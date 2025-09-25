Giriş
    Microsoft 365 Copilot’a Claude modelleri geldi

    Microsoft 365 Copilot artık Anthropic’in Claude modelleriyle kullanılabiliyor. Researcher ve Copilot Studio’da kullanıcılar karmaşık araştırmalarda Claude deneyimini yaşayabilecek.

    Microsoft 365 Copilot’a Claude modelleri geldi Tam Boyutta Gör

    Microsoft, Microsoft 365 Copilot’a Anthropic’in Claude modellerini eklediğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Claude, öncelikle Copilot’un Researcher aracı ve Copilot Studio isimli yapay zeka ajan geliştirme aracına entegre ediliyor.

    Copilot’ta Claude dönemi

    Microsoft, Copilot’un halen OpenAI’ın en güncel modelleriyle çalıştığını vurgularken, beta test kullanıcıları artık Claude Opus 4.1 modelini deneyebilecek. Researcher aracı, karmaşık ve çok adımlı araştırmaları yönetmek için tasarlanmıştı ve şimdi bu işlevsellik Claude ile destekleniyor. Microsoft’un paylaştığı kısa videoda, araştırma ajanının arayüzünde sağ üst köşede yeni bir “Try Claude” butonu görülebiliyor.

    Benzer bir seçenek Copilot Studio içinde de mevcut. Kullanıcılar burada bir açılır menü üzerinden OpenAI ve Anthropic modelleri arasında seçim yapabiliyor. Claude entegrasyonu şimdilik Microsoft’un Frontier beta programı üzerinden sunuluyor ve katılımcıların kullanabilmek için sisteme kaydolup onay vermesi gerekiyor. Geniş çaplı kullanıma açılmasının ilerleyen dönemde gerçekleşmesi bekleniyor. Microsoft, entegrasyonun başlangıçla sınırlı kalmayacağını belirterek, Anthropic modellerinin Microsoft 365 Copilot deneyimini daha güçlü hale getireceğini ifade etti.

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

