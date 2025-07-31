Microsoft, 4 trilyon dolarlık piyasa değerine koşuyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft, tarihi bir eşiği geçmeye hazırlanıyor. Şirketin güçlü bilanço sonuçları ve hız kesmeyen yapay zeka yatırımları sayesinde piyasa değeri ilk kez 4 trilyon doları aşmak üzere. Bu başarı, Microsoft'u Nvidia’nın ardından bu seviyeye ulaşan ikinci şirket yapacak.

Microsoft, tarihi eşiği aşan ikinci şirket oldu

Mali yılının son çeyrek sonuçlarını açıklayan Microsoft, bulut platformu Azure’un satışlarında patlama yaşanması ve yapay zeka destekli Office ürünlerine olan yoğun talep ile adeta şahlandı. Şirket ayrıca 2025 mali yılının ilk çeyreği için 30 milyar dolarlık rekor sermaye harcaması öngörüyor. Beklentileri aşan sonuçlar sonrasında ise şirketin hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 8,5 artışla 557,03 dolara yükseldi. Bu da şirketin değerini 4,14 trilyon dolara taşıdı.

Microsoft, dördüncü mali çeyrekte 76,44 milyar dolar gelir elde ederken net gelir ise 27,23 milyar dolara yükseldi.

Tam Boyutta Gör Şirket, Nisan 2019'da 1 trilyon doları aşmıştı. Ancak 3 trilyon dolara tırmanma yarışında Apple ve Nvidia'ya kıyasla daha temkinli ilerledi. Öte yandan Nvidia, yalnızca bir yıl içinde değerini üçe katlayarak 9 Temmuz 2025’te 4 trilyon doları geçen ilk şirket olmuştu. Apple ise şu anda yaklaşık 3,12 trilyon dolar seviyesinde ve şirketin hisseleri yıl başından bu yana yüzde 14 oranında düşmüş durumda.

OpenAI büyüsü

Ek olarak Microsoft'un yükselişinde OpenAI ile kurduğu stratejik ortaklık kilit rol oynuyor. ChatGPT'nin 2022 sonundaki çıkışıyla birlikte şirketin Azure ve Office platformları yapay zeka kabiliyetleriyle güçlendirildi. Microsoft, OpenAI modellerine özel erişim sayesinde üretken yapay zeka yarışında da liderliğe oynuyor. Bu da şirketin bulut gelirlerini artırırken Google ve Amazon gibi rakiplerine karşı avantaj sağlamasını sağladı.

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2025’in Nisan ayında, küresel piyasaları sarsan Trump’ın tarifeleri sonrası dibe vuran Microsoft hisseleri, o tarihten bu yana neredeyse yüzde 50 yükseldi. Microsoft’un art arda açıkladığı rekor gelirler ve yapay zekaya odaklanan yeniden yapılanma hamleleri Wall Street’in şirkete olan güvenini pekiştirdi. Şirket bu dönemde 9 binden fazla çalışanını da işten çıkardı.

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