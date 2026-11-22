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Oynat Microsoft, görev yönetimi uygulaması To Do’nun fişini çekiyor. Uygulama, 30 Haziran 2027’de tüm platformlarda kapatılacak. Kurumsal kullanıcıların Planner’a geçmesi istenirken kişisel hesaplar için net bir çözüm sunulmadı. Görevler otomatik aktarılmayacak ve çevrimdışı masaüstü desteği de olmayacak. Kullanıcıların bu tarihe kadar verilerini yedeklemesi gerekecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Microsoft, popüler görev yönetimi uygulaması To Do için yolun sonuna geldi. Şirketin açıklamasına göre uygulamanın iPhone, iPad, Mac, Windows, Android ve web sürümleri 30 Haziran 2027 tarihinde kullanımdan kaldırılacak. Microsoft, özellikle iş ve okul hesabı kullananlara Planner uygulamasına geçmelerini öneriyor. Ancak kişisel Microsoft hesabı sahipleri için aynı seçenek sunulmuyor.

Microsoft 365 Personal veya Family aboneliği bulunan kullanıcılar da Planner'a erişemeyecek. Bu nedenle kişisel hesap üzerinden To Do kullananların farklı bir görev yönetimi uygulamasına yönelmesi gerekecek.

To Do görevleri Planner'a aktarılmayacak

Microsoft'un geçiş sürecindeki en önemli eksiklerinden biri, mevcut görev ve listelerin otomatik olarak taşınmayacak olması. Şirket, mevcut To Do görevlerinin ve listelerinin 30 Haziran 2027'ye kadar Planner üzerinden erişilebilir kalacağını belirtiyor. Ancak bu tarihten sonra kullanıcılar söz konusu verilere erişemeyecek.

Microsoft, uygulama kapatılmadan önce bir dışa aktarma seçeneği sunmayı planlıyor. Bununla birlikte dışa aktarma işleminin hangi verileri kapsayacağı veya elde edilen dosyaların başka görev yönetimi uygulamalarına aktarılıp aktarılamayacağı henüz açıklanmadı.

Mac kullanıcıları için geçişin bir başka dezavantajı da masaüstü uygulaması olacak. Planner şu anda tarayıcı üzerinden veya Microsoft Teams aracılığıyla kullanılabiliyor. Şirketin To Do'nun yerine geçecek yerel bir Mac ya da Windows uygulaması geliştirme planı bulunmuyor. Ayrıca bu seçenekler, mevcut masaüstü uygulamalarındaki çevrimdışı kullanım deneyimini de sunmuyor.

Wunderlist'in devamı olan To Do da tarihe karışıyor

Bilmeyenler için Microsoft To Do'nun geçmişi, şirketin 2015 yılında satın aldığı Wunderlist uygulamasına dayanıyor. 6Wunderkinder tarafından geliştirilen Wunderlist, basit arayüzü, paylaşılan listeleri ve farklı platformlar arasında senkronizasyon desteğiyle öne çıkıyordu.

Microsoft, Nisan 2017'de Wunderlist'in halefi olarak To Do uygulamasını kullanıma sundu. Aynı ekip tarafından geliştirilen uygulama, başlangıçta iPhone, Android, Windows ve web platformlarında önizleme sürümü olarak yayınlandı. Uygulamanın öne çıkan özelliklerinden biri, kullanıcıların günlük olarak odaklanacağı görevleri belirlemesine yardımcı olan My Day görünümüydü.

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Mac için yerel uygulama ise Haziran 2019'da yayınlandı. Çevrimdışı erişim, paylaşılan listeler, Outlook üzerinden işaretlenen e-postaları görevlere dönüştürme ve diğer uygulamaların yanında kullanılabilen kompakt pencere gibi özellikler sunuldu. Wunderlist, Mayıs 2020'de tamamen kapatılarak To Do'ya geçiş tamamlandı.

Planner geçişi Aralık 2026'da başlayacak

Microsoft, Planner içerisindeki Görevlerim deneyiminin güncellenmiş sürümünü Aralık 2026'da kullanıma sunmaya başlayacak. Şirket böylece iş ve okul hesabı kullananların To Do'dan Planner'a geçişini aşamalı olarak gerçekleştirmeyi planlıyor. Ancak kişisel hesap sahipleri için henüz net bir alternatif gösterilmiş değil. Özellikle görevlerini yıllardır To Do üzerinde saklayan kullanıcıların, uygulama kapatılmadan önce verilerini dışa aktarma seçeneğinin ayrıntılarını beklemesi gerekecek.

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Microsoft, bir popüler uygulamanın daha fişini çekiyor

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