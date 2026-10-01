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    İnsansı robotlar yüzlerce GB RAM kullanacak: Bellek fiyatları için kötü haber

    Micron, yapay zeka yatırımlarının ardından bellek talebini artırabilecek yeni bir alan olarak insansı robotları işaret ediyor. Şirket, bir insansı robotun yüzlerce GB bellek kullanacağını söylüyor.

    Micron: İnsansı robotlar yüzlerce GB RAM kullanacak Tam Boyutta Gör

    Micron, mali 2026'nın dördüncü çeyreğine ilişkin sonuçlarının ardından bellek piyasasının önümüzdeki yıllardaki görünümüne dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Şirket, 2027 ve 2028 yıllarında bellek ve depolama ürünlerinde arz-talep koşullarının 2026'ya kıyasla çok daha sıkı olmasını bekliyor. Şirket, yeni DRAM yatırımları planlansa da arz ile talebin ne zaman yeniden dengeleneceğini öngörebilecek durumda olmadığını belirtiyor.

    Micron'un finans direktörü, 2027 mali yılının ilk çeyreğinin brüt kar marjı açısından taban nokta olmasını beklediklerini açıkladı. Şirket, ilk çeyreğin ardından mali yılın geri kalanında marjların yükselmesini ve fiyat artışlarının daha ılımlı bir hızda devam etmesini öngörüyor. Bu doğrultuda Micron, 2027 mali yılının her çeyreğinde gelirinin bir önceki çeyreğe göre artmasını bekliyor.

    Micron yatırımları artıracak

    Şirket, 2027 mali yılının ilk yarısında 25 milyar dolarlık sermaye harcaması yapmayı planlıyor. Yılın ikinci yarısındaki yatırım tutarının ise bundan daha yüksek olması bekleniyor.

    Yatırımların önemli bölümü, yeni temiz oda alanlarının inşasına ayrılacak. Micron bu yatırımlarla 2028'in sonları ve sonrasındaki dönemde üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

    Şirket ayrıca 2030'a kadar beklenen gelirinin yüzde 35'inden fazlasını kapsayan 26 çok yıllı "take-or-pay" anlaşmasına sahip. Bu tür anlaşmalarda müşteri, belirli miktardaki ürünü satın almayı taahhüt ediyor ve kapasitenin önemli bir bölümü önceden güvence altına alınıyor.

    Sırada insansı robotlar var

    Micron'un açıklamalarındaki en dikkat çekici noktalardan biri ise insansı robotlara ilişkin beklentiler oldu. Şirket, tek bir insansı robotun yaklaşık 200 GB DRAM ve birkaç TB NAND depolama alanına ihtiyaç duyabileceğini öngörüyor.

    Micron'a göre fiziksel yapay zeka olarak adlandırılan bu alan, 2030'a kadar bellek ve depolama talebinin önemli kaynaklarından biri haline gelebilir. İnsansı robotların çevrelerini algılaması, yapay zeka modellerini çalıştırması ve elde edilen verileri işlemesi için yüksek miktarda bellek ve depolama kapasitesine ihtiyaç duyması, donanım tarafındaki talebi doğrudan artırabilir.

    Morgan Stanley tahminlerine göre 2030 yılında insansı robot sevkiyatları 250 bin ile 1,2 milyon adet arasında değişebilir. Bu tahmin aralığının üst sınırı gerçekleşir ve Micron'un bellek öngörüsü doğru çıkarsa robotlar yaklaşık 240 milyon GB, yani 240 PB DRAM tüketecek. Bu rakam yalnızca DRAM tarafındaki ihtiyacı gösteriyor. Robot başına birkaç TB NAND kullanılması halinde depolama tarafındaki toplam talep de daha yüksek bir seviyeye ulaşacak.

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