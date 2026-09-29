Copilot yeni bir skandala karıştı: Microsoft çalışanları kullanıcı fotoğraflarını görüyor

Tam Boyutta Gör Microsoft'un Windows kullanıcılarına adeta zorla dayattığı yapay zekâ aracı Copilot, bu hafta yeni bir skandalla gündemde. 404 Media tarafından incelenen şirket içi belgeler, Copilot'a yüklenen bazı fotoğrafların, kullanıcıların yazdığı istemlerle birlikte insan çalışanların önüne gidebildiğini gösteriyor. Copilot'ın istenen görüntü düzenlemesini ne kadar başarılı gerçekleştirdiğini değerlendirmesi istenen insan çalışanlar, bazen kullanıcıların en mahrem fotoğraflarını bile inceleyebiliyor.

Copilot'ın ürettiği görüntüleri insanlar değerlendiriyor

Yapay zeka modellerinin geliştirilmesinde insan değerlendirmesi yeni bir yöntem değil. İnsanlardan alınan geri bildirimler, modellerin hangi cevaplarının veya görsellerinin daha başarılı olduğunu belirlemek ve sistemleri zaman içerisinde iyileştirmek için uzun süredir kullanılıyor. Ancak Microsoft'un kullanıcıların en mahrem fotoğraflarını bile bu şekilde alıp kullanıyor olması kullanıcılara vadettiği mahremiyet kurallarıyla örtüşmüyor.

404 Media'nın incelediği belgelere ve görüştüğü çalışanların aktardıklarına göre, değerlendirmeye gelen bazı görevlerde cinsel içerikli veya rahatsız edici materyaller bulunuyor. Örneğin kadın bir kullanıcı göğüslerini büyüttürse nasıl olacağını görmek için üstsüz bir fotoğrafını Copilot'a yüklediğinde, bu fotoğraf da insan çalışanların önüne düşüyor. Nitekim 404 Media'ya konuşan çalışanlardan biri deneyimlerini aktarırken tam da bu olayı örnek veriyor. Gizlice çekilmiş etek altı fotoğraflar, istismara girebilecek içerikler, hatta çocuk karakterlerin cinselleştirilmesini isteyen istemler, Microsoft çalışanlarının karşısına çıkan kullanıcı istekleri arasında yer alıyor. Öyle ki bu durum artık Microsoft çalışanlarını da rahatsız etmeye başlamış. Bu bilginin dışarıya çıkmasında da bu rahatsızlık etkili olmuş.

Yapay zeka dünyasında bu hafta (28 Eylül 2026) 1 gün önce eklendi

Çoğu kullanıcı kendisinin, bir aile ferdinin ya da tanıdığının fotoğrafını Copilot'a yüklediğinde, bu görüntünün kendisi ile yapay zekâ sistemi arasında kalacağını varsayıyor. Ancak ortaya çıkan belgeler, sanılanın aksine başka insanların da bu fotoğraflara erişim sağlayabildiğini ortaya koyuyor. Hâliyle bu durumun insanların Copilot'a olan güvenini sarsacağı düşünülüyor. Nitekim daha şimdiden tepkiler gelmeye başlamış durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Microsoft Copilot yeni bir skandalla gündemde

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: