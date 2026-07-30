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    Microsoft açıkladı: Copiot için “süper uygulama” geliyor

    Microsoft, Copilot için “süper uygulama” dönemini doğruladı. Şirket, farklı yapay zeka deneyimlerini tek uygulamada birleştirecek yeni Copilot sürümünü bu yıl kullanıma sunacak.

    Microsoft açıkladı: Copiot için “süper uygulama” geliyor Tam Boyutta Gör

    Microsoft, Copilot'un sohbet, kod geliştirme ve otonom yapay zeka (agentic AI) yeteneklerini tek çatı altında toplayacak yeni bir "süper uygulama" üzerinde çalıştığını resmen doğruladı. CEO Satya Nadella, yeni uygulamanın hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıları hedefleyeceğini ve bu yıl içinde kullanıma sunulacağını açıkladı.

    Copilot tek bir platform haline geliyor

    Microsoft'un son finansal sonuçlarını değerlendirdiği toplantıda konuşan Satya Nadella, Copilot'un artık yalnızca bir sohbet botu olmaktan çıktığını belirtti. Nadella'ya göre platform, sohbet odaklı deneyimden "Cowork" ve "Autopilots" olarak adlandırılan daha gelişmiş yapay zeka iş akışlarına doğru evriliyor.

    Şirket, bu çeyrek itibarıyla kod geliştirme dahil tüm Copilot deneyimlerini tek bir süper uygulamada bir araya getirmeyi planlıyor. Uygulamayla ilgili daha fazla ayrıntının ise yakında paylaşılacağı ifade edildi.

    Yeni uygulamanın, farklı Copilot hizmetleri arasında geçiş ihtiyacını ortadan kaldırarak hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler için daha bütünleşik bir yapay zeka deneyimi sunması bekleniyor.

    Kısa süre önce OpenAI de ChatGPT ile yapay zeka kodlama aracı Codex'i tek platformda buluşturan ChatGPT Work uygulamasını tanıtmıştı. Microsoft'un süper uygulama yaklaşımı da benzer şekilde farklı yapay zeka yeteneklerini tek merkezden erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

    Öte yandan Microsoft, mali açıdan da güçlü bir çeyrek geride bıraktı. Şirketin üç aylık geliri 90 milyar dolara yükselirken, bu büyümede özellikle yapay zeka ve bulut bilişim faaliyetleri belirleyici rol oynadı.

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