Microsoft Copilot baştan tasarlandı: Kodlama ve otonom görevler geliyor

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Microsoft, yapay zeka asistanı Copilot için oldukça kapsamlı arayüz yenilemesine gitti. Yeni Copilot uygulaması, daha önce ayrı deneyimler olarak sunulan yapay zeka sohbeti, kodlama araçları ve otonom ajan yeteneklerini tek bir çatı altında topluyor. Şirket, bu değişiklikle Copilot'u hem bireysel kullanıcılara hem de işletmelere yönelik daha kapsamlı bir çalışma aracına dönüştürmeyi hedefliyor.

Yeni Copilot üç sekmeyle geliyor

Yeni tasarım Home, Code ve Autopilot olmak üzere üç ana sekmeden oluşuyor. Microsoft'un yapay zeka iş çözümlerinden sorumlu pazarlama yöneticisi Jared Spataro, yeni uygulamanın kullanıcıların işlerini takip etmesini, uygulamalar geliştirmesini ve tekrarlanan görevleri otomatikleştirmesini sağlayacağını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Home sekmesi, Copilot Chat ve Cowork deneyimlerini bir araya getirerek uygulamanın ana ekranı olarak görev yapacak. Kullanıcılar buradan önceki konuşmalarına ve çalışmalarına ulaşabilecek, Copilot'un önerilerini inceleyebilecek ve kaldıkları yerden devam edebilecek. Microsoft ayrıca bu sekmeye Today isimli kişiselleştirilmiş bir kontrol paneli eklemeyi planlıyor. Bu panelde önemli e-postalar, toplantı davetleri, Microsoft Teams konuşmaları ve diğer iş bildirimleri gösterilecek.

Home sekmesinin ilerleyen dönemde farklı Copilot modları arasında otomatik yönlendirme yapması da planlanıyor. Basit sorular Chat modunda yanıtlanırken daha karmaşık işler, görevlerin Copilot'a devredilebildiği Copilot moduna yönlendirilebilecek.

Copilot artık doğal dille uygulama geliştirebilecek

Tam Boyutta Gör Yeni arayüzün öne çıkan yeniliklerinden biri Code sekmesi. Bu bölüm, programlama bilgisi bulunmayan kullanıcıların doğal dil komutlarıyla uygulama, takip aracı, gösterge paneli ve otomasyon oluşturmasına imkan tanıyor.

Kullanıcılar geliştirmek istedikleri aracı tarif ettiğinde Copilot uygun yaklaşımı belirleyerek uygulamayı oluşturuyor. Basit masaüstü araçlarından veri yönetimi için kullanılan panolara kadar farklı çözümler hazırlanabiliyor.

Microsoft, Code özelliğinin GitHub Copilot ile aynı temel teknolojiden yararlandığını belirtiyor. Sistem, bir çalışma ortamında (sandbox) çalışıyor ve oluşturulan uygulamaların şirketin kendi Microsoft 365 ortamında güvenli biçimde barındırılmasına imkan tanıyor. Böylece kullanıcılar geliştirdikleri kurum içi uygulamaları çalışma arkadaşlarıyla da paylaşabiliyor.

Code sekmesi, özellikle şirketlerin yazılım geliştirme süreçlerine ihtiyaç duymadan kendi iş akışlarına uygun araçlar hazırlamasını amaçlıyor. Microsoft 365 Premium ve Pro abonelerinin bu özelliğe yılın ilerleyen dönemlerinde ön izleme kapsamında erişmesi planlanıyor.

Kullanıcı uyurken bile görevleri sürdürebilecek

Tam Boyutta Gör Yeni Copilot uygulamasının üçüncü bileşeni Autopilot, yapay zeka ajanlarını çalışma süreçlerine dahil ediyor. Microsoft'un Build etkinliğinde Scout adıyla tanıttığı kişisel yapay zeka asistanı, yeni isimle Copilot deneyimine entegre ediliyor.

Daha önce masaüstü uygulaması olarak duyurulan Scout'un bulut tabanlı karşılığı olan Autopilot, kullanıcının sürekli müdahalesine gerek kalmadan görevleri sürdürebiliyor. Her ajan, kendisine verilen işleri yürütmek için kendi bulut bilgisayarına ve çalışma alanına sahip oluyor.

Autopilot, Microsoft Teams kanallarını takip edebiliyor, düzenli olarak tekrarlanan görevleri yerine getirebiliyor ve toplantı sonrasındaki takip süreçlerini yönetebiliyor. Örneğin bir tedarikçi değerlendirme sürecini baştan sona üstlenerek takvim ve çalışma planını hazırlayabiliyor, toplantı öncesi hazırlıkları yapabiliyor, toplantıları ve sonrasındaki iletişimi yürütebiliyor. Gerekli durumlarda ilgili kişilerden güncel bilgi de talep edebiliyor.

Microsoft, Autopilot'u şirketlerin mevcut çalışma düzenine entegre etmeye odaklanıyor. Ajan, kurumun Microsoft 365 ortamında kendine ait bir kimlik, bellek, bilgisayar ve çalışma alanıyla faaliyet gösteriyor. Microsoft IQ altyapısından yararlanarak kuruluşun işleyişini ve çalışma bağlamını anlaması hedefleniyor.

Autopilot, Teams, Outlook, sohbetler, kanallar ve belgeler üzerinden bir çalışma arkadaşı gibi kullanılabilecek. Çalışanlar, ilgili ortamlarda ajanı etiketleyerek görev verebilecek. Microsoft, sistemin kurumsal izinler, denetim kayıtları ve yönetim mekanizmalarıyla desteklendiğini vurguluyor.

Kullanıma dayalı ücretlendirme geliyor

Microsoft'un yeni Copilot yaklaşımında dikkat çeken bir diğer değişiklik ise ücretlendirme modeli. Şirket, özellikle uzun süre çalışan yapay zeka ajanlarının maliyetini kontrol altında tutmak için kullanıma dayalı faturalandırmaya geçiyor.

Yeni sistemde Cowork, Code ve Autopilot özelliklerinin kullanımı, tüketilen kaynaklara göre ücretlendirilecek. Astra ve Fable gibi modellerin kullanımı ile uzun süre çalışan ajanların gerçekleştirdiği işlemler de bu kapsama girecek.

Standart kullanıcı aboneliği, Copilot Chat'in yanı sıra Word, Excel, PowerPoint, Outlook ve Teams uygulamalarında Copilot erişimini de kapsayacak. Böylece kullanıcılar, Microsoft 365 uygulamalarındaki çalışmalarında doğrudan Copilot'tan yararlanabilecek. Microsoft, her görev için uygun yapay zeka modelini otomatik olarak seçecek.

Yeni Copilot ne zaman kullanıma sunulacak?

Microsoft, Home ve Code sekmelerini önümüzdeki haftalarda Frontier programı kapsamında erken erişime açmayı planlıyor. Autopilot ise eylül ayının ilerleyen günlerinde özel ön izleme sürecine girecek. Code sekmesinin Microsoft 365 Premium ve Pro abonelerine yönelik ön izlemesinin de yılın ilerleyen dönemlerinde başlaması bekleniyor.

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