Microsoft açıkladı: "RTX Spark yüzlerce oyunu destekleyecek"

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Tam Boyutta Gör Microsoft, düzenlediği etkinlikte ağırlıklı olarak yapay zeka teknolojilerine odaklansa da RTX Spark platformuyla ilgili önemli bir detay paylaştı. Şirket, RTX Spark dizüstü bilgisayarların piyasaya çıkışıyla birlikte yüzlerce PC oyununun destekleneceğini duyurdu. Destek listesinde hem AAA yapımlar hem de bağımsız oyunlar yer alacak.

Microsoft'tan RTX Spark açıklaması

Microsoft'un etkinlikte gösterdiği oyunlar arasında Cyberpunk 2077, Fortnite, Minecraft, Alan Wake II, Valorant ve World of Warcraft bulunuyor. Bu gelişme, özellikle RTX Spark platformunun oyun uyumluluğu konusunda soru işaretlerinin bulunduğu bir dönemde geldi. Zira platform, Arm tabanlı işlemci, Nvidia Blackwell grafik birimi ve Windows 11 on Arm kombinasyonunu kullanıyor.

Microsoft'un etkinlikte gerçekleştirdiği en dikkat çekici gösterimlerden biri ise Gears of War: E-Day oldu. Şirket, oyunun RTX Spark dizüstü bilgisayarda Ultra grafik ayarlarında 60 FPS ile çalıştığını gösterdi. Ancak Microsoft, gösterim sırasında oyunun hangi çözünürlükte çalıştığını açıklamadı. Bunun yanında upscaling veya frame generation teknolojilerinin kullanılıp kullanılmadığı da belirtilmedi.

Bu nedenle söz konusu sonuçları mevcut GeForce ekran kartlı dizüstü bilgisayarlarla doğrudan karşılaştırmak şimdilik mümkün değil. RTX Spark'ın çıkışında yüzlerce oyuna destek sunulacak olsa da bazı büyük yapımlar lansmanda yer almayacak. Microsoft, Call of Duty desteğinin 2027 yılında geleceğini açıkladı.

Nvidia RTX Spark dizüstü bilgisayarlar ekimde geliyor 1 ay önce eklendi

RTX Spark'ın Arm tabanlı işlemciyle Nvidia'nın Blackwell mimarisini bir araya getirmesi, platformu klasik x86 tabanlı Windows bilgisayarlardan ayırıyor. Bu nedenle oyun desteği, cihazların piyasaya çıkışıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri olacak. Microsoft'un açıklaması, RTX Spark'ın oyun tarafında başlangıçta geniş bir kütüphaneye sahip olacağını gösteriyor. Ancak gerçek performans seviyesini değerlendirmek için cihazların piyasaya çıkması ve çözünürlük, upscaling ile kare üretimi gibi detayların netleşmesi gerekecek.

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