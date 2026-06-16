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    Microsoft CEO’sundan yeni ekonomi kavramı: "Token sermayesi"

    Microsoft CEO'su Satya Nadella geleceğin şirketleri için "token sermayesi" kavramını öne çıkardı. CEO, yapay zeka ekonomisinde başarının insan ve token sermayesini birleştirmekten geçtiğini söyledi.

    Microsoft CEO’sundan yeni ekonomi kavramı: 'Token sermayesi' Tam Boyutta Gör
    Microsoft CEO'su Satya Nadella, yapay zeka çağında şirketlerin nasıl ayakta kalabileceğine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. X üzerinden yayımladığı uzun yazısında Nadella, ekonomik değerin yalnızca birkaç güçlü yapay zeka modelinde toplanmasının hem siyasi hem de ekonomik açıdan sürdürülemez olacağı uyarısını yaptı. Nadella aynı zamanda "token sermayesi" kavramı üzerinde durdu.

    "İnsan sermayesi" ve "token sermayesi" dönemi

    Nadella’ya göre geleceğin kazananları insan bilgisini yapay zeka sistemleriyle birleştirerek kendi öğrenme döngülerini oluşturabilen şirketler olacak. Nadella'nın ortaya attığı en dikkat çekici kavramlardan biri ise "token sermayesi" oldu. Microsoft CEO'suna göre gelecekte şirketlerin başarısı iki temel unsur üzerine kurulacak: insan sermayesi ve token sermayesi.

    İnsan sermayesi çalışanların bilgi birikimi, muhakeme yeteneği, ilişkileri, yaratıcılığı ve örüntü tanıma becerilerini kapsıyor. Token sermayesi ise şirketlerin geliştirdiği ve sahip olduğu yapay zeka yeteneklerini, kurumsal verilerle eğitilmiş sistemleri ve organizasyona özgü dijital bilgi birikimini ifade ediyor.

    Nadella, bu iki unsurun birbirinin alternatifi olmadığını özellikle vurguluyor: “Önemli olan, token sermayesi büyüdükçe insan sermayesinin değerinin azalmamasıdır. Aksine, daha da değerli hale gelir!” Ona göre insan yönlendirmesi olmadan yapay zeka sistemleri anlamlı sonuçlar üretemez.

    Microsoft CEO'suna göre şirketler için kritik nokta, piyasadaki en güçlü modeli seçmek değil. Bunun yerine insan uzmanlığı ile yapay zeka sistemlerinin birbirini beslediği bir "öğrenme döngüsü" oluşturmak gerekiyor.

    Nadella, şirketlerin bazı görevleri ve hatta belirli işleri otomatikleştirebileceğini kabul ediyor. Ancak öğrenme sürecinin dış kaynaklara devredilemeyeceğinin de altını çiziyor. Bu nedenle şirketlerin, zaman içinde gelişen ve organizasyonun bilgi birikimini koruyan yapay zeka tabanlı ajan sistemleri inşa etmesi gerektiğini düşünüyor.

    Kurumsal bilgi yapay zeka sistemlerine aktarılmalı

    Nadella'nın çizdiği tabloda şirketler, iş akışlarını, alan uzmanlıklarını ve yıllar içinde oluşan kurumsal muhakemelerini yapay zeka sistemlerine entegre edecek. Böylece her kullanım sonrasında gelişen, organizasyonun özgün deneyimlerinden beslenen sistemler ortaya çıkacak.

    Bu yaklaşımın önemli bir parçasını özel değerlendirme mekanizmaları (private evaluations) oluşturuyor. Nadella'ya göre şirketler, kullandıkları modellerin gerçekten iş hedeflerine katkı sağlayıp sağlamadığını kendi ölçütleriyle test etmeli. Sadece genel performans testleri veya dış benchmark sonuçları yeterli olmayacak.

    Microsoft CEO’sundan yeni ekonomi kavramı: 'Token sermayesi' Tam Boyutta Gör
    Ayrıca özel pekiştirmeli öğrenme ortamları (private reinforcement learning environments) sayesinde modeller, şirket içindeki gerçek kullanım senaryolarından elde edilen verilerle gelişebilecek. Kurumun bilgi tabanının sorgulanabilir hale gelmesi de hem kurumsal hafızayı güçlendirecek hem de token kullanımını daha verimli hale getirecek.

    Nadella'ya göre bu öğrenme döngüsü, şirketlerin yeni fikri mülkiyet unsuru haline gelecek. Her iyileştirilen iş akışı, daha kaliteli eğitim verileri üretecek ve şirketlere özgü örtük bilginin daha hızlı birikmesini sağlayacak. Bu sistemi erken kurabilen şirketler, yeni modeller ortaya çıksa bile kolay kolay kopyalanamayacak bir avantaj elde edecek.

    "Birkaç modelin her şeyi kontrol ettiği gelecek sürdürülebilir değil"

    Nadella'nın en güçlü mesajı ise yapay zeka ekonomisinin yapısına yönelik oldu. Microsoft CEO'su, ekonomik değerin yalnızca birkaç büyük modele aktarılmasının toplumsal tepkiye yol açacağını düşünüyor.

    "Eğer tüm değer yalnızca birkaç modelde toplanırsa, siyasi ekonomi bunu tolere etmeyecektir. Bütün sektörleri içi boşaltılmış hale getiren bir yapay zeka geleceği için toplumsal onay yok" ifadelerini kullanan Nadella, geçmişte küreselleşme sürecinde yaşanan sanayi kayıplarına dikkat çekti.

    O dönemde ekonomik göstergelerin olumlu görünmesine rağmen birçok endüstrinin ciddi zarar gördüğünü hatırlatan Nadella, benzer bir durumun yapay zeka çağında yaşanmaması gerektiğini savundu. Birkaç yapay zeka sisteminin tüm ekonomik getiriyi topladığı bir senaryonun uzun vadede sürdürülebilir olmayacağını belirtti.

    Nadella'nın bu açıklamaları, Microsoft Build 2026 etkinliğinde dile getirdiği görüşlerin devamı niteliğinde. Şirketin CEO'su o etkinlikte yapay zekanın yalnızca model yarışından ibaret olmadığını, bir ekosistem yaklaşımı gerektirdiğini ifade etmişti.

    Güzel bir teori ama...

    Nadella’nın yaklaşımı temelde şunu söylüyor: İnsanların bilgisi, muhakemesi ve deneyimi "token sermayesi" ile birleşecek, insanlar daha değerli hale gelecek ve yapay zeka onların etkisini artıracak. Ancak bir şirket çalışanlarının uzmanlığını sistematik biçimde yapay zekaya aktarıyorsa, o uzmanlığa gelecekte aynı sayıda insan neden ihtiyaç duysun?

    Nadella’ya göre insanlar görevlerden kurtulacak ve daha yüksek katma değerli işlere yönelecek. Tarihsel olarak otomasyonun üretkenliği artırdığı ve yeni meslekler yarattığı savunuluyor. İnsanlar hedef belirleme, farklı alanları ilişkilendirme, strateji geliştirme ve karar verme gibi alanlarda merkezi rolünü koruyacak.

    Ancak şu bir gerçek ki tüm şirketlerin temel motivasyonu maliyetleri düşürmektir. Bunun nedeni de daha yüksek gelire erişmektir. Eğer bir sigorta uzmanının, muhasebecinin, müşteri temsilcisinin veya yazılım geliştiricinin bilgi birikimi yapay zeka sistemlerine aktarılabiliyorsa şirketler aynı işi daha az insanla yapmayı tercih edebilir. Zaten Nadella, “Bir görevi, hatta bir işi devredebilirsiniz ancak öğrenmenizi asla devredemezsiniz” sözlüyle bunu kabul de ediyor. Dolayısıyla soru şu; Şirketin öğrenmesi devam ederken, o öğrenmeyi sağlayan insanların tamamı sistem içinde kalabilecek mi? Muhtemelen cevap "hayır." Bazı meslekler küçülecek, bazıları dönüşecek ve bazı yeni roller ortaya çıkacak.

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