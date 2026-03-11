Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, Claude destekli Copilot Cowork ajanını tanıttı

    Microsoft, Anthropic ile geliştirdiği Copilot Cowork’u tanıttı. Yeni araç, e-posta, takvim ve dosyalardan veri çekerek rapor hazırlayabiliyor, tablolar oluşturabiliyor ve görevleri tamamlayabiliyor.

    Microsoft, Claude destekli Copilot Cowork ajanını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, üretken yapay zeka tabanlı Copilot deneyimini bir adım ileri taşıyan Copilot Cowork adlı yeni ajan sistemini duyurdu. Şirketin Anthropic ile birlikte geliştirdiği Copilot Cowork, kullanıcıların görevleri tamamen yapay zekaya devretmesine olanak tanıyan otonom ajan sistemi olarak öne çıkıyor. Yeni araç, kullanıcı adına tablolar oluşturabilen, rapor hazırlayabilen ve kapsamlı araştırmalar yapabilen bir çalışma arkadaşı gibi görev yapmayı amaçlıyor.

    Copilot artık görevleri tamamen devralabilecek

    Microsoft’un kurumsal üretkenlik platformu Copilot, bugüne kadar çoğunlukla içerik oluşturma veya sorulara yanıt verme gibi görevlerde kullanılıyordu. Ancak yeni güncelleme ile birlikte sistem otonom çalışan bir yapay zeka ajanına dönüşmeye başlıyor.

    Anthropic ile geliştirilen Copilot Cowork, kullanıcının e-posta kutusu, dosyaları ve takvimindeki verileri analiz ederek görevleri bağımsız şekilde tamamlayabiliyor. Kullanıcının sürekli yönlendirme yapmasına gerek kalmadan Excel tabloları oluşturma, rapor hazırlama veya şirket araştırmaları yürütme gibi süreçleri kendi başına gerçekleştirebiliyor. Tüm süreçler Microsoft 365’in güvenlik ve yönetişim kuralları içinde yürütülüyor.

    Microsoft, Claude destekli Copilot Cowork ajanını tanıttı Tam Boyutta Gör

    Microsoft Business Applications ve Agents Başkanı Charles Lamanna, bu yaklaşımın yapay zeka ile etkileşimin doğasını değiştirdiğini belirtiyor. Geleneksel sohbet tabanlı yapay zekâlarda kullanıcıların her adımı kontrol etmesi gerektiğini ifade eden Lamanna, Cowork modelinin ise “görevi verip bırakma” yaklaşımını mümkün kıldığını vurguluyor.

    Lamanna’nın paylaştığı bir örnek, sistemin günlük iş akışında nasıl kullanılabileceğini ortaya koyuyor. Yönetici, önümüzdeki üç aylık takvimini analiz etmesi için Cowork’a görev verdi. Yapay zeka, e-posta ve takvim geçmişini inceleyerek hangi toplantıların gereksiz olabileceğini belirledi ve sonuçları kolay okunabilir bir grafik halinde sundu.

    Lamanna önerileri gözden geçirdikten sonra Cowork bazı toplantıları otomatik olarak iptal etti. Gerekli durumlarda toplantı notları da yapay zeka tarafından oluşturuldu. Yaklaşık 40 dakika süren bu süreç, Lamanna ve asistanının saatler sürecek bir takvim düzenleme işinden kurtulmasını sağladı.

    Agent 365 platformu da geliyor

    Microsoft aynı zamanda şirketlerin çalışanlar tarafından kullanılan yapay zeka ajanlarını yönetmesine olanak tanıyan Agent 365 platformunu da duyurdu. Platformun 1 Mayıs itibarıyla genel kullanıma açılması planlanıyor.

    Agent 365, kurumların çalışanların kullandığı tüm botları ve ajanları merkezi şekilde denetlemesini sağlıyor. Microsoft’un paylaştığı bilgilere göre şirket, kendi operasyonlarında bu platform üzerinden yarım milyondan fazla yapay zeka ajanı oluşturmuş durumda.

    Ayrıca Copilot platformuna Anthropic ve OpenAI tarafından geliştirilen yeni yapay zeka modelleri de entegre edilecek. Microsoft böylece hızla büyüyen yapay zeka rekabetinde tek bir teknoloji sağlayıcısına bağlı kalmadan çoklu model stratejisi izlemeyi tercih ediyor.

    Copilot Cowork şu anda Research Preview kapsamında sınırlı sayıda kurumsal müşteriyle test ediliyor. Microsoft, özelliğin Mart 2026’nın sonlarında Frontier programı aracılığıyla daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulacağını açıkladı.

    Microsoft’un geliştirdiği bu tür sistemler, teknoloji sektöründe “agentic AI” olarak adlandırılan yeni bir trendin parçası. Bu yaklaşımda yapay zeka yalnızca bilgi üretmekle kalmıyor, aynı zamanda görevleri bağımsız şekilde yerine getiren dijital ajanlar olarak çalışıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    emrahmt 2 saat önce

    [resim]

    Profil resmi
    Conduran 2 gün önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 3 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 6 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 6 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    peugeot partner 1.9 kronik sorunlar trafik cezasına itiraz reddedilirse vekalet ücreti 318i motor kodu toyota corolla 1.8 hybrid kullanıcı yorumları 2025 6 ay dolmadan araç satışı nasıl yapılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 40 Pro
    Tecno Spark 40 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    MSI THIN 15
    MSI THIN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum