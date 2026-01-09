Microsoft, Copilot’a doğrudan satın alma özelliği ekliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Microsoft, yapay zeka destekli asistanı Copilot’a alışverişi doğrudan gerçekleştirebilecek bir özellik ekledi. Şirket, bu yeniliği NRF 2026 perakende konferansında tanıttı ve adı Copilot Checkout olarak açıklandı. Özellik, kullanıcıların çevrimiçi alışveriş sırasında ekstra sekmelere gitmek veya mağaza sitelerinde gezinmek zorunda kalmadan işlemlerini tamamlamasını sağlıyor.

Süreci kolaylaştırmayı amaçlıyor

Yeni sistem şu anda ABD’de kullanıma sunulmuş durumda. Ayrıca özellik, PayPal, Shopify, Stripe ve Etsy gibi ödeme ve satış platformlarıyla entegre çalışıyor. Copilot üzerinden alışveriş yapılabilen ortak perakendeciler arasında Urban Outfitters, Anthropologie ve Ashley Furniture bulunuyor. Ödeme ve sipariş sürecinde Microsoft, arayüzü kontrol ediyor olsa da perakendeciler halen resmi satıcı konumunda ve müşteri verilerine erişimlerini sürdürüyor.

Microsoft tarafından paylaşılan bir örnekte, bir kişinin Copilot'u kullanarak komodin için küçük bir lamba aradığı gösteriliyor. Sohbet robotu, daha fazla bilgi için "Ayrıntılar" düğmesi ve "Satın Al" seçeneğiyle birlikte bir öneri sunuyor. "Satın Al" düğmesine basıldığında, gönderim ve ödeme bilgilerini girebileceğiniz ve perakendecinin web sitesini ziyaret etmeden satın alma işleminizi onaylayabileceğiniz bir ödeme ekranı açılıyor.

Yapay zeka destekli alışveriş asistanları aslında yeni bir konsept değil. OpenAI, birkaç ay önce benzer bir sistem tanıtmış ancak kullanıcıları ürün fiyatı ve stok durumu gibi bilgilerde hatalar olabileceği konusunda uyarmıştı. Microsoft ise Copilot Checkout ile kullanıcıların tamamen perakendeci sitesine gitmeden alışveriş yapabilmesini vurguluyor.

Benzer özelliklerin geçmişi on yıldan daha eskiye dayanıyor. Hatırlanacağı üzere, Amazon o dönemde tek tıkla alışveriş düğmeleri ile benzer bir otomatik satın alma deneyimi sunmuştu. Microsoft’un farkı, klasik otomatik alışverişin yapay zeka tabanlı ve Copilot üzerinden yönetilmesi.

