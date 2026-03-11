Microsoft, Claude destekli Copilot Cowork ajanını tanıttı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Microsoft, üretken yapay zeka tabanlı Copilot deneyimini bir adım ileri taşıyan Copilot Cowork adlı yeni ajan sistemini duyurdu. Şirketin Anthropic ile birlikte geliştirdiği Copilot Cowork, kullanıcıların görevleri tamamen yapay zekaya devretmesine olanak tanıyan otonom ajan sistemi olarak öne çıkıyor. Yeni araç, kullanıcı adına tablolar oluşturabilen, rapor hazırlayabilen ve kapsamlı araştırmalar yapabilen bir çalışma arkadaşı gibi görev yapmayı amaçlıyor.

Copilot artık görevleri tamamen devralabilecek

Microsoft’un kurumsal üretkenlik platformu Copilot, bugüne kadar çoğunlukla içerik oluşturma veya sorulara yanıt verme gibi görevlerde kullanılıyordu. Ancak yeni güncelleme ile birlikte sistem otonom çalışan bir yapay zeka ajanına dönüşmeye başlıyor.

Anthropic ile geliştirilen Copilot Cowork, kullanıcının e-posta kutusu, dosyaları ve takvimindeki verileri analiz ederek görevleri bağımsız şekilde tamamlayabiliyor. Kullanıcının sürekli yönlendirme yapmasına gerek kalmadan Excel tabloları oluşturma, rapor hazırlama veya şirket araştırmaları yürütme gibi süreçleri kendi başına gerçekleştirebiliyor. Tüm süreçler Microsoft 365’in güvenlik ve yönetişim kuralları içinde yürütülüyor.

Tam Boyutta Gör

Microsoft Business Applications ve Agents Başkanı Charles Lamanna, bu yaklaşımın yapay zeka ile etkileşimin doğasını değiştirdiğini belirtiyor. Geleneksel sohbet tabanlı yapay zekâlarda kullanıcıların her adımı kontrol etmesi gerektiğini ifade eden Lamanna, Cowork modelinin ise “görevi verip bırakma” yaklaşımını mümkün kıldığını vurguluyor.

Lamanna’nın paylaştığı bir örnek, sistemin günlük iş akışında nasıl kullanılabileceğini ortaya koyuyor. Yönetici, önümüzdeki üç aylık takvimini analiz etmesi için Cowork’a görev verdi. Yapay zeka, e-posta ve takvim geçmişini inceleyerek hangi toplantıların gereksiz olabileceğini belirledi ve sonuçları kolay okunabilir bir grafik halinde sundu.

Lamanna önerileri gözden geçirdikten sonra Cowork bazı toplantıları otomatik olarak iptal etti. Gerekli durumlarda toplantı notları da yapay zeka tarafından oluşturuldu. Yaklaşık 40 dakika süren bu süreç, Lamanna ve asistanının saatler sürecek bir takvim düzenleme işinden kurtulmasını sağladı.

Agent 365 platformu da geliyor

Microsoft aynı zamanda şirketlerin çalışanlar tarafından kullanılan yapay zeka ajanlarını yönetmesine olanak tanıyan Agent 365 platformunu da duyurdu. Platformun 1 Mayıs itibarıyla genel kullanıma açılması planlanıyor.

Agent 365, kurumların çalışanların kullandığı tüm botları ve ajanları merkezi şekilde denetlemesini sağlıyor. Microsoft’un paylaştığı bilgilere göre şirket, kendi operasyonlarında bu platform üzerinden yarım milyondan fazla yapay zeka ajanı oluşturmuş durumda.

Ayrıca Copilot platformuna Anthropic ve OpenAI tarafından geliştirilen yeni yapay zeka modelleri de entegre edilecek. Microsoft böylece hızla büyüyen yapay zeka rekabetinde tek bir teknoloji sağlayıcısına bağlı kalmadan çoklu model stratejisi izlemeyi tercih ediyor.

Copilot Cowork şu anda Research Preview kapsamında sınırlı sayıda kurumsal müşteriyle test ediliyor. Microsoft, özelliğin Mart 2026’nın sonlarında Frontier programı aracılığıyla daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulacağını açıkladı.

Microsoft’un geliştirdiği bu tür sistemler, teknoloji sektöründe “agentic AI” olarak adlandırılan yeni bir trendin parçası. Bu yaklaşımda yapay zeka yalnızca bilgi üretmekle kalmıyor, aynı zamanda görevleri bağımsız şekilde yerine getiren dijital ajanlar olarak çalışıyor.

