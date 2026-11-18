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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Microsoft, rakiplerine kıyasla çok daha düşük maliyetli yedi yeni yapay zeka modelini duyurdu. Kodlama, siber güvenlik, görsel üretimi ve ses teknolojilerine odaklanan modeller, OpenAI ile Anthropic çözümlerine yakın bir performans sergiliyor. Şirket, yüzde 95'e varan maliyet avantajıyla günlük iş yüklerini hafifletmeyi ve yapay zeka giderlerini azaltmayı amaçlıyor. Üretimine başlanan Maia 200 çipi ise bu yeni sistemlerin verimliliğini önemli ölçüde artıracak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Microsoft, Ignite 2026 etkinliğinde yapay zeka alanındaki çalışmalarını hızlandırarak kodlama, siber güvenlik, görsel üretimi ve ses teknolojilerine odaklanan yedi yeni modelini duyurdu. Şirket, yeni modellerinin OpenAI ve Anthropic'in önde gelen çözümlerine yakın performans sunarken çok daha düşük maliyetle çalıştığını öne sürüyor.

MAI Code 2, Claude Opus 5.5’e çok yakın

Duyurunun öne çıkan modellerinden MAI Code 2, yazılım geliştirme süreçleri için tasarlandı. Microsoft'un paylaştığı dört farklı kodlama testinin ortalamasına göre model, GPT-6.1 Sol'un performansının yüzde 98'ini maliyetinin yaklaşık yüzde 40'ıyla sunabiliyor. Anthropic'in Claude Opus 5.5 modeliyle karşılaştırıldığında ise yüzde 96 performansa yalnızca yüzde 5 maliyetle ulaşabiliyor.

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MAI Code 2 birden fazla dosyayı kapsayan kod değişiklikleri, hata ayıklama, geniş kod depolarını analiz etme ve kullanıcı arayüzü geliştirme gibi görevlerde kullanılabiliyor. Microsoft, MAI Code 2'nin geliştiricilerin doğrudan projelerine dahil edebileceği nitelikte değişiklikler hazırlamaya odaklandığını belirtiyor.

Daha hızlı ve yoğun kullanıma yönelik geliştirilen MAI Code 2 Flash ise rutin kod düzenlemeleri, hata düzeltmeleri ve kod açıklamaları gibi işlemleri hedefliyor. Şirketin karşılaştırmalarına göre model, GPT-6 Luna'nın performansını yüzde 65 maliyetle, Claude Haiku 5.5'in performansını ise yüzde 20 maliyetle sunuyor.

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Bununla birlikte Microsoft, bu modellerin ileri düzey bilimsel araştırmalar veya uzun süreli ve karmaşık yapay zeka görevleri için optimize edilmediğini vurguluyor. Modellerin temel hedefi, işletmelerin her gün gerçekleştirdiği yaygın kodlama işlemlerini daha düşük maliyetle tamamlamak.

Siber güvenlikte GPT-6 Astra seviyesinde performans

Microsoft'un bir diğer önemli duyurusu MAI Cyber 2 Flash oldu. Siber güvenlik ekipleri için geliştirilen model, yazılımlardaki güvenlik açıklarını tespit etme, tehditleri araştırma ve olası saldırılara karşı çözüm önerileri hazırlama amacı taşıyor.

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Microsoft'un CyberGym-E2E testindeki sonuçlarına göre MAI Cyber 2 Flash, yüzde 92,3 başarı oranıyla GPT-6 Astra'nın yüzde 91,5'lik sonucunu geride bırakıyor. Üstelik bu performansa görev başına maliyetin yüzde 2'sinden daha azıyla ulaşıyor. Model ayrıca önceki MAI Cyber 1.1 Flash sürümüne kıyasla çıktı token maliyetini yüzde 86 azaltıyor.

Bir milyon tokenlık bağlam penceresine sahip model, önceki sürümün dört katı büyüklüğünde veriyi analiz edebiliyor. Böylece geniş yazılım projelerindeki güvenlik açıklarını ve birbiriyle ilişkili sorunları daha kapsamlı inceleyebiliyor. Microsoft, modeli kendi güvenlik ürünlerine entegre etmeyi planlıyor.

Görsel üretimi ve sesli iletişim için de yeni modeller tanıtıldı

Microsoft, görsel üretimi ve düzenleme alanında da MAI Image 2.7 ve MAI Image 2.7 Flash modellerini de tanıttı. Şirketin Artificial Analysis testlerine dayanan açıklamasına göre MAI Image 2.7, görsel düzenleme performansında ilk sıraya yerleşti. Model, GPT Image 2.6 Sunburst'un en yüksek performanslı sürümünü geride bırakırken beşte bir maliyetle çalışıyor.

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Kullanıcılar bir görseldeki nesnenin rengini, malzemesini veya konumunu değiştirebiliyor ve diğer bölümlerin görünümünü koruyabiliyor. Ayrıca şeffaf arka plan desteği sayesinde ürün görselleri, logolar, simgeler ve illüstrasyonlar oluşturulabiliyor.

MAI Image 2.7'nin 1.000 görsel başına yaklaşık 35 dolar, daha hızlı ve ekonomik sürüm olan Flash'ın ise 10 dolar fiyatla sunulması planlanıyor. Her iki model de Microsoft Foundry üzerinden ön izleme aşamasında kullanıma açıldı. Microsoft ayrıca bu modellerden güç alan, görsellerin belirli bölümlerini seçerek düzenlemeye imkan tanıyan Canvas isimli yeni bir çalışma alanı duyurdu.

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Ses teknolojileri tarafında ise MAI Realtime 1 öne çıkıyor. Microsoft'un ilk konuşmadan konuşmaya (speech-to-speech) modeli olan çözüm, gerçek zamanlı ve doğal sesli iletişim için geliştirildi. Model, konuşma sırasında araya girilmesini, arka plan gürültüsünü ve karşılıklı konuşmalardaki kısa onay ifadelerini anlayabiliyor. Daha karmaşık taleplerde ise gerektiğinde daha güçlü bir akıl yürütme sisteminden destek alabiliyor.

Microsoft, MAI Realtime 1'in kendi testlerinde GPT-Realtime 2.1'i geride bıraktığını ve ses işleme maliyetinin dakika başına 0,01 dolardan başladığını belirtiyor. OpenAI Realtime API ile uyumlu olması da mevcut sesli yapay zeka uygulamalarının bu modele geçişini kolaylaştırıyor.

Şirketin ses teknolojileri alanındaki bir diğer çalışması MAI Transcribe 2 tabanlı Dragon Copilot Transcribe oldu. Çok dilli konuşmaları metne dönüştürmek için geliştirilen sistem, özellikle sağlık sektörünü hedefliyor. Microsoft'a göre teknoloji ayda 10 milyon hasta görüşmesinin yazıya aktarılmasını sağlıyor ve çok dilli işlemlerde hata oranlarını yarıya indiriyor.

Decision 1.1 ve MAI Work Flash

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Microsoft'un duyurduğu yedi model arasındaki Decision 1.1, yapay zeka sistemlerinin hangi modeli kullanacağına karar verme sürecini yönetiyor. Model yönlendirme teknolojisi sayesinde basit işlemlerde daha küçük ve ucuz modeller kullanılırken daha karmaşık görevler için güçlü modellere geçiş yapılabiliyor.

Microsoft, Decision 1.1'in GPT-Sol 6.1'e kıyasla 50 kat daha hızlı ve 79 kat daha ucuz olduğunu iddia ediyor. Şirkete göre sistem şimdiden 4.000 müşteri tarafından kullanılıyor.

Kodlama modellerinden türetilen MAI Work Flash ise Microsoft 365 ve Fabric IQ ürünlerine yönelik geliştirildi. Excel'de formül oluşturma, PowerPoint sunumlarını düzenleme, Word belgeleriyle çalışma ve Teams görüşmelerindeki kararları takip etme gibi görevleri yerine getirebiliyor. Böylece Microsoft, yazılım geliştirme için eğittiği modelleri günlük ofis işlerinde de kullanmayı hedefliyor.

Şirket ayrıca MAI Licensed Weights programını duyurdu. Bu program kapsamında kurumsal müşteriler, Microsoft'un modellerinin lisanslı ağırlıklarına erişerek bunları kendi verileriyle özelleştirebilecek.

Maia 200 çipi üretime geçti

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Microsoft'un yapay zeka stratejisinin önemli bir parçasını da kendi geliştirdiği donanımlar oluşturuyor. Şirket, ikinci nesil yapay zeka hızlandırıcısı Maia 200'ün üretime geçtiğini açıkladı. Yeni çip, Microsoft'un en büyük yapay zeka modellerini çalıştırırken watt başına 1,7 kat daha fazla token işleyebiliyor.

Maia 200, Microsoft Copilot ve Teams gibi ürünlerin yapay zeka iş yüklerinde kullanılmaya başlandı. Şirketin ekim ayında yaptığı açıklamaya göre hızlandırıcıların 2027'den itibaren çoklu gigawatt ölçeğinde dağıtılması hedefleniyor. Maia 300 ise uzun bağlamlı akıl yürütme ve çok adımlı yapay zeka görevleri gibi daha yoğun iş yükleri için geliştiriliyor.

Microsoft, Maia 300'ün önde gelen GPU tabanlı sistemlere kıyasla megawatt başına yüzde 40 daha fazla token üretmesini bekliyor. 96 hızlandırıcılı tam bir sistemde ise Maia 200'e göre yedi kata kadar daha yüksek raf ölçekli token işleme kapasitesi hedefleniyor.

Bundan birkaç yıl önce Microsoft’un AI alanındaki varlığının OpenAI endeksli olduğu düşünüldüğünde şirketin gelmiş olduğu konum takdire değer. Elbette Microsoft kendi modelleri sadece dış kaynaklara bağlı kalmamak için yapmıyor. Bu modeller sayesinde özellikle Copilot ve Microsoft 365 gibi hizmetlerde kullanılan yapay zeka sistemlerinin maliyeti düşürülebilir.

MAI Code 2'nin GitHub Copilot'a entegre edilmesi bu değişimin ilk örneklerinden biri. Microsoft, kullanıcıların günlük işlerinde kendi modellerine daha fazla yönelmesini bekliyor. Böylece şirket, yüksek miktarda yapay zeka isteğini dış sağlayıcılara ödeme yapmak yerine kendi altyapısı üzerinden karşılayabilecek.

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