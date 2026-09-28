Microsoft, Age of Empires stüdyosunu küçülttü: Yeni proje iptal edildi

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Tam Boyutta Gör Microsoft'un Age of Empires serisini yöneten World's Edge stüdyosunda önemli bir yeniden yapılanma yaşandı. Xbox bünyesindeki son işten çıkarma dalgasında stüdyo çalışanlarının neredeyse yarısının işini kaybettiği belirtilirken, World's Edge'in Activision çatısı altına alınması sırasında üzerinde çalışılan yeni projenin de iptal edildiği paylaşıldı.

Proje iptal edildi, çalışanlar işten çıkarıldı

Kaçıranlar için World's Edge, günümüzde klasik anlamda tek başına oyun geliştiren bir stüdyodan ziyade Age of Empires markasının yönetimini ve koordinasyonunu üstlenen bir ekip olarak faaliyet gösteriyordu. Stüdyo, serinin yeni oyunları, genişleme paketleri ve farklı platformlara yönelik çalışmalarında dış geliştiricilerle birlikte çalışıyordu.

Son işten çıkarmalar ise Microsoft'un World's Edge'i Activision bünyesine dahil etme kararıyla aynı döneme denk geldi. Eski kıdemli yazılım mühendisi Andrew Martz, LinkedIn üzerinden yaptığı açıklamada yeniden yapılanma kapsamında stüdyonun yeni projesinin iptal edildiğini ve ekibin önemli bir bölümünün işten çıkarıldığını söyledi.

Microsoft'un Xbox bölümündeki son işten çıkarmaları toplam 268 pozisyonu kapsıyor. Bu kapsamda World's Edge'deki küçülmenin de Microsoft'un daha geniş çaplı maliyet azaltma ve yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olduğu görülüyor.

Age of Empires'ın geleceği ne olacak?

World's Edge'in küçülmesi, doğrudan Age of Empires serisinin sona ereceği anlamına gelmiyor. Ancak stüdyonun serideki koordinasyon görevlerini daha küçük bir ekiple yürütmesi, Microsoft'un gelecekteki planları açısından dikkat çekici bir değişiklik. Örneğin Age of Empires IV, ana geliştirme sürecinde Relic Entertainment tarafından hazırlanmış, World's Edge ise serinin sahibi ve yöneticisi olarak projeye rehberlik etmişti.

Bu yapı sayesinde Microsoft, aynı anda farklı ekiplerin Age of Empires oyunları ve içerikleri üzerinde çalışmasını sağlayabiliyordu. World's Edge'in eski stüdyo kreatif direktörü Adam Isgreen de işten çıkarmalardan çok sayıda uzun süreli çalışanın etkilendiğini açıkladı. Isgreen, Age of Empires üzerinde toplam 16 yıl çalıştığını ve ekibin gelecek için planlarının bulunduğunu belirtti.

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Öte yandan serinin içerik desteği tamamen durmuş değil. Age of Empires II: Definitive Edition için hazırlanan Viking Sagas genişlemesi yakın zamanda yayınlandı. Paket, üç yeni uygarlık ve 15 tek oyunculu senaryo içeriyor. Microsoft ise World's Edge'in Activision bünyesindeki yeni yapılanmasına, iptal edilen projenin ne olduğuna veya stüdyonun bundan sonraki görevlerine ilişkin ayrıntılı bir plan açıklamış değil.

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Microsoft, Age of Empires stüdyosunu küçülttü: Yeni proje iptal

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