Microsoft, 25 yıllık Windows aracının fişini çekiyor

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Microsoft, 25 yıldır Windows’ta yer alan WMIC (Windows Management Instrumentation Command-line) aracının Windows 11’in bir sonraki büyük sürümünde tamamen kaldırılacağını doğruladı. Windows XP ile 2001 yılında kullanıma sunulan komut satırı aracı, sistem yöneticilerinin bilgisayarların donanım ve yazılım bileşenlerini WMI üzerinden yönetmesine ve çeşitli sistem bilgilerine erişmesine imkan tanıyordu.

WMIC özellikle anakart modeli veya ürün anahtarı gibi sistem bilgilerini komut satırından kontrol etmek için uzun yıllardır kullanılıyordu. Ancak Microsoft, daha gelişmiş araçların ortaya çıkmasıyla WMIC’in öneminin giderek azaldığını belirterek aracı kademeli olarak kullanımdan kaldırma sürecine girmişti.

WMIC’nin yerini PowerShell alıyor

Microsoft, WMIC’i 2016’da Windows Server’da, 2021’de ise Windows 10’da kullanımdan kaldırdı. Windows 11’de de araç varsayılan olarak devre dışı bırakıldı. Buna rağmen WMIC, Windows 10 ve Windows 11’de isteğe bağlı bir özellik arak kurulabiliyordu.

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Microsoft'un WMIC'i aşamalı olarak kaldırması nedeniyle, özellikle WMIC komutlarını kullanan eski script'lerin ve sistem yönetimi araçlarının yeni çözümlere geçirilmesi gerekiyor. Bu araca en belirgin alternatif ise Windows PowerShell üzerinden WMI yönetimi. PowerShell, WMIC'in sunduğu işlevlerin önemli bir bölümünü daha modern ve kapsamlı bir yapıyla gerçekleştirebiliyor.

Windows 11 26H2 ile tamamen kaldırılacak

Microsoft’un kısa süre önce Insider kullanıcılarına sunduğu Windows 11 Release Preview derlemelerinde WMIC’in nihai geleceği de netleşti. Sürüm notlarının son bölümünde yer alan bilgiye göre WMIC, Ağustos 2026’dan sonra Windows 11’de bulunmayacak. Release Preview kanalındaki bu değişikliğin ilerleyen süreçte genel kullanıma sunulacak Windows 11 26H2 sürümüne taşınması bekleniyor. Araç Windows 11 26H2’de isteğe bağlı özellik olarak da bulunmayacak.

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