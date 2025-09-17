Microsoft 365’e Copilot Chat desteği geldi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Microsoft, yapay zeka entegrasyonunu ürün yelpazesinin tamamına yaymaya devam ediyor. Şirket, popüler ofis uygulamaları Word, Excel, PowerPoint, Outlook ve OneNote için Copilot Chat desteğini kullanıma sundu.

Şirketten yapılan açıklamada “Bu güncellemeler, Copilot'u işiniz için gerçek kişisel AI asistanınız haline getirmeye yardımcı oluyor: Bir belge taslağı hazırlarken, bir elektronik tabloyu analiz ederken veya e-postalarınızı kontrol ederken Copilot yanınızda, soruları yanıtlamaya, içerik üretmeye, fikir vermeye ve görevleri otomatikleştirmeye hazır.” ifadelerine yer verildi.

Office uygulamalarına Copilot dokunuşu

Tam Boyutta Gör Yeni Copilot Chat özelliği, klasik bir sohbet robotundan çok daha fazlasını sunuyor. İçerik odaklı olması üzerinde çalıştığınız dosyayı anlamasına ve yanıtlarını buna göre şekillendirmesine olanak tanıyor. Örneğin PowerPoint sunumu hazırlarken Copilot Chat’e “Kullanıcılar sunumumu izlerken hangi soruları sorabilir?” diye sorabilir ve öneriler alabilirsiniz.

Ek olarak Copilot Chat, dosya yüklemeye gerek kalmadan başka belgeleri referans göstermenize imkan tanıyor. Bunun için sadece “/” komutunu kullanmanız yeterli. Sistem ayrıca en son kullanılan belgeler gibi öneriler sunuyor, birden fazla görsel yüklemeye izin veriyor ve genişletilmiş düzenleme kutusu sayesinde istemlerinizi daha rahat görüntüleyip düzenleyebiliyorsunuz.

Microsoft 365 Copilot lisansına sahip kullanıcılar Copilot Chat üzerinden tüm iş verilerine erişebiliyor. Ayrıca, Researcher ve Analyst ajanları da Copilot lisanslı kullanıcılara sunulmaya başlandı. Microsoft, kullanıcı geri bildirimlerinin Copilot’un temel işlevlerinde önemli geliştirmeler yapılmasına olanak sağladığını belirtti. Bu iyileştirmeler sayesinde yanıtların yüzde 30 daha uzun, yapısı daha net, görseller daha anlaşılır ve alıntıların daha doğru hale geldiği belirtiliyor. Bunun yanı sıra Word’de geliştirilmiş yazım denetimi ve diğer Copilot iyileştirmeleri de kullanıcıların hizmetine sunuldu.

