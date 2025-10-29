Microsoft CEO'su: "Her yerde olmak istiyoruz, gerçek rakip TikTok

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft CEO'su Satya Nadella, The Best Podcast Network röportajında şirketin oyun stratejisine ve gelecek planlarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nadella'ya göre, Microsoft artık yalnızca konsol üreticisi değil, aynı zamanda oyun yayıncılığında da lider konumda ve daha fazla alanda boy gösterecek.

"Artık en büyük oyun yayıncısıyız"

Microsoft CEO'su Satya Nadella, oyun sektörünün geleceğine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Nadella'ya göre, "oyun dünyasındaki en büyük iş aslında Windows" ve Steam gibi platformlar bu ekosistemin başarısını büyütüyor. Activision satın alımıyla birlikte Microsoft'un artık en büyük oyun yayıncısı konumuna geldiğini vurgulayan Nadella, şirketin hedefinin "Office'te olduğu gibi her platformda yer almak" olduğunu belirtti.

Nadella, oyun deneyiminin yalnızca konsollarla sınırlı kalmaması gerektiğini, PC, bulut, mobil ve TV platformlarında da aynı şekilde erişilebilir olması gerektiğini söylüyor. Konsol ve PC arasındaki farkın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen CEO, Xbox'un temelde "daha iyi bir PC inşa etme" fikrinden doğduğunu hatırlattı.

Microsoft'un oyun işini yalnızca donanım değil, yeni etkileşim biçimleriyle de büyütmek istediğini belirten Nadella, "oyunların asıl rakibi başka oyunlar değil, kısa biçimli videolar" diyerek kullanıcı dikkatinin artık farklı mecralarda bölündüğüne dikkat çekti.

Öte yandan Nadella, yeniliğin sürdürülebilmesi için "iyi kâr marjlarının" gerekli olduğunu söyledi. Bu açıklama, son dönemde Microsoft'un oyun bölümlerinde yaşanan işten çıkarmalarla oldukça çelişkili. Keza Nadella'nın maaşının geçen yıla kıyasla yüzde 22 artarak 96,5 milyon dolara ulaşması da eleştirilerin odak noktası oldu.

