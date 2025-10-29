Giriş
    Microsoft CEO'su: "Her yerde olmak istiyoruz, gerçek rakip TikTok

    Microsoft CEO'su Satya Nadella, oyun sektörü hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Nadella’ya göre Microsoft, artık en büyük oyun yayıncısı ve gerçek rakibinin TikTok veya kısa videolar.

    Microsoft CEO'su: 'Her yerde olmak istiyoruz, gerçek rakip TikTok Tam Boyutta Gör
    Microsoft CEO'su Satya Nadella, The Best Podcast Network röportajında şirketin oyun stratejisine ve gelecek planlarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nadella'ya göre, Microsoft artık yalnızca konsol üreticisi değil, aynı zamanda oyun yayıncılığında da lider konumda ve daha fazla alanda boy gösterecek.

    "Artık en büyük oyun yayıncısıyız"

    Microsoft CEO'su Satya Nadella, oyun sektörünün geleceğine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Nadella'ya göre, "oyun dünyasındaki en büyük iş aslında Windows" ve Steam gibi platformlar bu ekosistemin başarısını büyütüyor. Activision satın alımıyla birlikte Microsoft'un artık en büyük oyun yayıncısı konumuna geldiğini vurgulayan Nadella, şirketin hedefinin "Office'te olduğu gibi her platformda yer almak" olduğunu belirtti.

    Nadella, oyun deneyiminin yalnızca konsollarla sınırlı kalmaması gerektiğini, PC, bulut, mobil ve TV platformlarında da aynı şekilde erişilebilir olması gerektiğini söylüyor. Konsol ve PC arasındaki farkın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen CEO, Xbox'un temelde "daha iyi bir PC inşa etme" fikrinden doğduğunu hatırlattı.

    Microsoft'un oyun işini yalnızca donanım değil, yeni etkileşim biçimleriyle de büyütmek istediğini belirten Nadella, "oyunların asıl rakibi başka oyunlar değil, kısa biçimli videolar" diyerek kullanıcı dikkatinin artık farklı mecralarda bölündüğüne dikkat çekti.

    Öte yandan Nadella, yeniliğin sürdürülebilmesi için "iyi kâr marjlarının" gerekli olduğunu söyledi. Bu açıklama, son dönemde Microsoft'un oyun bölümlerinde yaşanan işten çıkarmalarla oldukça çelişkili. Keza Nadella'nın maaşının geçen yıla kıyasla yüzde 22 artarak 96,5 milyon dolara ulaşması da eleştirilerin odak noktası oldu.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    HAMZA0 3 gün önce

    alıyorum bir tane

