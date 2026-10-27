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    Microsoft, 60 bin çalışanına gönüllü istifa teklifi sundu

    Microsoft, yapay zeka yatırımlarının artan maliyetleri karşısında 60 bin çalışanına gönüllü ayrılık teklifi sundu. Program, şirketin toplam iş gücünün yüzde 27'sini kapsıyor.

    Microsoft, 60 bin çalışanına gönüllü istifa teklifi sundu Tam Boyutta Gör

    Microsoft, ABD, İngiltere, Kanada ve Hindistan'daki çalışanlarına yeni bir gönüllü işten ayrılma programı sunuyor. Şirketin İnsan Kaynaklarından Sorumlu Üst Yöneticisi Amy Coleman tarafından çalışanlara gönderilen mesajda, programın çalışanlara maddi destek ve kariyer planlama kaynaklarıyla şirketten ayrılma fırsatı sağladığı belirtildi.

    İş gücünün dörtte birini kapsıyor

    The Verge ve CNBC'nin aktardığı bilgilere göre programdan yaklaşık 60 bin çalışan yararlanabilecek. Microsoft'un toplam çalışan sayısı yaklaşık 223 bin olduğu için teklif, iş gücünün yüzde 27'sine karşılık geliyor. Şirket, çalışanların ayrılmasını teşvik ederek yeni bir toplu işten çıkarma dalgasına başvurmadan personel sayısını azaltmayı hedefliyor.

    Program, Microsoft'un farklı birimlerini kapsıyor. AI Experiences, Copilot, CoreAI, Windows + Devices, Xbox, finans ve insan kaynakları ekiplerindeki çalışanlar tekliften yararlanabiliyor. Cloud + AI, MicrosoftAI ile kurumsal ilişkiler, dış ilişkiler ve hukuk birimlerinde ise katılım kısmi düzeyde tutuluyor. Pazarlama, satış ve mühendislik ekiplerinin bazı bölümleri programa dahil edilmiyor. Şirketin ticari satış ekipleri de teklifin kapsamı dışında kalıyor.

    Çalışanların teklifi kabul edip etmeyeceklerine aralık ayının başına kadar karar vermeleri, program kapsamında ayrılacak kişilerin ise 31 Aralık'ta şirketten ayrılması bekleniyor.

    Ayrılmayı kabul edenler tazminat, hisse hakkı, kariyer desteği ve sağlık güvencesi sunulacak.

    Yapay zeka yatırımları maliyetleri artırıyor

    Microsoft'un gönüllü ayrılık programı, şirketin yapay zeka altyapısına yönelik yatırımlarıyla ilişkili. Şirket, OpenAI, Anthropic ve diğer müşterilerin yüksek işlem gücü talebini karşılamak için veri merkezlerine büyük kaynak ayırıyor. Bu yatırımlar Microsoft'un bulut hizmetleri kapasitesini genişletirken sermaye harcamalarını da yukarı çekiyor.

    Microsoft, temmuz ayında yaptığı açıklamada eylül çeyreğindeki sermaye harcamalarının 50 milyar doları aşmasını beklediğini bildirmişti. Şirketin bir önceki yılın aynı döneminde sermaye harcamaları ve finansal kiralama giderlerinin toplamı 34,9 milyar dolar seviyesindeydi.

    Şirket bir yandan yapay zeka hizmetlerine yönelik talebi karşılamaya çalışırken diğer yandan finansal verimliliğini korumak istiyor. CNBC'nin aktardığı verilere göre Microsoft, ikinci çeyrekte 19,64 milyar dolar pozitif serbest nakit akışı elde etti. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 düşüşe işaret ediyor. Geçtiğimiz günlerde ise otomotiv devi BMW de çalışanlarına benzer bir teklifte bulunmuştu.

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    emrahmt 3 gün önce

    tuhaf

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