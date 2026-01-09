Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, Copilot’a doğrudan satın alma özelliği ekliyor

    Microsoft, sohbet robotu Copilot’a “Copilot Checkout” özelliğini ekledi. Artık kullanıcılar, mağaza sitesine gitmeden doğrudan Copilot üzerinden alışveriş yapabilecek.

    Microsoft, Copilot’a doğrudan satın alma özelliği ekliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, yapay zeka destekli asistanı Copilot’a alışverişi doğrudan gerçekleştirebilecek bir özellik ekledi. Şirket, bu yeniliği NRF 2026 perakende konferansında tanıttı ve adı Copilot Checkout olarak açıklandı. Özellik, kullanıcıların çevrimiçi alışveriş sırasında ekstra sekmelere gitmek veya mağaza sitelerinde gezinmek zorunda kalmadan işlemlerini tamamlamasını sağlıyor.

    Süreci kolaylaştırmayı amaçlıyor

    Yeni sistem şu anda ABD’de kullanıma sunulmuş durumda. Ayrıca özellik, PayPal, Shopify, Stripe ve Etsy gibi ödeme ve satış platformlarıyla entegre çalışıyor. Copilot üzerinden alışveriş yapılabilen ortak perakendeciler arasında Urban Outfitters, Anthropologie ve Ashley Furniture bulunuyor. Ödeme ve sipariş sürecinde Microsoft, arayüzü kontrol ediyor olsa da perakendeciler halen resmi satıcı konumunda ve müşteri verilerine erişimlerini sürdürüyor.

    Microsoft tarafından paylaşılan bir örnekte, bir kişinin Copilot'u kullanarak komodin için küçük bir lamba aradığı gösteriliyor. Sohbet robotu, daha fazla bilgi için "Ayrıntılar" düğmesi ve "Satın Al" seçeneğiyle birlikte bir öneri sunuyor. "Satın Al" düğmesine basıldığında, gönderim ve ödeme bilgilerini girebileceğiniz ve perakendecinin web sitesini ziyaret etmeden satın alma işleminizi onaylayabileceğiniz bir ödeme ekranı açılıyor.

    Yapay zeka destekli alışveriş asistanları aslında yeni bir konsept değil. OpenAI, birkaç ay önce benzer bir sistem tanıtmış ancak kullanıcıları ürün fiyatı ve stok durumu gibi bilgilerde hatalar olabileceği konusunda uyarmıştı. Microsoft ise Copilot Checkout ile kullanıcıların tamamen perakendeci sitesine gitmeden alışveriş yapabilmesini vurguluyor.

    Benzer özelliklerin geçmişi on yıldan daha eskiye dayanıyor. Hatırlanacağı üzere, Amazon o dönemde tek tıkla alışveriş düğmeleri ile benzer bir otomatik satın alma deneyimi sunmuştu. Microsoft’un farkı, klasik otomatik alışverişin yapay zeka tabanlı ve Copilot üzerinden yönetilmesi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gta san andreas akciğer kapasitesi hilesi 2.0 tdi caddy kronik sorunları iveco daily yakıt tüketimi vertigo askerliğe engel mi çamaşır makinesinde yastık patladı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35
    Samsung Galaxy A35
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum