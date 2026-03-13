Microsoft Copilot Health tanıtıldı: Yeni yapay zekalı sağlık aracı

Copilot Health, kullanıcının izin vermesi halinde aktivite, fitness ve uyku verilerini 50’den fazla cihazdan çekebiliyor. Bu cihazlar arasında Apple Watch, Oura Ring ve Fitbit gibi popüler giyilebilir teknolojiler bulunuyor.
Microsoft, Copilot Health’in teşhis koymak veya tedavi önermek için tasarlanmadığını özellikle vurguluyor. Araç, doktor tavsiyesinin yerine geçmek yerine kullanıcıların sağlık verilerini daha iyi anlamasını ve doktor görüşmelerine daha hazırlıklı gitmesini sağlamayı hedefliyor.
Microsoft'a göre Copilot Health verileri, Copilot uygulamasından ayrı ve güvenli bir ortamda saklanacak. Veriler hem depolama hem de aktarım sırasında şifreleme ile korunacak. Copilot Health başlangıçta ABD'de 18 yaş üzeri kullanıcılar için İngilizce olarak sunulacak. Microsoft, hizmet için bir bekleme listesi açtı ve ilerleyen dönemde farklı dil seçenekleri ile yeni bölgelerin ekleneceğini belirtti.
