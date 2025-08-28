Giriş
    Microsoft Copilot artık Samsung TV ve monitörlerinde

    Microsoft’un yapay zeka asistanı Copilot, Samsung’un 2025 TV ve akıllı monitörlerinde kullanıma sunuldu. Copilot’tan öneriler alınabilecek veya genel sorular yöneltilebilecek.

    Microsoft Copilot artık Samsung TV ve monitörlerinde Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un yapay zeka asistanı Copilot, televizyon deneyimini tamamen değiştirmeye hazırlanıyor. 2025 model Samsung TV ve akıllı monitörlerle birlikte kullanıma sunulan Copilot, kullanıcıların film önerileri almasını, dizilerinin son bölümlerini spoiler içermeyen şekilde özetlemesini ve genel sorularına yanıt bulmasını sağlıyor.

    Copilot, TV ve monitörlerde

    Microsoft Copilot artık Samsung TV ve monitörlerinde Tam Boyutta Gör
    TV ekranında Copilot, Microsoft’un geçen ay tanıttığı tasarımına benzer, “sevimli ve animasyonlu” bir görünüm kazanıyor. Renk olarak insanlaştırılmış bir nohut tanesi gibi görünen bu bej renkli karakter, ekran üzerinde hareket ederken konuşmalarına uygun şekilde ağzını oynatıyor.

    Desteklenen Samsung TV’lerde Copilot, Tizen OS ana ekranı, Samsung Daily Plus ve Click to Search üzerinde otomatik olarak görünüyor. Kullanıcılar, uzaktan kumanda veya sesli komutlarla Copilot’u çağırabiliyor. Mikrofon butonuna basarak asistanla konuşmaya başlamak da mümkün.

    Microsoft, kullanıcıların Copilot’a giriş yaparak daha kişisel bir deneyim elde edebileceğini ve yapay zekanın önceki konuşmalar ile tercihleri hatırlayabileceğini belirtiyor. Copilot, Samsung’un 2025 TV modelleri Micro RGB, Neo QLED, OLED, The Frame Pro ve The Frame ile M7, M8 ve M9 akıllı monitörlerde kullanılabilecek. Şirket, daha önce Copilot’un LG TV’lere de geleceğini duyurmuştu.

