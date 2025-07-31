Microsoft, 4 trilyon dolarlık piyasa değerine koşuyor

Microsoft, tarihi eşiği aşan ikinci şirket oldu
Mali yılının son çeyrek sonuçlarını açıklayan Microsoft, bulut platformu Azure’un satışlarında patlama yaşanması ve yapay zeka destekli Office ürünlerine olan yoğun talep ile adeta şahlandı. Şirket ayrıca 2025 mali yılının ilk çeyreği için 30 milyar dolarlık rekor sermaye harcaması öngörüyor. Beklentileri aşan sonuçlar sonrasında ise şirketin hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 8,5 artışla 557,03 dolara yükseldi. Bu da şirketin değerini 4,14 trilyon dolara taşıdı.
Microsoft, dördüncü mali çeyrekte 76,44 milyar dolar gelir elde ederken net gelir ise 27,23 milyar dolara yükseldi.
OpenAI büyüsü
Ek olarak Microsoft'un yükselişinde OpenAI ile kurduğu stratejik ortaklık kilit rol oynuyor. ChatGPT'nin 2022 sonundaki çıkışıyla birlikte şirketin Azure ve Office platformları yapay zeka kabiliyetleriyle güçlendirildi. Microsoft, OpenAI modellerine özel erişim sayesinde üretken yapay zeka yarışında da liderliğe oynuyor. Bu da şirketin bulut gelirlerini artırırken Google ve Amazon gibi rakiplerine karşı avantaj sağlamasını sağladı.
2025’in Nisan ayında, küresel piyasaları sarsan Trump’ın tarifeleri sonrası dibe vuran Microsoft hisseleri, o tarihten bu yana neredeyse yüzde 50 yükseldi. Microsoft’un art arda açıkladığı rekor gelirler ve yapay zekaya odaklanan yeniden yapılanma hamleleri Wall Street’in şirkete olan güvenini pekiştirdi. Şirket bu dönemde 9 binden fazla çalışanını da işten çıkardı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: