi performans sergiliyor. Micron yeni belleklerini en erken 2027 yılı ikinci yarısında müşterilerine ulaştıracak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    club marakesh beach hotel yorumlar aselsan mühendis maaşları klima tahliye borusundan su gelmiyor spdıf nedir balkona kedi gelmemesi için ne yapmalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    POCO C81 Pro
    POCO C81 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo LOQ 15ARP10E
    Lenovo LOQ 15ARP10E
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum