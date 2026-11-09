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    Microsoft, 30 yıllık Windows özelliğini nihayet yeniliyor

    Microsoft, Windows 11 için yaklaşık 30 yıllık Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni yeniliyor. WinUI 3 ile geliştirilen yeni sürüm, modernize edilmiş arayüzüyle dikkat çekiyor.

    Microsoft, 30 yıllık Windows özelliğini nihayet yeniliyor Tam Boyutta Gör

    Microsoft, yaklaşık 30 yıllık Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni (Registry Editor) Windows 11 için modern bir arayüzle yeniden tasarlıyor. WinUI 3 altyapısıyla geliştirilen yeni uygulama, mevcut sürümün temel işlevlerini korurken Windows 11'in tasarım dilini yansıtacak.

    Kayıt Defteri Düzenleyicisi yenileniyor

    Microsoft, Windows'un en eski sistem araçlarından biri olan Kayıt Defteri Düzenleyicisi için modern bir sürüm geliştirdi. Windows 95 döneminden bu yana büyük ölçüde aynı arayüzü kullanan uygulama, yeni tasarımla birlikte Windows 11'in görsel diline kavuşuyor.

    Microsoft, 30 yıllık Windows özelliğini nihayet yeniliyor Tam Boyutta Gör

    Yeni uygulama, Microsoft'un açık kaynaklı Microsoft.UI.Reactor deposunda ortaya çıktı. Windows Latest tarafından derlenerek Windows 11 üzerinde test edilen yeni sürüm işlevsel açıdan aynı özellikleri sunuyor. Mevcut uygulamadaki iki panelli düzen yeni sürümde de korunuyor. Kayıt defteri anahtarları sol tarafta, bunlara ait değerler ise sağ tarafta gösteriliyor. Ancak eski arayüzün yerini WinUI 3 bileşenleri, yenilenmiş menüler ve modern bir adres çubuğu alıyor. Ayrıca Windows 11'de kullanılan Mica arka plan efekti de yeni uygulamaya eklenmiş durumda.

    Yeni Kayıt Defteri Düzenleyicisi, Microsoft'un bu yılın başlarında tanıttığı deneysel C# altyapısı Microsoft.UI.Reactor kullanılarak geliştiriliyor. Bu çerçeve, geliştiricilerin XAML dosyalarına veya geleneksel ViewModel yapılarına ihtiyaç duymadan yerel WinUI uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyor. Bununla birlikte Windows 11'in 26340.9882 derlemesinde çalışan yeni uygulama henüz tamamlanmış değil ve bazı eksiklikleri var.

    Yeni Kayıt Defteri Düzenleyicisi şu an için bir geliştirici örneği niteliğinde. Mevcut sürümün yerini alabilecek seviyede olmadığı gibi Microsoft'un uygulamayı Windows 11'in standart araçları arasına eklemeyi planladığına dair de herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Öte yandan Microsoft, işletim sisteminin eski parçalarını bir süredir yenilemeyi sürdürüyor.

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