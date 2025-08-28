Microsoft Copilot artık Samsung TV ve monitörlerinde

Copilot, TV ve monitörlerde
Desteklenen Samsung TV’lerde Copilot, Tizen OS ana ekranı, Samsung Daily Plus ve Click to Search üzerinde otomatik olarak görünüyor. Kullanıcılar, uzaktan kumanda veya sesli komutlarla Copilot’u çağırabiliyor. Mikrofon butonuna basarak asistanla konuşmaya başlamak da mümkün.
Microsoft, kullanıcıların Copilot’a giriş yaparak daha kişisel bir deneyim elde edebileceğini ve yapay zekanın önceki konuşmalar ile tercihleri hatırlayabileceğini belirtiyor. Copilot, Samsung’un 2025 TV modelleri Micro RGB, Neo QLED, OLED, The Frame Pro ve The Frame ile M7, M8 ve M9 akıllı monitörlerde kullanılabilecek. Şirket, daha önce Copilot’un LG TV’lere de geleceğini duyurmuştu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: