Microsoft bir günde 357 milyar dolar değer kaybetti; Son 6 yılın en büyük düşüşü

Tam Boyutta Gör Microsoft son yıllarda özellikle bulut bilişim ve yapay zekâ yatırımları sayesinde piyasa değerini hızla artırarak dünyanın en değerli şirketleri arasında yerini sağlamlaştırmıştı. Azure’un güçlü büyümesi, OpenAI ortaklığı ve Copilot gibi üretken yapay zekâ entegrasyonları, şirketin yatırımcı nezdindeki algısını güçlendirirken, şirketin bulut ve AI odaklı stratejisiyle daha da büyüyeceği izlenimi yaratmıştı. Ancak teknoloji devinin açıkladığı son finansal sonuçlar bu algıyı zedeleyince hisseler de bir anda çakıldı.

Microsoft, Mart 2020'den Beri Yaşadığı En Büyük Düşüşü Yaşadı

Microsoft hisseleri, paylaşılan bilanço sonrası gelen satış dalgasıyla dün yaklaşık %10 geriledi. Bu düşüş, Mart 2020’den bu yana görülen en sert günlük kayıp olurken Microsoft’un piyasa değerinden tek günde 357 milyar dolar silindi. Şirketin toplam piyasa değeri 3,22 trilyon dolara geriledi.

Yatırımcıların odağında özellikle Azure ve diğer bulut hizmetlerinin büyüme performansı vardı. Microsoft, bu segmentte %39’luk bir büyüme açıkladı. Ancak piyasa beklentisi %39,4 seviyesindeydi. Aradaki fark küçük görünse de, trilyon dolarlık şirketlerde ondalık seviyedeki sapmalar bile ciddi farklara yol açabiliyor. Buna ek olarak şirket, Windows’u da kapsayan “More Personal Computing” segmentinde üçüncü çeyrek için yaklaşık 12,6 milyar dolarlık gelir öngördü. Bu rakam da analist beklentilerinin altında kaldı. Yeni çeyrek için ima edilen faaliyet marjı da piyasanın tahminlerinin gerisinde.

Microsoft CFO’su Amy Hood, Azure büyümesinin daha yüksek olabileceğini savundu. Hood’a göre şirket, devreye alınan yeni GPU kapasitesini tamamen Azure müşterilerine tahsis etmiş olsaydı bulut büyüme oranı %40’ın üzerine çıkabilirdi. Ancak Microsoft, bu bilgi işlem kapasitesinin bir kısmını kendi iç yapay zekâ projelerine ve ürünlerine ayırmayı tercih etti. Bu da kısa vadede finansal metrikler üzerinde baskı yarattı.

Yapay Zekâ Yatırımları Henüz Beklenen Karşılığı Vermiyor

Buradaki kritik mesele, Microsoft’un sınırlı veri merkezi ve GPU kapasitesini nasıl dağıttığı. Şirket bir yandan Azure müşterilerine hizmet verirken, diğer yandan Microsoft 365 Copilot gibi yapay zekâ destekli ürünlerini ölçeklendirmeye çalışıyor. Ne var ki analistler, Copilot’un gelir artışını henüz anlamlı şekilde hızlandırmadığını ve kullanım tarafında beklenen sıçramanın görülmediğini belirtiyor. Bu yüzden yapay zekâ yatırımları şimdilik Microsoft'a artı yazmıyor.

Öte yandan yaşanan bu düşüşe rağmen Microsoft'un gidişatına çok daha iyimser yaklaşan bir cephe de var. Bernstein analistleri, yönetimin kısa vadeli hisse performansından ziyade uzun vadeli stratejik konumlanmaya öncelik verdiğini vurguluyor. Onlara göre Microsoft, veri merkezi kapasitesini bilinçli şekilde iç projelere kaydırarak gelecekte daha yüksek katma değerli ürünler yaratmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, kapasite kısıtlarının azalmasıyla birlikte finansallara daha olumlu yansıyabilir.

Microsoft’un yapay zekâ yatırımları yüzünden yaşadığı bu sert düşüş, şimdilik sektörün geneline yansımadı. Aynı gün yazılım odaklı teknoloji ETF’leri düşüş yaşasa da Nasdaq endeksindeki kayıp daha sınırlı kaldı. Hatta Meta, güçlü bilançosu ve yapay zekâ yatırımlarına dair verdiği güven sayesinde hisselerinde çift haneli yükseliş gördü.

Microsoft’un yaşadığı bu 357 milyar dolarlık değer kaybı, şirketin son dönemde yapay zekâ üzerine kurduğu büyüme hikâyesinin artık çok daha ince bir mercek altında değerlendirildiğine işaret ediyor. Bu alanda elde edilecek kazanımlar, önümüzdeki dönemde Microsoft’un performansını belirleyecek ana unsur olacak. Microsoft gibi şirketler için artık mesele yalnızca AI yatırımı yapmak değil, bu yatırımların somut ve sürdürülebilir finansal karşılığını da net biçimde gösterebilmek.

