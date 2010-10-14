Microsoft Arc Touch Mouse, Arena Dağıtım Gücü ile Raflarda Yerini Almaya Hazırlanıyor

Tüketiciler tarafından uzunca bir süredir beklenen Microsoft Arc? Touch Mouse, Türkiye?de ilk kez Arena dağıtım gücü ile Kasım ayında raflarda olacak.

Microsoft Arc? Touch Mouse, devrimci tasarımı ile masaüstü mouse konforunu, taşınabilirlilik ile birleştiriyor. Kullanıcının tüm ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış model, katlanabilme özelliğiyle fark yaratıyor. Dümdüz hale getirildiğinde kapalı duruma geçen mouse çarpıcı tasarımı konforlu kullanımla birleştiriyor. Ayrıca özel sezgisel kaydırma bölümü ile kullanıcılara farklı bir kaydırma uygulaması sunuyor.

En zorlu zeminlerde bile yüksek performansı (BlueTrack İzleme Teknolojisi) ve 2.4 GHz kablosuz bağlantı teknolojisi ile 10 metreye kadar etki alanı ile dikkat çeken mouse?un 6 ay pil ömrü var.

Teknoloji tutkunları için önümüzdeki günlerin modası Microsoft Arc? Touch Mouse olacağa benziyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı