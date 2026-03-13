    Microsoft Copilot Health tanıtıldı: Yeni yapay zekalı sağlık aracı

    Microsoft, tıbbi kayıtlar ve giyilebilir cihaz verilerini analiz eden Copilot Health aracını duyurdu. Yeni araç, hastaların doktor randevularına daha hazırlıklı gitmesini hedefliyor.

    Microsoft, kullanıcıların sağlık verilerini daha anlaşılır hale getirmeyi hedefleyen yeni yapay zeka aracı Copilot Health’i duyurdu. Şirketin geliştirdiği sistem, tıbbi kayıtlar, sağlık geçmişi ve giyilebilir cihazlardan gelen verileri analiz ederek tüm bilgileri tek bir sağlık özetine dönüştürmeyi amaçlıyor.

    Tek platformda toplanıyor

    Copilot Health, kullanıcının izin vermesi halinde aktivite, fitness ve uyku verilerini 50’den fazla cihazdan çekebiliyor. Bu cihazlar arasında Apple Watch, Oura Ring ve Fitbit gibi popüler giyilebilir teknolojiler bulunuyor.

    Sistem ayrıca ABD’deki 50 binden fazla hastane ve sağlık kuruluşundan alınan sağlık kayıtlarına erişebiliyor. Bu veriler doktor ziyaret özetleri, kullanılan ilaçlar ve test sonuçları gibi bilgileri içeriyor. Yapay zeka, tüm bu verileri analiz ederek örneğin uyku sorunlarının olası nedenlerini belirlemeye yardımcı olabiliyor.

    Microsoft, Copilot Health’in teşhis koymak veya tedavi önermek için tasarlanmadığını özellikle vurguluyor. Araç, doktor tavsiyesinin yerine geçmek yerine kullanıcıların sağlık verilerini daha iyi anlamasını ve doktor görüşmelerine daha hazırlıklı gitmesini sağlamayı hedefliyor.

    İlk olarak ABD’de kullanıma açılacak

    Microsoft’a göre Copilot Health verileri, Copilot uygulamasından ayrı ve güvenli bir ortamda saklanacak. Veriler hem depolama hem de aktarım sırasında şifreleme ile korunacak. Copilot Health başlangıçta ABD’de 18 yaş üzeri kullanıcılar için İngilizce olarak sunulacak. Microsoft, hizmet için bir bekleme listesi açtı ve ilerleyen dönemde farklı dil seçenekleri ile yeni bölgelerin ekleneceğini belirtti.

