Microsoft bir günde Türkiye borsasının toplamından daha fazla değer kazandı

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Microsoft, açıkladığı son finansal sonuçların ardından ABD borsa tarihinin en büyük tek günlük piyasa değeri artışına imza attı. Şirketin hisseleri 30 Temmuz günü yüzde 15'in üzerinde yükselişle tamamlarken, piyasa değeri 450 milyar dolar arttı. Böylece Microsoft, daha önce Nvidia'nın elinde bulunan tek günlük değer artışı rekorunu geride bıraktı.

Rekorun arkasında Azure ve yapay zeka var

Şirket hisseleri Ekim 2008'den bu yana en güçlü günlük performansını sergilerken Microsoft'un piyasa değeri ise finansal sonuçların ardından 3,44 trilyon dolara ulaştı.

Hisselerdeki sert yükselişin temel nedeni, Microsoft'un bulut bilişim birimi Azure'un gelirini yüzde 43 artırması oldu. Bu oran, Azure için 2022 yılının başından bu yana görülen en güçlü büyüme olarak kayıtlara geçti. Şirket ayrıca yeni mali yıl için beklentilerini de güçlendirdi. Microsoft, mali ilk çeyrekte Azure'un sabit kur bazında yüzde 45 büyümesini beklediğini açıkladı.

Tam Boyutta Gör Finansal sonuçlar, Microsoft'un yapay zeka ve bulut altyapısına yaptığı milyarlarca dolarlık yatırımların gelir üretmeye başladığına yönelik güçlü bir işaret olarak değerlendirildi.

Microsoft, güçlü sonuçlara rağmen yatırım harcamalarında frene basmayacağını da duyurdu. Şirket, 2027 mali yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 50 milyar dolar, 2026 takvim yılı boyunca ise toplam 175 milyar dolar sermaye harcaması yapmayı planladığını ve bu hedeflerde herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı.

Tek günlük artış Türkiye borsasını geçti

Microsoft'un yaklaşık 450 milyar dolarlık tek günlük piyasa değeri artışı ölçeği bakımından da dikkat çekici. Bloomberg verilerine göre bu rakam, S&P 500 endeksindeki şirketlerin yaklaşık yüzde 96'sının toplam piyasa değerinden daha büyük.

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Söz konusu değer artışı aynı zamanda birçok ülkenin toplam borsa değerini de aştı. Bloomberg'in derlediği verilere göre Güney Afrika, Türkiye, Finlandiya ve Vietnam borsalarının toplam piyasa değeri, Microsoft'un tek günde kazandığı değerin altında kalıyor. BIST’in toplam değeri 12 trilyon 864 milyar TL veya 270 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

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